Sanz: "No quiero más cargos públicos"

- ¿Lo veremos en algún momento integrando el Gobierno de Cambiemos?

-Yo me siento muy feliz con esto que decidí en mi vida, es una decisión personal, no la voy a cambiar por nada del mundo, pero tampoco me voy a alejar de mi gobierno, porque lo siento propio. Fui uno de los fundadores de esto y aunque no tenga cargo voy a seguir al lado.

- ¿Pero es definitivo eso de no aceptar cargos?

-No quiero cargos públicos porque estoy en otro momento de mi vida, estoy en otra sintonía, tengo otras prioridades. Nunca nadie lo entendió, hasta el día de hoy, si vieras lo que es mi vida, como yo recuperé al ser humano que lo tenía perdido por haberme desequilibrado el 100 por 100 con la política. Tengo muchas responsabilidades, ejerzo mi profesión, soy el pater familia de una gran familia, no solo mis hijos y mi mujer, sino mis hermanos, cuñados, y esas responsabilidades las ejerzo con mucha felicidad.

- ¿Y no extraña un poquito la política más activa?

-Bueno... cuando necesito adrenalina me voy a las reuniones del Gabinete de coordinación. (risas).