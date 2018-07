Rattazzi: "Para mayo va a terminar la recesión y vamos a estar mejor"

Es un clásico en el día a día de Cristiano Rattazzi. Cuando cuenta que nació en la Argentina y vivió en el país la mayor parte de su vida, sus interlocutores lo miran siempre con un gesto de sorpresa. Es que a punto de cumplir 70 años, el presidente de Fiat Chrysler Argentina y también de Fiat Chrysler Automobiles Argentina aún sigue hablando con ese acento italiano que lo caracteriza, lengua heredada de sus padres y producto de su educación en Roma y Milán. Quizá por eso -y también por su carisma- sea uno de los empresarios más conocidos, al punto de ser imitado por un humorista como Ariel Tarico.

Doctorado en Economía y Comercio en la Universidad Luigi Bocconi (1970) y con un MBA en Harvard (1973), el también piloto de autos supo ser un dolor de cabeza para el gobierno kirchnerista por decir siempre lo que piensa. Los ministros de Mauricio Macri, en cambio, suelen elogiar su sinceridad brutal. Y el hombre devuelve las gentilezas con el apoyo público a la gestión de Cambiemos. Por momentos, peca de optimista y lo reconoce ante 3Días, a quien recibió el lunes en el piso 27 de su oficina en las torres Catalinas.

"Tengo una visión positiva. Creo que para mayo del año que viene vamos a estar mejor porque se viene un cosechón del campo para febrero y marzo", dice y aclara que dependerá de que no se repita la crisis de la sequía. Durante la entrevista, Rattazzi volvió a defender el valor del dólar por considerar que el tipo de cambio estaba atrasado e insistió en que se deben cumplir con las metas fiscales "porque la fiesta la tenemos que pagar los argentinos".

¿Usted siempre reclamó por el retraso cambiario y pidió flotación libre del dólar. Dijo que un dólar a 26 estaba bien pero llegó a 30. ¿Y ahora qué?

-Ahora creo que el dólar se va a tranquilizar. Y después los precios tienen que separarse del valor del dólar, como sucede en todo el mundo. Hay países donde las devaluaciones llegan al 70% y los precios quedan igual. Ha pasado en México, en Colombia, en Brasil, donde devaluó el real y no hubo inflación. En Europa, cuando al euro en relación al dólar fue de 1,50 a 1,17: ¿alguien habló de inflación? No. Entonces hay que ir a una separación entre el valor del dólar y la inflación.

¿Por qué sucede esto en el país?

-Porque desde hace más de 80 años estamos sin moneda. Nadie cree en el peso, ni nosotros mismos. Es lógico que sólo se tome como una moneda transaccional sin ningún valor de ahorro. De hecho, las manera en las que se ha creado una moneda de ahorro fue fijandolo con cierto tipo de convertibilidad, como se hizo en Europa con el euro, o creando programas draconianos de reordenamiento de la economía como hizo Israel, que llevó a un superávit fiscal con apertura y al final, bajó. Hicieron el esfuerzo porque querían tener su propia moneda fuerte. Pero creo que la Argentina no está lista para eso. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con la introducción del Fondo Monetario, que nos ofrece una tasa muy interesante al 4% -no como la de Venezuela al 15%- y es un muy buen auditor para ver las cosas que nosotros no podemos ver.

En la Argentina, cuando el valor del dólar no se traslada a los precios es porque el consumo está por el piso, como sucede en la actualidad. ¿A quién le sirve eso?

-A ver: la fiesta la tiene que pagar alguien. Acá hasta hace dos años se hizo una fiesta inmensa. Después, por los votos o lo que sea, nadie la pagó. Digamos que el mercado mostró un sacudón para decirnos que son los argentinos quienes deben hacerlo. Hubo quienes, en momentos de euforia, pensaron que la fiesta se iba a pagar en cuatro años, cuando ya estaba toda la reforma fiscal hecha y en vías de avanzar con la reforma laboral. Y la verdad es que aún no entiendo porque le dimos dólares baratos a los extranjeros que se iban de las Lebacs cuando empezó la corrida cambiaria si el valor del dólar estaba totalmente atrasado. Creo que un dólar a 26 en ese momento era bueno. Hoy no hay ninguna necesidad de bajarlo. Está 29, dejémoslo ahí.

Pero los mercados siguen intranquilos, pese a que el Gobierno hizo cambios en el Banco Central, cambios en el Gabinete, llegó la plata del FMI y nos recalificaron como mercado emergente. ¿Qué falta hacer?

