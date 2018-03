"Ser madre, hijo o nieto de un desaparecido no te da la verdad absoluta"

n ¿Por qué rechazó el ofrecimiento de Vidal para ser secretaria de DD.HH en la Provincia?

- Por dos razones: soy vieja y no quiero ser funcionaria, exige mucho y yo no lo sé hacer más o menos. Si me meto, me meto de cabeza, y mi salud no está para eso, ni mi edad. Además, creo que ese tema tiene que manejarlo gente sensible al tema DD.HH., pero que no esté involucrada directamente para que no se sienta dueña del tema. Ser madre de un desaparecido, hijo, nieto, no te da la verdad absoluta, no te convierte en buena persona si no lo eras y hay gente que se dedica a estudiar ese tema, hay especialistas y no están involucrados subjetivamente. Y la agenda que viene es una agenda de derechos nuevos y cada vez va a haber más, en la medida en que vos conseguís afianzar los primarios.

Así se construye una sociedad, tenemos que acercarnos a lo normal, no hay país perfecto.