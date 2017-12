"Lo que cambió con Trump no fue tanto el modo de pensar como el de actuar: si con su antecesor demócrata, el país acompañaba sin entusiasmo, con Trump se pasó a una actitud de activo rechazo, con el representante estadounidense ausentándose de las preparatorias en Ginebra para la 11º cumbre" ¿Puede sobrevivir la OMC a Donald Trump? Si bien el fundamentalismo proteccionista del American First ha contribuido y mucho al flaco resultado de la 11º ministerial, los cuestionamientos al sistema multilateral exceden a los Estados Unidos, tal como se vio en la última cumbre del organismo en Buenos Aires. "El sistema no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos", ensayó su secretario general Roberto Azevedo, al cierre de las jornadas. Los más optimistas sueñan con aggiornarlo a una realidad demasiado dinámica, y así evitar que implosione en un futuro no lejano.

"No es cuestión de que un país u otro sean proteccionistas sino que estamos ante un sistema que padece de un problema de legitimidad, por parte de los Estados Unidos y también de muchos otros miembros. Los países en desarrollo hemos cuestionado muchas veces las reglas de la OMC", opinó Felix Peña, vicepresidente del CARI y experto en política comercial, en un alto de la ministerial. A su entender, el rol de Washington en esta cumbre no fue tanto una amenaza como una explicitación del pensar y accionar de los Estados Unidos en el comercio internacional.

En su debut en la ministerial, el Representante de los Estados Unidos para el Comercio Exterior, Robert Lighthizer, disparó todos sus misiles directo al corazón de la organización. La tachó de "deficiente" y cuestionó que se enfocaba "demasiado en litigios" y muy poco en estimular el librecomercio. En particular, criticó sin mencionarlos a los países que se aprovechan de su estatus de no desarrollados para saltearse las reglas, y no por necesidades económicas. "Cinco de los seis países más ricos son economías catalogadas de ese modo", aseveró el funcionario.

La reacción llegó en cadena: los discursos sucesivos se pronunciaron a favor de preservar las bases del sistema liberal. Hasta China, devenido en campeón del librecomercio desde el último Davos, demandó unidad para devolver la autoridad al organismo. Hasta allí, el enviado de Trump parecía dispuesto a detonar una bomba nuclear en medio del salón, pero un día después, Lighthizer se fotografió junto a los negociadores de Bruselas y Tokio y firmaron una declaración dirigida a Pekín, instándola a corregir su conducta, adaptándose a las reglas de la OMC. Semejante bipolaridad solo encuentra una explicación en el pragmatismo.

Historia

Que los Estados Unidos no convive bien con la autoridad de la OMC no es nuevo, como tampoco es obra única de Trump. En su carácter multilateral, los 164 miembros valen igual a la hora de votar, al punto que Washington ha perdido litigios en el organismo que no le perdona, como la "guerra del ron" con Cuba.

Del igual modo, la Argentina ha derrotado al conjunto de la Unión Europea en una demanda por dumping para bloquear el acceso al biodiesel al Viejo Continente, el principal destino hasta 2012 (ver recuadro).

Mucho más grave aún, comentaban preocupados en los pasillos del Hilton, es la mora en la designación de estadounidenses en los paneles de solución de controversias que tanto denostó Washington en esta cumbre. Deja virtualmente paralizado el único poder real que supo constituir la OMC.

En Buenos Aires, sabían a qué atenerse, solo que no esperaban tamaño desprecio en las primeras horas de la cumbre. "Cuando la OMC avanzó, es porque los Estados Unidos empujó en esa dirección. Hoy no tiene intención de hacerlo", comentó uno de los negociadores políticos del Gobierno con el extranjero. De allí que las expectativas originales de un "paquete Buenos Aires", una serie de compromisos con huellas en el Sur del tamaño de las ministeriales de Bali o Nairobi, se devaluaron a la realización de una simple y exitosa reunión de consorcio "housekeeping", la llamó el funcionario. Con que se ratificaran los valores y reglas del librecomercio, se empezara a discutir sobre facilitación de inversiones y se fijara un mandato para negociar e-commerce, a futuro, firmaban. Tampoco eso se logró, aunque no siempre por la responsabilidad de Washington. India, por caso, fue de los más activos en torpedear el capítulo sobre subsidios a la pesca que muchos daban por descontado.

Es cierto que, sin los Estados Unidos a bordo como la economía más grande, cualquier acuerdo se dificulta. Así lo manifestó, en una mesa del Business Forum, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggartiasto Lukita: "Sabemos que enfrentamos un momento difícil para la OMC, lo que no significa que no podamos ponernos de acuerdo en reglas. Los Estados Unidos pide comercio justo, no libre, y en eso lo apoyamos". El consenso, así y todo, es imprescindible para legitimar el organismo. "Lo necesitamos para avanzar. Si no, podríamos terminar en declaraciones con muchas notas al pie, tantas como países e intereses se pongan en juego sobre los diversos temas", selló el funcionario.

Lo que prefiere Washington, en cambio, es hablar de bilateralismo más que de sistema. Y en el marco de la OMC, el negociador estadounidense llegó a plantear una plurilateralidad que agrupara a los países con posturas similares. Lighthizer no quiso saber nada sobre términos como "multilateralismo", siquiera una mención al rule-based system (sistema basado en reglas), en un hipotético documento final. Pero es verdad también que en el Hilton, las bilaterales entre miembros en las habitaciones lindantes se sucedían con rabiosa frecuencia y eran casi o más relevantes que los debates en los salones.

"La OMC son los países, como el Mercosur. Y hoy, con los cambios profundos que se suceden a nivel internacional, deberíamos debatir permanentemente cómo ajustar las reglas al dinamismo global y enterrar, de una buena vez, la idea de fijar un régimen y tirarse a dormir. La realidad actual es muy dinámica, todos deben participar", concluyó Peña. La Argentina ya mira un año adelante, hacia la cumbre del G20, con un enorme signo de interrogación sobre la multilateralidad.