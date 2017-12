Roy Cortina: “El macrismo le ganó al progresismo la conducción de la clase media”

Mi sensación es que el progresismo perdió encarnadura en la clase media, y habla de la clase trabajadora porque hay que hablar, pero no representa a ninguno de esos sectores. Y el macrismo le ganó la conducción de la clase media. La crisis del progresismo no es casual analizada desde este punto de vista, afirma Roy Cortina, legislador porteño por el socialismo y ex jefe de campaña de Martín Lousteau en octubre pasado. Dice que la gran deuda del progresismo es conformar una fuerza convocante de centroizquierda que deje a un lado los proyectos personales, en pos de una construcción colectiva. Y postula a Martín Lousteau para liderar ese espacio.

¿Qué pasó con el espacio progresista en la Ciudad? ¿Se los devoró la grieta?

-Sí, la polarización fue impresionante, más allá de los cálculos que podríamos haber tenido, la sociedad en Argentina está fuertemente polarizada, las dos partes tratan de intensificar esa polarización y es muy difícil poder sortear ese obstáculo en una campaña. En la Ciudad nos pasó, y si bien la elección no fue para festejar, sí para respetar. A pesar de la grieta, pudimos sostener. Si nos fijamos que pasó con Massa en Provincia, Urtubey en Salta, el Socialismo en Santa Fe, es una muy buena elección en términos relativos. Hay 250.000 porteños que siguen valorando una estrategia y un espacio político que empieza a ser conocido por hacer un culto del diálogo y no binarizar la realidad...

El problema fue que se los percibió como una versión edulcorada del oficialismo... No consiguieron definir un perfil que convenza.

-También el propio oficialismo no nos dejó participar de la interna y nos trató de emparentar con la oposición más dura, el kirchnerismo. Eso le sucede en la Argentina a todas las terceras fuerzas, donde hay consolidada una existencia bipartidaria o un sistema de polarización permanente, a cualquier tercera fuerza le cuesta. Ya nos había pasado en 2015, pero ahí existía el balotaje que simplifica: solos llegamos a un 25%, en el balotaje perdimos por 30 mil votos.

¿Cuánto tiene que ver lo que pasó en la Ciudad con la crisis en la que está inmerso el espacio progresista a nivel nacional?

-La Argentina hace tiempo que tiene un sistema de partidos muy precario, hay una crisis donde los dos viejos partidos sirven de ayuda para generar alternativas que no son químicamente puras peronistas o puras radicales. Creo que el peronismo y el radicalismo son como dos estrellas que se han muerto. El radicalismo y el peronismo como fuerza política vital en donde coexisten un conjunto de valores o ideologías y una organización política y ahí distintos sectores, hoy, eso no existe. Siguen siendo valiosos, tienen dirigentes valiosos, los principios de la justicia social están intactos y son necesarios. No se terminó de configurar un nuevo sistema de partidos, entonces, tímidamente, con pruebas de ensayo-error, la centroderecha logró en 12 años armar un partido realmente democrático y moderno, que es el PRO. Y con un sistema muy inteligente de capas de cebolla: un núcleo central, otro más ampliado que es PRO, luego PRO con sus aliados, que es Cambiemos. Durán Barba no exagera cuando dice que es uno de los partidos más modernos del mundo.

El espacio opositor, sin embargo, hoy está atomizado. ¿Cuál es el desafío?

-Sí, la tarea que tenía que hacer la centroderecha ya la hizo. La deuda ahora la tiene la centro izquierda...

¿Y el peronismo como juega allí, que también está en esta tarea de reconstruirse?

-El peronismo, como el radicalismo, va a estar en cualquiera de los dos espacios, va a haber peronistas en el espacio de centroderecha y va a haber peronistas en el espacio de centroizquierda. Y radicales en Cambiemos, que los hay, y radicales en un espacio progresista. El problema es que no existe el PRO de la centroizquierda. No existe la fuerza política convocante, o incluso algo más chico que el PRO, que es un núcleo de dirigentes que se fue formando al calor de muchas pruebas de ensayo- error, defensa de sus intereses.

Y ese PRO de centroizquierda que imaginás, ¿tendría como núcleo a Evolución, el espacio que llevó a Lousteau en la Ciudad?

-Postular se han postulado muchos, el Frepaso en su momento, el proyecto personal de Aníbal Ibarra, Carrió cuando era una mujer de centroizquierda que cantaba con el Che Guevara y tenía un crucifijo... Después vino el ciclo más moderado, republicano, del Acuerdo Cívico y Social, luego el ciclo del Partido Socialista, que fue lo más cercano que hubo, porque era un partido con existencia en todo el país y el único del espacio de centroizquierda que llevaba gobernando 30 años una ciudad y después la provincia (de Santa Fe)... Después vino el ciclo de Pino, el de Margarita Stolbizer, la mezcla de todos esos que convergieron con la candidatura de Margarita. Y el último fue Lousteau que fue una experiencia distinta: se conformó por una confluencia de partidos, pero con un liderazgo indiscutible y una empatía, sobre todo con los porteños, pero también con el resto del país, de Lousteau. Él es quien más posibilidades tiene hoy de liderar eso.

