"No me pasaría al macrismo, pero quiero que el país salga adelante"

Trabajó durante varios años en una empresa de matrices para una industria metalúrgica y, ya pisando los cuarenta y pico empezó a coquetear con la actuación. Vivió el vértigo de la popularidad cuando en 2009 se puso en la piel de José "Huevo" Vélez, el empleado de los hermanos Sosa en la tira Valientes que fue un suceso teatral en "La Feliz".

A partir de ahí, nunca más paró, y entre varios de los éxitos de los que formó parte, hoy personifica a un "botones" desopilante en El Quilombero, el gran suceso teatral protagonizado por Nicolás Cabré en la calle Corrientes.

"Tuve varias propuestas para hacer temporada en Mar del Plata y Carlos Paz, pero elegí Buenos Aires y no me equivoqué. No puedo creer lo que nos está pasando", dice ,con entusiasmo.

Según empresarios teatrales, la venta de entradas en la costa bajó un 40% respecto del año anterior. "Fue un año muy difícil. Creo que tienen que cambiar el sistema porque Mar del Plata no baja el copete, los alquileres son cada vez más caros y de esa manera es difícil atraer al turista. Tendrán que tomar conciencia porque si no el año próximo va a ser peor", se lamenta.



¿Por qué se polemizó tanto la ley del actor?

- Estoy de acuerdo con que haya una ley que proteja a los actores, se trabajó mucho para que eso suceda. Por otro lado, creo que deberían revisar algunos puntos, no está claro por qué algo genera tanto ruido. Si todo estuviera resuelto, nadie protestaría, y me parece que hay que escuchar todas las voces para entender por qué se resisten a aceptarla. Si abordamos al sentido común, pronto podrán llegar a un acuerdo. Hay que escuchar a los actores y a los empresarios porque de ellos depende nuestro laburo.



¿Qué sentiste el día en que MaMacri fue electo Presidente?

- No lo podía creer. Para mí fue tremendo, porque no comparto la ideología de Macri. Más allá de algunas cosas que se le criticaron al kirchnerismo, nunca supuse que Mauricio llegaría al poder.



¿Sos peronista o kirchnerista?

- Soy peronista desde siempre, pero estoy cerca del kirchnerismo, voté a Néstor y a Cristina.



Varios artistas K han dicho públicamente que extrañan a la exPresidenta.

- Yo también la extraño. Extraño su oratoria, su coherencia en cada cosa que decía. Me fascinaba escuchar sus discursos



¿Estás a favor o en contra de los artistas que se autoconvocaron en una plaza para repudiar la gestión de Macri?

- Me parece genial que la gente se exprese mientras sea con respeto. Yo siempre apoyé a los K por convicción y nunca ocupé ningún cargo público, pero no soy de los que van a las marchas.



En su discurso en el Congreso, Macri destacó que el kirchnerismo dejó las arcas vacías.

- Creo que hay que empezar a hacer y no quedarse en el discurso de lo que no hicieron los que se fueron. El Presidente sabía dónde se metía y si no estaba capacitado para afrontar el presente, hubiera dado un paso al costado. Desde que tengo uso de razón, ningún gobierno dejó mejor el país que el gobierno kirchnerista en su última transición. No nos olvidemos que hubo presidentes que se han ido en helicóptero dejando muchos muertos en la Plaza, otros han dejado al país en ruinas y ni hablar de los militares. Cristina ha dejado un país bastante ordenado, a pesar de todo.



¿Creés que el Gobierno podrá contra la corrupción y los narcos?

- Lo veo difícil. Si aunque hicieron el intento no pudieron sacar los "trapitos" de Capital, no creo que suceda un milagro... Ojalá puedan.



¿Qué opinás de la gestión de Hernán Lombardi en los medios públicos?

- No estoy de acuerdo con la ola de despidos. Veo como una persecución a ciertos grupos y no me parece bien. Creo que se apresuraron porque mucha de esa gente eran empleados de muchos años. Tenés que echar a los que no trabajan y cobran todos los meses, pero no todos son "ñoquis".



¿Cómo te organizás con el dinero en épocas de inflación?

- Vengo medio cascoteado porque tuve una empresa y tuve que tapar muchos agujeros, pero pagué hasta el último centavo. Lo voy manejando como puedo.



¿Qué cosas te preocupan?

- Que haya tantos despidos. Quiero que el país funcione, más allá de quien lo gobierne. Me preocupa que todo se politice, que si tenés cierta ideología corras el riesgo de no tener trabajo. Soy actor y más allá de mi ideología, siempre fui respetuoso con quienes no comparten mis ideas.



Un deseo para la Argentina.

- Le deseo lo mejor a este gobierno. Y si bien no me pasaría al bando del macrismo, quiero que el país salga adelante.