Nun: "Que CFK sea de nuevo candidata significa el fracaso de la Justicia"

El reconocido politólogo José Nun fue uno de los primeros intelectuales en acompañar el primer ciclo kirchnerista en el país como secretario de cultura de Néstor Kirchner. Miembro de la intelectualidad progresista vernácula, sin embargo, siempre tuvo claro el rol del intelectual frente al poder.

A diferencia de otros pensadores y académicos que cerraron filas con el gobierno anterior y avalaron a ciegas todas sus políticas, Nun nunca sucumbió a esa tentación. Siempre renegó de Carta Abierta, la usina K que daba letra y música al relato oficial de la década pasada, y no ocultó sus diferencias hasta que la llegada de Cristina a la Casa Rosada lo decidió a alejarse definitivamente del redil kirchnerista. Por eso, el regreso de CFK a la centralidad de la escena política no le es ajena.



¿Qué significa para la política argentina que Cristina sea hoy nuevamente candidata?

-Ante todo, el fracaso de la justicia argentina, en la cual los juicios por corrupción, cualquiera sea su resultado, demoran en promedio entre 11 y 14 años. Después, la confirmación de que cuando ocurre un boom como el de las commodities de la década pasada en el contexto de un gobierno autoritario, muchos sectores atribuyen la mejora económica a méritos del gobierno aunque esto no sea así y entonces se despreocupan de lo que en realidad estén haciendo las autoridades. Y, finalmente, a algo que es habitual aquí y en otras partes y es que una franja del electorado se resiste a creer lo que ve y se contenta con ver lo que cree.



¿Quién representa hoy al peronismo? ¿Cristina, Massa, Randazzo...?

-El liderazgo peronista está vacante y esto responde a su pregunta: a estas alturas, al peronismo lo representan todos y ninguno. Así como el tango es un sentimiento que se baila de diversas maneras, el peronismo es un sentimiento que se vota de varios modos.



¿Cómo evalúa el año y medio de gestión de Macri? ¿Ve en Cambiemos un proyecto de largo plazo?

-Se trata declaradamente de un gobierno de derecha, mucho más preocupado por las libertades republicanas que por las desigualdades sociales. Por eso ha tenido probablemente más aciertos que errores en el plano político y más errores que aciertos en el plano económico. No existe un proyecto de largo plazo y tampoco pienso que sea posible dada la heterogeneidad de las fuerzas que componen Cambiemos. Y esta carencia constituye la mayor debilidad del Gobierno.



¿Por qué cree que se demoran en llegar las inversiones? ¿Qué factores alimentan la duda de los potenciales inversores para apostar al país?

-Tanto la debilidad de nuestras instituciones como el fantasma del populismo retraen a los inversores que hoy tienen mejores alternativas en otros lados y esperan hasta que amanezca.



Seguimos conviviendo con más del 30% de pobres. ¿Adónde apunta Macri cuando dice que su meta es lograr "pobreza cero"? Además, ha dicho que quiere que se juzgue su gestión por este índice...

-"Pobreza cero" fue un slogan de campaña. Si con eso se quiere decir que todos los argentinos tengan empleos decentes, niveles dignos de ingresos y de salud, buenas viviendas, educación de calidad y gocen de seguridad y de transparencia públicas, es más que obvio que después de décadas de malos gobiernos y de corrupción pública y privada se trata de objetivos que demandarán muchos años de políticas consistentes para poder cumplirse. Y esto exige acuerdos básicos y cambios profundos que por ahora no están en la agenda.



¿Hasta cuando puede el Gobierno responsabilizar al kirchnerismo por la herencia recibida?

-Las evidencias indican que esa responsabilidad es muy grave y que no es casual que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires (María Eugenia Vidal) deba estar viviendo en una base militar.



¿Atribuye esto el poder que alcanzaron las mafias, la droga... por sus vínculos con la política y el gobierno kirchnerista? La propia Vidal dijo que "muchos se hicieron los boludos o eran parte..." ¿Qué cree?

-Lo mismo que la gobernadora.



Del resultado de las elecciones de octubre dependerá que Cambiemos avance o no con la reforma tributaria. Hay cierto consenso de que la Argentina necesita esta reforma, un tema en el que usted viene haciendo hincapié. ¿Cuáles son los cambios que considera más urgentes?

-Los cambios necesarios son de dos tipos. En primer lugar, se emparchó pero nunca se modificó la matriz fiscal regresiva que impuso Martínez de Hoz durante la última dictadura. Un ejemplo de ello es que el 70% del impuesto a las ganancias recae sobre las empresas (que lo trasladan a precios, lo eluden, lo evaden, etc.) y el 30% sobre las personas -en un 80% sobre los trabajadores-, exactamente al revés de lo que pasa en la mayoría de los países desarrollados que, además, gravan las rentas financieras, tienen impuestos a las herencias, etc. O sea que es urgente que esa matriz fiscal se vuelva realmente progresiva y que el IVA se reduzca, digamos, a la mitad. Por otra parte, los parches y las necesidades de recaudación frente a una elusión y evasión fiscales que se estima en no menos del 50% han llevado a multiplicar impuestos de toda índole que convierten a la presión fiscal de nuestro país en una de las más altas del mundo. Pero no es inocente que se hable casi exclusivamente de esto último sin mencionar el primer tema. Y ambos deben ir de la mano.



Los intelectuales tuvieron peso en la década kirchenrista. Usted, aún integrando el gobierno como secretario de Cultura, fue muy crítico de Carta Abierta. ¿Qué aportó aquel protagonismo de los intelectuales?

-No comparto su premisa y no creo que los intelectuales hayan tenido un rol protagónico durante el kirchnerismo. Lejos de ello, fueron seguidores y no guías. ¿O usted imagina que Néstor o Cristina leyeron primero a Laclau y después se decidieron a actuar? Por lo tanto, tampoco creo que hayan perdido un peso que no tuvieron.



¿Por qué cree que el macrismo no tiene hoy su "Carta Abierta"?

-La respuesta es sencilla: según los sectores, el Gobierno se ubica política e ideológicamente entre el centro y la derecha pero ciertamente no es populista.



¿Cómo ve el funcionamiento de los medios púbicos bajo el ala de Hernán Lombardi? Hoy hay pluralidad de voces. ¿Ve allí un salto de calidad?

-Sin ninguna duda. Basta ver cómo funcionan los medios públicos de comunicación. Es un salto de calidad que casi nadie hubiera podido siquiera imaginar hace un par de años.