-Bueno, fue muy importante el mensaje que dio Marcos Peña el lunes, cuando dijo que se iba a cumplir con la meta fiscal y lo firmado con las Provincias. Ahora, la sensación afuera, y puede ser también entre nosotros, es que están todos totalmente fuera de control. Pasa algo y todos hacen lo que se les canta en el país. No hay reglas, se emite moneda, se hacen impuestos absurdos, no acordados. En momentos difíciles se hacen las cosas difíciles y lo único que hay que respetar al máximo es ese 28% de pobres, que no hay que tocar. El 70% restante tenemos que pagar entre todos algo de esa fiesta. Y todos estamos pagando algo. En los últimos meses hubo personas que compraron 20.000 millones de dólares, porque nadie va ahorrar en pesos. Salieron 12.000 millones de dólares en viajes al exterior. El país no está para rifar esos dólares, al valor que se hizo. Salieron 7.000 millones para comprar autopartes. Muy lejos esa cifra de la de los viajes. Esa es hoy la situación general. Hay que exportar más e importar menos. Y corregir los desbalances de cuenta corriente de manera natural, no inventando medidas administrativas raras como la prohibición de determinados productos. Simplemente tiene que ser menos competitivo importar y más competitivo exportar.

¿Se puede cumplir con las metas y el ajuste queriendo ser candidato en 2019?

-Bueno, como yo digo siempre, hay que gobernar. Y hay dos modos para hacerlo en política. Como el modo avión y modo normal: hay modo elección y modo administración. Cuando en campaña electoral uno se hace elegir, después es necesario pasar al modo administración. Y hay que hacerlo bien. Ahora, es insólito que haya tanta gente que todavía votaría cualquier cosa en la Argentina. Pensá que enfermedad hemos creado en una Argentina con 85 años de decadencia. Entiendo que hay que ganar primero una elección pero también se puede ganar diciendo las cosas que se deben hacer, y hacerlas en serio. Los argentinos están esperando eso, que se hagan las cosas en serio y haya futuro. No están todos los días detrás del valor del dólar. Lo que sí, claro, no quieren que sus ahorros sean destruidos. Y saben que si ponen las plata en pesos, cualquier día pueden perder un 30 ó 50%. Ha pasado 10 veces en los últimos 80 años.

¿Cree que ayudaría un nuevo acuerdo con los gobernadores?

-Pero el Pacto fiscal ya está. Hay que implementarlo y conservar la palabra. Si no esto es un viva la pepa. Por eso es admirable cuando Macri dice que va a seguir con la baja de las retenciones a la soja y que tiene que desaparecer un impuesto a la exportación. Hay que cumplir con la palabra dada.

Usted dice que la fiesta la tenemos que pagar entre todos. El sector asalariado ya lo está haciendo porque las negociaciones paritarias se quedaron por debajo de la inflación. ¿Los empresarios que están dispuestos a aportar?

-Un momento. Porque con este tipo de situación, nuestras ganancias se fueron bajo tierra. Todos estamos haciendo un ajuste. Ahora, hay salarios en blanco y en negro. Ojalá pudiera pasar toda la economía en blanco. Pero los más castigados son las personas que están en negro, algunos en la pobreza. Hay toda una serie de reorganizaciones que dependen de la economía pero también de la política que son muy importantes. Y cuando se ve a la oposición que se pone a pescar en lo turbio, ahí eso no me gusta.

Sin embargo, el Presidente cree que los empresarios no lo acompañan lo suficiente...

- Bueno, hay empresarios que son opositores. Hay gente que con el Gobierno anterior hizo negocios espectaculares y no les gusta tanto que se haya cambiado. El país tiene más apertura, más ampliación hacia el mundo, más productos en competencia. La competencia siempre es dura y complicada. En nuestro sector estamos acostumbrados a la competencia muy fuerte en el mundo pero hay otros que no. Pero las cosas se van haciendo en el camino correcto. Me parece muy bien lo de Marcos Peña y vamos adelante. Muy bien que están haciendo cierto reajuste. Está faltando la reforma laboral, porque no puede ser que el costo de un obrero en el país sea el doble de un obrero en México o en Brasil. Porque es el costo, no lo que se pone en el bolsillo.

¿Sigue pensando que se debe dolarizar la economía como acaban de proponerle a Macri desde la revista Forbes?

-Yo dije hace unos meses que cierto tipo de convertibilidad puede ser la solución pero no quise decir que se debía dolarizar la economía. Un tipo de convertibilidad que podría ser una canasta de moneda seria para comercializar. Pero seguro es mejor tener precios estables. Me parece que esta reforma de la inflación en la Argentina es complicada. Yo miro un país muy populista como es Ecuador, que tiene bastante equilibrio macro en su economía, y que sería como Venezuela si hubiese retenido su moneda. Me gustaría ver una economía ordenada, con la pobreza bajando rápidamente y con trabajos de calidad, exportando mucho, importando mucho y no tener algunos productos de tocador que salen tres veces más caros que en el resto del mundo, sin explicación alguna porque están fabricados en países vecinos.

