Scioli, la corrupción y el polémico video de La Rosadita: "Entiendo la bronca de la gente"

Entrenado como pocos en el arte de evadir definiciones políticas concretas, incluso al punto de desafiar la paciencia de su intelocutor más tenaz, Daniel Scioli no pierde las mañas. En busca de su "lugar en el mundo" político, tras la derrota electoral que dejó trunco su sueño de ser Presidente, el exgobernador bonaerense y excandidato K conversó con El Cronista 3Días.



El peronismo sigue convulsionado y no termina de definir su rol opositor.¿Cómo debe plantarse el PJ en esta nueva etapa que lo encuentra fuera del poder?

- El peronismo tiene que interpretar las nuevas demandas de la sociedad, modernizarse, mostrar la defensa de lo que es la esencia de nuestro movimiento, los más humildes, los trabajadores, la clase media, hacerse eco de las preocupaciones de la gente que hoy ve disminuida su calidad de vida o ajustado su presupuesto familiar. La industria nacional, el trabajo argentino, hay algo muy alentador que ocurrió en estos días, el camino hacia la unidad de las tres centrales obreras, por lo tanto, eso también exige la importancia como ocurrió en el Senado del bloque unido, más allá de la diversidad, las distintas posiciones, me parece que ese es el gran desafío.

Esa unidad está casi "atada con alambre". Hay posturas encontradas como se vio en la votación por los holdouts...

- Puede ser que haya leyes en las cuales no haya una posición unánime, me parece importante, más que criticar por criticar, entrar en una dinámica de alertar y marcarle al Gobierno como contribución, como colaboración, la atención hacia sectores que dada la dinámica que ha tomado... las Pymes por ejemplo, cuando hay una apertura económica en sectores que habían resurgido como el calzado, los textiles se ven afectados por la importación de lo que se puede fabricar acá. O la tasa de interés exorbitante que están pagando y no hay ninguno que pueda sostener un descubierto. Y cuando vos ves que el sistema financiero está abocado más a colocar Lebacs que a volcar créditos al sistema productivo.

¿Estás de acuerdo con pagarle a los holdouts?

- Yo como candidato tenía una agenda para enfrentar estos temas de modo diferente, en forma más gradual, buscando cuidar el consumo interno y el poder adquisitivo del salario. Con el tema de tarifas, de ninguna manera llevarlo a un aumento del 500%, o como ahora se está hablando del transporte, el agua... Como también estaba la salida del default en una negociación en otros términos, no tan onerosos. Con la ley aprobada, será el desafío del Gobierno que el crédito no sea para endeudamiento sino para inversión, que dé trabajo, ayude a modernizar el país, dé más competitividad, sea palanca del desarrollo de las Pymes, la construcción, crédito hipotecario, crédito para el consumo. Cuando se dice, "en el segundo semestre la inflación va a ser más baja", ¿a costa de qué? ¿De subir la tasa de interés, enfriar la economía o de mayor productividad?

Volviendo al peronismo, tu nombre suena, como el de Gioja, como posible prenda de unidad. ¿Asumirías ese rol si eso la garantiza?

- Más allá de nombres, importa que toda la diversidad pueda estar integrada y unida, que a la gente le mostremos un espacio sólido, una alternancia de cara al futuro. Tenemos por delante la elección legislativa y evidentemente pueden convivir dos coaliciones, una de gobierno, que está pensando políticas neoliberales, y otro gran frente nacional y popular con eje central en el peronismo.

Hoy el peronismo oscila entre los gobernadores e intendentes que necesitan que al Gobierno le vaya bien y un sector, minoritario, el ultra-kirchnerismo, que hace oposición dura.

- Está en debate eso, veremos como se termina de reacomodar. Creo que la propia gente nos va a ir exigiendo que haya un peronismo a la altura de la responsabilidad de ser oposición a nivel nacional, pero a la vez estar gobernando municipios, provincias, como se reflejó en el documento de San Juan.

¿Vas a ser candidato a senador en 2017?

- Yo voy por el trabajo diario, uno no necesariamente tiene que estar en un cargo para colaborar. Veremos la dinámica de las cosas.

