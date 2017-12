Polimeni: "El espíritu crítico del periodismo no se debe doblegar"

"Venite a mi habitación que me voy a tirar del noveno piso", la voz del otro lado del teléfono le llegó inconfundible al oído pero a esa altura de su amistad con la estrella de rock y de sus años cubriendo recitales, le habían agotado la adrenalina. Carlos Polimeni pensó que sería una excentricidad más de Charly García, desatando su propio genio. Pero el hecho sucedió, vestido con un simple short de color rojo y descalzo, se arrojó desde la suite del hotel Aconcagua, ubicada a 20 metros de altura, al segundo piso donde se encontraba la pileta. Ahora o nunca es la idea que late detrás de cada una de estas historias, como escribe en su cuenta de Twitter el periodista que conduce de lunes a viernes El Mediodía de Del Plata, y el fin de semana El diario del domingo, por la AM 1030, en la antesala de la presentación de su nuevo libro: El día que Charly saltó y otras crónicas salvajes de rock.

Editado por Planeta, Polimeni vuelca en sus páginas momentos memorables en los que estuvo presente junto a 10 artistas del rock nacional, entre ellos Luis Alberto Spinetta, Fito Páez, Andrés Calamaro, Miguel Abuelo, León Gieco y el Indio Solari. "Hablar de nuestros músicos es como imaginarse La última cena, con Jesús y sus 12 apóstoles sentados a su alrededor. En ese sentido, el origen de nuestro rock es comparable al de los EE.UU. e Inglaterra", afirma.

¿Cómo nació la idea del libro?

-Un libro a punto de aparecer es como un hijo a punto de nacer, crea expectativas nuevas, y en estos 10 capítulos hay situaciones que quedaron sin contar. Con Charly estaba adentro de la habitación antes de que se tirara, porque él me hizo partícipe, me ubicó y me llamó, con los entretelones de una entrevista previa. Hay una historia con Spinetta el día que hubo un incidente con un hincha en el hall de un hotel en Córdoba y él termina escribiendo La bengala perdida. Otra en la que Andrés Calamaro me tuvo de rehén en su casa, en tiempos que grababa El salmón y quería que le diera algunas opiniones sobre sus más de 100 temas nuevos.

¿Qué quedó de aquel rock contestatario que hasta Malvinas e incluso Cromañón, se mostraba crítico del poder?

-El rock empezó siendo anti-sistema, anti-cultural, hasta marginal y contestatario, pero nunca revolucionario, porque para eso hacen falta algo más que guitarras y baterías. Creo que todo empieza a cambiar con el mercado informático musical, el rock en lugar de ser el enemigo del sistema termina encapsulado en él y en el medio ocurrió Cromañón, que fue el límite de algo que se venía gestando como un fenómeno de masas en donde el público lo pasó como una aplanadora al artista.

En Lugar común la muerte, Eloy Martínez hablaba de las muertes que abrumaban al país, primero intolerables, luego aceptadas con indiferencia. ¿Por qué esa sucesión de muertes trágicas?

-La historia argentina es una historia de sobresaltos. Desde su plataforma política inicial, el kirchnerismo tenía en consideración mejorar la política ferroviaria y no lo hizo hasta la tragedia de Once. Y no digo que ese acontecimiento tan lamentable haya sido solo responsabilidad del gobierno anterior, como tampoco pienso que el hundimiento del submarino ARA San Juan lo sea del actual gobierno para saltarle a la yugular, como jamás pensé que lo de Cromañón fuera culpa de Aníbal Ibarra. Son muchos factores, nadie quiere que eso pase, pero pasó, y hay múltiples razones que están atravesadas por la política, juegan factores superpuestos incluidos la negligencia y el azar, pero también somos una sociedad muy compleja. Por un lado combativa, dinámica y solidaria y que a veces puede tomar las riendas de su destino, y por otro, tenemos ese culto a lo sangriento, que viene desde nuestros orígenes y pareciera que no tenemos otra manera de aprender sin una sucesión de muertes violentas.

¿Llegará el tiempo de ver las cosas sin el prisma de la grieta?

-Hay dos maneras de ver el país que existieron siempre. Pero visto desde el mundo de las comunicaciones, fueron visiones diferentes pero complementarias y pudieron coexistir. Toda la vida trabajé en los grandes medios: Clarín, Página 12, Canal 9 y América, en agencias de noticias, y tuve relaciones con personas que pensaban diferente, votaban diferente, pero nunca significó una pelea o que te echaran del trabajo. Todo era mucho más armónico. Pero en los últimos años las diferencias se acentuaron hasta límites demenciales y desearía que esto ceda porque solo conduce a enfrentamientos estériles y beneficia a personas que ni conocemos.

La relación Gobierno-Medios siempre fue contradictoria.

-Para el poder, el mundo ideal es un mundo sin periodistas, de propaganda política, pero el periodismo no nació con ese fin. Para eso están los boletines oficiales o los espacios pagos por el Estado, aunque como ciudadanos preferiríamos que eso se invierta en poner un semáforo en una esquina. El periodismo no puede ser neutral, para eso están los suizos, y aun con los cambios tecnológicos y de época y con el entretenimiento mezclado con la comunicación, el espíritu crítico no se debe doblegar, porque eso le hace bien a un Gobierno, es un alerta.

La viveza criolla

"Hay una parte como argentinos que tiene que ver con la viveza criolla o la elasticidad de las normas, que en otras partes por su carácter prusiano o legislaciones que no son ambiguas, el poder no está tan cuestionado como aquí, que por un lado tenés una campaña que le ha hecho muy bien a la sociedad, como la del control del tabaco o el uso del cinturón de seguridad, pero por otro hay un bombardeo publicitario de bebidas alcohólicas o azucaradas, que se podrían evitar", apunta el periodista. Polimeni también se refiere a la crisis de los medios: "La situación es una de las peores que yo recuerde en tantos años en la que se mezclan la transformación lógica que tiene que ver con los cambios digitales y una retracción económica para aplicar políticas de ajuste. La discusión o el debate sobre políticas erróneas del Gobierno anterior en cuanto al uso de pautas publicitarias o empresarios inescrupulosos no tapa una crisis que también llegó a los grandes medios".