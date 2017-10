Repetto: "En el caso Maldonado hubo una timba de especulaciones y se politizó"

Después de seis años fuera de los flashes y las pantallas, el periodista y presentador, Nicolás Repetto (60), asumió la conducción de El Noticiero de la Gente de Telefé y se convirtió en la cara amigable de las noticias del mediodía. "Es emocionante. Después de tantos años y con un desafío diferente, me divierto. Me encontré con gente muy cálida y profesional", cuenta entusiasmado. Y admite que es la primera entrevista que da, desde que comenzó a trabajar en en este ciclo.

Sin embargo, no es la primera vez que el animador marplatense está al frente de un programa periodístico. Su primera aparición en televisión fue en 1983, como notero de Semanario Insólito, el primer noticiero humorístico argentino. Tres años más tarde, formó parte de uno de los ciclos más innovadores y prestigiosos de la televisión argentina, La Noticia Rebelde, junto a Jorge Guinzburg, Carlos Abrevaya, Adolfo Castelo y Raúl Becerra.

Todavía recuerda con nostalgia aquellos tiempos en que conducía Fax, junto a María Laura Santillán, que se emitía por Canal 13, y el haber sido el anfitrión de Sábado Bus, el inolvidable show de entretenimiento e interés general que reunía a diversas figuras del espectáculo y se había consolidado como uno de los clásicos del fin de semana.

Sin abandonar su estilo descontracturado, aunque con un rol más formal, hace apenas un mes, Repetto decidió volver a su primer amor y ponerse al hombro uno de los noticieros con mayor audiencia, junto a sus compañeras, Milva Castellini y Érica Fontana.

¿Qué es lo que más te motiva para pararte cada mediodía frente al noticiero?

-Ejercer una forma de periodismo que nunca imaginé para mí. Me formé de muy joven en el periodismo gráfico. Y si bien he producido y conducido programas de entretenimientos, otros han sido absolutamente periodísticos. Con improntas nada clásicas, como La Noticia Rebelde o Fax, pero periodísticos. Sábado Bus también lo era. Tenía un formato similar a las revistas dominicales de los diarios matutinos: reportajes, espectáculos, belleza, deporte, farándula, y en vez de crucigrama o sudoku, corchito.

Es tu primera vez como conductor del noticiero de Telefé. El estar tan cerca de la noticia, ¿cambió tu percepción para reflexionar sobre los hechos de la coyuntura?

-Para bien o para mal, soy el adulto que soy. Mi percepción o mi mecanismo de reflexión frente a los hechos ya está formateado, conduzca lo que conduzca. Puede cambiar mi opinión sobre algún tema, por estar mejor informado o lo que sea, pero no noto un cambio en mi percepción.

¿Cuál es el balance que hacés respecto a los primeros dos años del nuevo gobierno?

-Yo no puedo hacer un balance de política o de economía, porque no tengo ni la chapa, ni el conocimiento necesario. Soy un preguntador, no un columnista. Un representante de la gente con acceso a los que sí tienen mérito para responder. Y hago el nexo.

¿Por qué creés que todavía no adquirieron fuerza otros partidos políticos, y sigue teniendo vigencia la confrontación Cambiemos-kirchnerismo?

-Porque ambos creyeron que les convenía a cara o ceca. Es mi percepción, ya aclaré que no soy experto...

En medio de esta polarización, ¿cuál es tu postura?

-No es lo mismo polarización que grieta. La polarización no me parece ni bien ni mal. La grieta hay que achicarla.

El tema que marcó agenda de estos últimos dos meses fue la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opinás sobre el tratamiento que le dieron los medios y los partidos políticos?

-Antes que nada, destaquemos a la gente que, bienintencionada, marchó o se preocupó por reclamar por la aparición de Maldonado, sin especulaciones. Porque la hubo. Los medios, algunos tirando cada cual para el lado que suelen tirar, otros tratando de ser ecuánimes, hicieron lo que pudieron. Porque lo cierto es que no había mucha información. Y la que había, una vez más, era confusa. Al no haber información, arrancó la timba de las especulaciones. La noticia era lo que se especulaba en base a supuestos. En ese terreno, se politizó el tema, para provecho de algunos, y con el aporte del Gobierno que, (además de desacertadas declaraciones de algunos de sus componentes), no reaccionó a tiempo ni con carácter, permitiendo bizarradas como las de jueces no pudiendo entrar a "territorio sagrado", o miembros de prefectura rastrillando el río, vigilados por encapuchados con palos y cuchillos. El reino del revés.

¿Cuáles son los temas que más te preocupan y te parecen prioritarios para resolver?

-Educación y corrupción. Porque solucionando estos dos, bajan pobreza e inseguridad.

La noticia desde otro ángulo

A lo largo de toda su trayectoria, Nicolás Repetto supo contar las noticias del día a día a través del humor y el estilo descontracturado. Y fue ese sello personal el que llevó desde el primer momento a El Noticiero de la Gente. El equilibrio entre el estilo formal e informal "funciona para los que aprecian que les hagas más llevadero el momento de digerir noticias, que normalmente son poco digeribles", explica el presentador. Y reflexiona: "Te puede gustar el mate amargo, o que te lo endulcen un poco, pero siempre es mate. Desestructurar un noticiero, lo endulza un poco, pero sigue siendo un noticiero para los que no les gusta tan amargo".