¿Qué autocrítica hacés? ¿Por qué perdiste?

- Hubo una voluntad de cambio y una expectativa que se generó a través de lo que expresó Cambiemos, con Macri a la cabeza, y un camino que yo propuse, que era una agenda de desarrollo, enfrentar los problemas de modo diferente. Pero la elección ya pasó, soy muy respetuoso de la voluntad popular y el lugar que me ha dado la sociedad, y siento que tengo que estar defendiendo ese 49% y colaborando con ese 51% también, con responsabilidad y prudencia, pero también con firmeza.

En la década pasada vos hiciste un juego de diferenciación del kirchnerismo que te resultó útil. Pero cuando llegó el momento de diferenciarte en serio de Cristina no lo hiciste. ¿Pudo ser el factor que condujo a la derrota?

- Son las ideas, no las personas. Recordá el debate. Yo ahí marque con claridad que eso no era una discusión de personas sino de visión de país. Se decía, ¿de dónde sacaste, Daniel, que vamos a devaluar? ¿Que vamos a aumentar las tarifas? Pasó. Yo a la gente le planteé un camino, eligió otro, bueno, en este lugar yo tengo que buscar demostrar más que nunca mi compromiso, mi vocación.

¿A Cristina la ves de regreso a la política?

- No puedo hacer conjeturas, especulación. No lo he conversado con ella, no sé.

Está en una posición difícil ante la Justicia. ¿Creés que las causas que la involucran...?

- Creo que tenemos que ir madurando como democracia y respetar la independencia de los poderes.

Hay quienes creen que puede terminar presa. La causa Hotesur es la que más la complica, pero también está citada a indagatoria por el dólar futuro el 13 de abril próximo.

- En este caso el Poder Judicial tendrá respuestas. Ahora, todas esas conjeturas, no me corresponde a mí estar emitiendo opinión.

Pichetto opinó que el video de La Rosadita, donde se ve a Martín Baéz el hijo de Lázaro, entre otros, contando pilas de dinero era "indefendible y bochornoso". ¿Vos qué pensás?

- En el mismo sentido... yo entiendo la bronca de la gente y todo lo que le ha generado. Será ahora a través de todos los testimonios, de las citaciones, donde la Justicia encontrará la respuesta a todas las cosas que nosotros nos preguntamos. Es eso.

¿Qué te generó a vos ver ese video?

- Más que generar...

Es que una cosa es lo que dice Pichetto y otra muy distinta Aníbal Fernández, para quien es sólo gente contando plata.

- Yo no voy a comentar algo que dicen los demás, te digo que me parece que ante una situación así hay decisiones a nivel judicial que se están tomando, citaciones, seguramente requerirán eso: explicación del origen del dinero, el destino etc., todas las cosas que ha generado la reacción de estas características.

¿Creés que la expresidenta se va a presentar ante Bonadío en la causa del dólar futuro?

- (Se encoge de hombros) Yo no tengo elementos para pensar lo contrario. Tengo una manera de trabajar muy particular, me enfoco en cosas concretas. Hoy toda mi preocupación está centrada en defender al trabajo y alertar sobre estas situaciones para colaborar.

¿Te sorprende esta pelea a la que asistimos todos a través de los medios entre Alicia Kirchner-Echegaray y Lázaro Baéz...?

- No te puedo hacer comentarios de temas que desconozco totalmente, sinceramente.

Pero la sociedad comercial entre los Kirchner y Báez no era desconocida por nadie.

- Las lecturas que se hacen... estoy abocado a lo que te acabo de contar.

Entre los objetivos que se propuso Macri, está el de "unir a los argentinos". ¿La década kirchnerista dejó una sociedad dividida?

- Hubo debate y bienvenido que haya un debate en la democracia.

¿Debate o enfrentamiento?

- Hubo decisiones que fueron en favor del trabajo, de los más humildes, de ampliar derechos. Cuando uno toma decisiones puede generar reacciones. Ahora, yo creo que la mayor grieta se da cuando hay mayores desigualdades, cuando se amplía la brecha entre pobres y ricos. Y eso está ocurriendo.