"Que Cristina se vaya preparando porque va a ir presa como Lázaro Báez"

El ex vicegobernador de Néstor Kirchner (1990-1997), Eduardo "Chiquito" Arnold, conoció como pocos la intimidad del exmatrimonio presidencial en los tiempos en que su poder se concentraba dentro de los límites de la lejana Santa Cruz. Fue uno de los primeros en denunciar los supuestos casos de corrupción perpetrados por los Kirchner, y por eso su testimonio cobra hoy especial relevancia, en medio de los avances de la Justicia por desandar el camino de la llamada ruta del dinero K.



Entre otras cosas, Cristina dijo en su acto político en Comodor Py que no tiene miedo de ir presa y que todo se trata de una persecución política. ¿Usted qué opina?

- Que se vaya preparando porque va a ir presa también. Está preso Lázaro Báez, que es socio, y todos sus colaboradores... Más vale que en algún momento va a ir ella también.



Báez, por ahora, prefirió desdecirse cuando le preguntaron por su denuncia contra Echegaray, mientras muchos especulaban con que iba a encender el ventilador. ¿Qué pasó?

- Por más que se desdiga, las pruebas están. Todos los sobreprecios y la cantidad de obras públicas que cobró y no hizo, y las cobró completas, con todas las barbaridades que ha hecho fuera de la ley, Lázaro Báez de ninguna manera puede estar en otro lado que en el que está. De la misma manera que Jaime y otros ya citados a declarar. ¡Van a ir todos presos! Ahora, si le suman las penas, Cristina hubiera quedado detenida, porque la asociación ilícita seguro que se la van a demostrar.



En este caso, Bonadío la llama a indagatoria por la venta del dólar futuro...

- Que es un choreo terrible también, porque quien vende dólares a $ 10 y sabe que dentro de diez días van a estar a $ 15, naturalmente hace un negocio sideral. Y eso es lo que pasó. Seguramente van a poner excusas, ahora, de manera alguna las imputaciones y estas cuestiones judiciales le garantizan impunidad.



¿Este primer paso por los tribunales no le dio aire a Cristina? Porque hacía cuatro meses que no aparecía y esto le devuelve, guste o no, cierta centralidad perdida.

- Se puede interpretar de esa manera, no sé qué cantidad de gente habría, pero seguramente son todos pagos, llevados por intendentes del conurbano, en colectivo. Ya sabemos que esas movilizaciones son todas pagas. Hubo colectivos que fueron desde Santa Cruz, y mientras tanto, no pagan los sueldos y tienen un déficit de $ 6.000 millones, cuando tuvimos años de crecimiento a tasas chinas y más de $ 1.000 millones que le dio Menem por regalías mal liquidadas. Hace 24 años que gobiernan la provincia y no han creado un solo puesto de trabajo, al contrario, tenemos muchos menos. ¡Cristina no es Perón ni Yrigoyen; ella viene de vuelta a la Capital después de cuatro meses porque la llama un juez por chorra!



¿Cómo está hoy la situación social en la provincia de Santa Cruz?

- Mal, terrible. Ayer me pasaron un video de la gente movilizada en Caleta Olivia, disfrazados de presos y demás, cuadras y cuadras de gente movilizándose. No hay paritarias, no hay nada de eso y la gente cobra hoy y no sabe si va a cobrar el mes que viene.

Trascendió que Cristina le da ánimo a Alicia Kirchner recordándole que Néstor asumió en una situación parecida. Justamente, usted era su vice en aquel entonces.

- Asumimos con una situación peor que ésta. Se debían tres meses de sueldo y medio aguinaldo que teníamos que pagar, pero pasamos a deuda lo que había de deuda, y luego, con el famoso dicho de (Carlos) Tacchi, el recaudador de Cavallo, que dijo que iba "a hacer mierda a los evasores", la verdad que pasó a ser mucho más importante la coparticipación federal que las regalías en la provincia, y con ese dinero, que era mucho más importante que lo que preveíamos, se pagaron en cuatro meses los tres que se adeudaban, con intereses y todo. Parecía una gestión maravillosa.



Volviendo a las causas judiciales que complican a CFK, ¿es sencillo probarle lo que se le imputa y demostrar sus vínculos comerciales con Báez?