¿Cuál sería la vía entonces para recrear -con chances de éxito- la experiencia UNEN?

-Tenemos que tener nuevamente un liderazgo personal, pero no volver a repetir los errores del pasado, también tiene que haber una fuerza política que pueda liderar eso. Macri, por ejemplo, fue gravitante él personalmente, ganó la Ciudad y a partir de allí ya tuvo poder y representación incrementada, una estructura... Pero además Macri, si bien es líder indiscutible de centro derecha, se dio el trabajo de armar un partido en serio. Eso en la centroizquierda, que tanto se jacta de que somos la fuerza colectiva... no se puede. Si hay 10, los 10 quieren conducir. Es muy difícil.

Después del comicio se dijo que Lousteau iba a integrarse al bloque Cambiemos cuando asuma como diputado. ¿Cómo se entiende?

-Con Lousteau hay una sobreinterpretación de lo que dice de algún sector del periodismo, y eso genera un teléfono descompuesto. Lo que planteó es que quería contribuir con el interbloque Cambiemos desde una identidad propia. Él va a ingresar a Diputados, y el espacio natural donde se siente afín es con el radicalismo, la gente del PRO que conoce, y la CC. Eso, un diario lo tituló Lousteau se sumaría a Cambiemos.

Convengamos que es difícil imaginarlo liderando la centroizquierda si va a estar votando leyes junto a Cambiemos en el Congreso...

-Ahí hay otra teoría, no de Lousteau sino cortiniana, o sea, mía. Acá te dicen yo soy de Margarita o yo soy de Lousteau, lo sigo a Lousteau... son todos soles, y nadie puede armar un sistema solar. Mi teoría es que la nueva configuración del sistema de partidos no puede soslayar a quién representa, mi sensación es que el progresismo perdió encarnadura en la clase media, y habla de la clase trabajadora porque hay que hablar y punto, pero no representa a ninguno de eso sectores, lo digo para mal, y eso lo hace el peronismo en las distintas diásporas que tiene. Y el macrismo le ganó la conducción de la clase media. La crisis del progresismo no es casual analizada desde este punto de vista. El progresismo ya no representa a los pobres, ni al movimiento obrero organizado ni a la clase media. El Frepaso representaba a la clase media, UNEN representaba a parte de la clase media, clase media que hoy está con el macrismo. Hoy está todo mezclado, la gente que votaba a Margarita o a Binner, o que nos pudo haber votado a nosotros en la Ciudad, hoy votó a Rodríguez Larreta, o a Macri porque no quiere saber más nada de los 12 años intensos de kirchnerismo.

¿Qué escenario imaginás para 2019?

-Veo una polarización residual. El Gobierno va a prender la maquinita de polarizar y será una elección con porcentaje alto de polarización.

Es decir, Lousteau va a estar nuevamente complicado si quiere ser jefe de Gobierno...

-El porteño tiene una vara alta del debate y cuando termine este período de ocho años (de Rodríguez Larreta) serán 12 del mismo signo político y casi de la misma persona, porque Larreta era jefe de Gabinete (de Macri). Larreta es muy laborioso, pero la gente naturalmente busca un recambio y hay posibilidad para Lousteau. Están intactas sus posibilidades.

Carrió y el vedetismo político

El vedetisimo político no es un pecado exclusivo de Lilita Carrió, asegura, palabras más, palabras menos, Roy Cortina, quien en tiempos de la alianza UNEN supo lidiar hasta el cansancio con el costado más vanidoso y los recelos de sus más conspicuos integrantes. De hecho, llegó a definir entonces a ese espacio político como una hoguera de vanidades. En UNEN, por ejemplo, no pudimos contener a Carrió y Macri la contiene, el grupo de campaña contuvo a Carrió. ¡Y Carrió es incontrolable! Es un mérito del PRO y también es construcción colectiva de la política, admite. Pasaron varios años desde que aquella coalición progresista surgida al calor de las legislativas de 2013 naufragó en el intento de convertirse en alternativa de poder. Por eso, Cortina se permite contar hoy algunas infidencias: Yo he ido a actos donde si hablaba Carrió tenía que hablar Margarita; si no, había pelea. Y si hablaba Margarita quería hablar Sanz, y si hablaba Sanz tenía que hablar Cobos...Entonces, ¡qué te extraña que Carrió sea individualista! Yo relativizo, creo que Carrió tiene aún para aportar y va a seguir siendo relevante en la política argentina.