Roberto Piazza: "La Argentina es un país de maleducados y mal aprendidos"

Roberto Piazza es un hombre que no se anda con vueltas. Dice lo que piensa de manera visceral, con esa autenticidad que lo caracteriza, y sin ponerse colorado. "Que la Argentina es un país de maleducados y mal aprendidos"; "que siempre pierde la clase media" o "que los argentinos vivimos en una grieta eterna porque nos odiamos", son algunas de las frases que dispara en una charla telefónica con 3Días.

El multifacético diseñador está descansando en los Estados Unidos mientras prepara su próximo trabajo "Roberto Piazza Intimo", un burlesque de tango-blues que montará los viernes de junio, julio y agosto en el teatro The Cavern del Paseo La Plaza.

"Tengo muchos proyectos, casi todo el año completo apostando al país pero sin dejar de mirar al exterior", cuenta. Y enseguida aclara: "Ya me fundí dos veces en mi vida, no me quiero volver a fundir".

¿Cómo ves la situación política y social?

-A nivel comercial y financiero está todo muy caótico, al igual que la seguridad. Esta gente que voté ahora me gusta, pero tampoco voy a arriesgarme a decir nada porque apenas pasó un año de gobierno. Voy a esperar solito con mi alma. Yo vote a (Carlos) Menem, a (Fernando) De La Rúa, a (Néstor) Kirchner y todos me cagaron. De lo que he pedido, nada me han dado. Encima, a la ‘ley Piazza’, sobre el abuso infantil, no le dan bola y eso no me suena nada bien.

¿Qué es lo que más te preocupa en este momento?

-Me preocupa que la mediocridad cultural avanza día a día, que las Pymes son siempre las que pierden como la clase media, que los pobres son usados como nunca y los ricos se hacen más ricos y nos les importa nada.

¿Sigue existiendo la grieta entre los argentinos?

-La grieta existe desde que yo era chiquito. Mi papá era ultra radical que trabajaba honestamente en un puesto muy importante en la provincia de Santa Fe. Y cuando asumió Perón, lo echaron. Siempre hubo la misma historia de odio en este país. Los argentinos vivimos en una grieta eterna porque nos odiamos, nos dividimos entre negros y blancos, entre distinguidos cool y grasas fabricados. Y en realidad somos todos venidos de la resaca europea y nos creamos un estilo de vida. Pensamos que somos todos unos sociópatas creídos de la monarquía europea, cuando en realidad somos argentinos subdesarrollados.

¿Qué opinás del conflicto docente?

-Recuerdo que desde mis siete años había reuniones en la casa de mi maestro en Santa Fe porque los docentes cobraban dos pesos con cincuenta, vivían como ratas, los maltrataban. ¡Creo que nuestros impuestos deberían ir a la educación! Mi generación está quebrada, tu generación está en medio de una grieta y las futuras generaciones, como la de tus hijos, van estar muy mal educados. La Argentina es un país de mal educados y mal aprendidos.

¿Estás de acuerdo con el plan de voluntariado que propuso María Eugenia Vidal?

-Si el voluntariado significa que trabajen con sueldos bajos, en verdad me parece un absurdo. Yo le diría a los políticos que cobren y roben menos para que el pueblo pueda llegar a tener todo lo que necesitamos y que nos devuelvan todo los que nos robaron los K y los Menem.

¿Qué opinión te merece lo ocurrido en Olavarría en el recital del Indio Solari? ¿Se podría haber evitado?

-Por supuesto que se podría haber evitado. Es sabido que un recital del Indio Solari convoca muchísima gente. El error radica en el contexto en el que se hace, donde se piensa más en la guita que en el espectáculo, en medio de una sociedad argentina donde el odio es la reina de todas las cosas, donde la bronca, la droga, el alcohol y en donde los idiotas hacen el "pogo más grande del mundo", ahí te das cuenta que la gente no está bien del mate. Si vas a escuchar música, podés gritar y tomarte una birra, pero llegar al punto de empujarse, golpearse, agarrarse a trompadas, drogarse, reventarse... estamos viviendo en una épocas llena de "boludos en masa" por eso pasa lo que pasa.

¿Y de quién es la responsabilidad a tu criterio?

-Ahora van a empezar con juicios, a echarle la culpa al Indio, a la madre, a la abuela del Indio, va a parecer "la gran Cromañón". Si sabés que van ir tantas personas y pasa lo que pasa es porque en realidad hubo una gran negligencia de los organizadores y de los políticos. Te doy un ejemplo: pedí permiso para hacer un desfile en la calle principal para quince mil personas y me dijeron que no podía porque no había presupuesto". Y a Solari le dan un lugar para hacer un recital para 300 mil personas sabiendo que va ser obvio que va haber quilombo. Es absurdo.

Trabajo y beneficencia

Roberto Piazza no para de trabajar. El rebelde diseñador acaba de terminar la temporada de verano haciendo la costa argentina con desfiles, moda y música y ya está preparando su próximo espectaculo "Roberto Piazza Íntimo", un burlesque de tango-blues, en The Cavern (Paseo La Plaza). "Dentro del mismo espectáculo hay un concurso nacional de nuevos talentos con mis alumnos por la cultura argentina, popular y elitista", cuenta. Pero eso no es todo. El 5 de junio presentará en Señor Tango su nueva colección, a beneficio de la fundación contra el abuso sexual infantil. "Será un gran espectáculo de Fashion Music Show", dice entusiasmado.