¿Funciona el gradualismo en la Argentina?

-Bueno, ahora se acusa al Gobierno por no haber hecho todo más rápido. Eso es muy fácil. En una compañía, con un cambio de CEO, los arreglos se hacen en los primeros tres a seis meses. En política es un poco más difícil. Pero se atrasaron en algunas reformas que el mercado está pidiendo. Lo están haciendo y me parece que el Presidente está bien encaminado. No quiere volver a la Argentina de los últimos 85 años. Ahora hay que empezar a hacer las cosas bien.

¿Se necesita un ministro de Economía fuerte para eso?

- Para nada. ¿Usted sabe quién es el ministro de Economía en Italia, en Francia o en Alemania? Nadie sabe. Es el Presidente el conocido. El ministro de Economía es una función en lo económico. Creo que hay un equipo bien aceitado, con ganas de ir hacia adelante.

Se vienen meses complicados: ¿cuan profunda cree que será la recesión?

-Yo en esto soy optimista. Creo que la recesión será muy breve y no pasará de mayo, porque las bases de la economía están sólidas. Porque para febrero y marzo del año del 2019 se viene un cosechóndel campo. Si no se repite el problema de la crisis por la sequía, se viene un cosechón que hará entrar plata en la economía real y se sentirá en el bolsillo de la gente. No en el agujero sin fin del Estado. Creo que para mayo del año que viene vamos a estar mejor.

¿Y hasta entonces habrá pérdida de empleo?

-Habrá pérdida en algunos sectores y se ganaran en otros. Lo que no se puede es atarse a un empleo que quizá es obsoleto. Hay nuevas actividades. Nosotros estamos haciendo inversiones y recreamos empleo. No muchos porque hoy los empleos se crean más en el sector de servicios que en la industria. Pero es una industria sólida que va a empezar a exportar y necesitamos abrirnos al resto del mundo, y no estar solos encerrados con Brasil. Es fundamental para la Argentina llegar a un acuerdo con Europa y con México.

¿Se van a abrir las paritarias?

-Eso seguro que sí. Pero es una discusión entre privados. Quien pueda pagar más, pagará más. Quién no pueda, no lo hará si la alternativa es cerrar la compañía porque no es más competitiva y empieza a perder plata a rolete. De hecho, en algunas provincias del sur de la Argentina, hubo aumentos salariales bajísimos porque no eran compatible con la posibilidad de sobrevivir. Si lo salarios no son compatibles con la supervivencia de una provincia, habrá que adecuarse.

Según su mirada optimista, Macri puede permitirse soñar con la reelección...

-Bueno, éste no es su mejor momento. Habrá que ver el año que viene. Con la velocidad con la que cambia la política en la Argentina, todo puede pasar. Hasta hay encuestas que sostienen que hasta Cristina podría ganar una elección. ¿A usted le parece en serio que ella podría ganar una elección?

En la región está volviendo el populismo: López Obrador ganó en México y Lula preso sigue teniendo la mejor intención de voto. ¿No podría pasar eso con el kirchnerismo si Macri no logra controlar la crisis?

-El populismo es un problema a nivel mundial. Entonces todo puede pasar. Pero yo creo que el kirchnerismo es demasiado. López Obrador es la tercera vez que se presenta, yo no lo tomaría como populista. Vamos a ver qué hace. A Lula no le fue tan bien porque Brasil terminó con una crisis fuerte. Por el tipo de denuncia no es reelegible. Hay que ver. Hay populismo que no son tan populismo. Macri fue un cambio importante porque nosotros íbamos camino a ser Venezuela.

"Ahora hincho por Uruguay"

¿Le gusta el fútbol? ¿Está mirando el mundial?

-Si, como no.

¿Por quién esta hinchando?

-Ahora que Argentina se quedó afuera, por Uruguay.

¿Sampaoli debe irse?

-Todos tienen su ciclo, más allá de Sampaoli. Yo creo que no le fue tan mal a Argentina como se dice. Perder 4 a 3 con Francia no es un mal partido. Italia se quedó afuera y Alemania fue eliminada. Y Brasil luchó con México. Ahora hincho por Uruguay, que tiene un gran arquero, una gran defensa, tiene a Suárez y Cavani, quien lamentablemente está lesionado.

Legalización del aborto: "A favor de la libertad"

Uno de los debates más importantes que se dan en este momento en el país es el de la legalización del aborto. ¿Cuál es su postura?

-No estoy a favor del aborto pero estoy totalmente a favor de la libertad y, por lo tanto, creo en la libertad de las mujeres para controlar su cuerpo. Es muy bueno dar este debate porque éstas son las discusiones que se dan en los países serios: el aborto, el matrimonio igualitario... la economía nadie la discute. Sólo nosotros hemos perdido tiempo en los últimos 80 años con eso.

