Por qué la ropa es cara en la Argentina

ector textil es, en realidad, tres sectores en uno. En general, me niego a pensarlo como una solo, más como una cadena. Hilados y telas es un sector ultra-capital intensivo, que puede ser competitivo o no, dependiendo de la tecnología que tengas. Y el mercado de ese sector puede ser la misma cadena textil, la automotor o muebles. Ese sector no tiene un problema de competitividad a priori, es más el tema del mercado al que pueda acceder. Y es un sector que requiere mercados con mucho volumen. En los Estados Unidos, por caso, el volumen de ropa no lo puede hacer, lo hace China, pero hilados se dedica casi todo a automotriz. No tiene allí una variedad muy grande.

El segundo sector es la confección de ropa, y ahí la competitividad es muy mala. Porque es muy "mano de obra intensiva", pero requiere tecnología. Y en calzado es aún peor; si lo querés hacer industrial, cuesta mucho. Tenés, además, salarios que son un tema fundamental en este segundo segmento.

Y por último, está el tercer sector: diseño, ventas y distribución, que también es competitivo en la Argentina. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cuando se habla de proteger al sector textil, en general, se habla de proteger al segundo sector y, en parte, al primero, desprotegiendo al tercero. Lo obligás a comprar ropa mucho más cara y no puede expandirse a nivel global. Es más, el tercer sector está más adentro del comercio que de la industria. La ropa es cara en Argentina porque muchas veces estás protegiendo al segundo sector y el tercero no puede ganar en volumen.