- Hotesur está a nombre de Máximo, pero son socios. Hay una sociedad con Máximo que la heredaron también... porque al principio, Lázaro Báez no era nada más que un empleado, yo creo que debe seguir siendo empleado pero, de todas maneras, tuvieron que hacer una sociedad de grupo con Kirchner antes de morir. Ellos lo heredaron, por tanto son socios también de Báez, y no va a ignorar Cristina quién es Lázaro Báez cuando la noche del fallecimiento de Kirchner cenó con ellos.



Se habla de una ruptura entre Cristina y Lázaro, ya con Kirchner fallecido...

- Eso no lo conozco. Pero de todas maneras, Báez, de no tener absolutamente nada, pasó a tener más de $ 20.000 millones en obras públicas viales luego del primer período de gobierno, todas con sobreprecios. También tiene sociedades en el Chaco con el hermano de Capitanich, se compraron al sur del río Santa Cruz creo que dos terceras partes de los campos que iban a quedar inundados por la supuesta represa que iban a hacer...



¿Con Cristina Presidenta los negocios continuaron teniendo la misma envergadura que con Néstor?

- Continuó supongo hasta los últimos meses, que no sé que pasó. Obviamente el que no es ajeno a todo eso y giraba el dinero para las obras públicas que hacía Báez era Julio De Vido. Aparte, las cosas que pasan al lado de tu esposo, seguro algo tendrás que ver, ¿no? Si no, no tendría capacidad para ser Presidenta.



Usted lo conoce a Lázaro. ¿El límite es su hijo? ¿Puede llegar a quebrarse y hablar?

- Lo conozco desde que iba a la escuela ese pibe. Báez no tenía absolutamente nada hasta que Kirchner lo hace poner adscripto a la gerencia general del banco (de Santa Cruz) y manejó todos los negocios del banco directamente con Kirchner, puenteando al presidente de aquel entonces. Antes de terminar el primer período, ya Báez trabajaba en el banco y gerenciaba la empresa Gotti, KanK y Costilla y otras que tenían contrato con la provincia y que fueron comprando con la insignia de Austral construcciones. La autopista de Caleta Olivia a Comodoro Rivadavia se licitó, la ganó Báez no sé con qué empresa, cobró todo, creo que el contrato no llegaba a $ 400 millones, cobró cerca de 1.000 y la obra tiene el 30%. Y está parada. Y luego, la autovía entre Puerto Madryn y Trelew, que primero la licitaba la provincia, cuando le llevaron los números y el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, los vio dijo que había un sobreprecio importante y que en esas condiciones no la licitaba. Y entonces la licitó directamente el ministerio de De Vido al doble del precio que Das Neves no quería. Creo que de valor total tenía alrededor de $ 300 y pico de millones, cobraron más de 700 y está hecho el 65%.



Mariana Zuvic sostiene que el dinero, los famosos fajos que viajaban en bolsos, todavía está en Santa Cruz.

- Pienso lo mismo, porque Kirchner era para robar muy inteligente, para vivir también, pero en el resto era sumamente precario, y creo que era tan desconfiado que de ninguna manera podía confiar en que no le podrían rastrear las cuentas en el exterior. Por tanto, en algún lado, estoy seguro, lo debe haber escondido.



¿Y dónde está entonces ese dinero físico?

- Lo deben tener en alguna bóveda...hay tantas formas de hacer algún depósito de hormigón enterrado en alguna de las estancias que tienen que habrá que investigar y se encontrará. Alguien va a hablar, seguro alguien vio. La bóveda que denuncié en la casa de El Calafate, me la mostró Cristina. Lo denuncié en el programa de Lanata y dijeron que estaba loco.



¿Cómo se paraba Cristina frente a los "negocios" que, sin duda, conocía que Kirchner hacía en paralelo con su tarea de gobierno?

- Eran una sociedad política, aparte de la hipocresía que significaba que ella sabía que el marido la engañaba, pero se la bancaba. Porque cuando murió Néstor, la echó a Miriam Quiroga, que ahora ha dicho algo que se sabía (confesó haber sido amante de Kirchner durante 10 años). Esto es cierto. Ahora, Quiroga de buenita no tiene nada, la trataron todos los medios como si fuera Gregoria Matorras (N. de R: por la madre de José de San Martín) y es un gato cualquiera. Y Cristina, aparte de ser una sinvergüenza y chorra, es hipócrita.