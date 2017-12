"No me importa si está Macri o Cristina. Sólo quiero que al país le vaya bien"

Marcela Baños, conductora y locutora, vive uno de los años más felices de su vida a nivel profesional: Pasión de Sábado, el histórico programa de la movida tropical que se emite por América, y del que está al frente desde hace casi dos décadas, este año ganó por primera vez un Martín Fierro. "Estoy contentísima, este 2017 finaliza de una forma muy linda, por toda la repercusión que tuvo el reconocimiento del programa", dice Baños. Y asegura que a partir de la premiación, "la mirada que otros tenían sobre Pasión..., empezó a cambiar". "Hubo una sensación general donde todos nos decían que lo merecíamos. Si bien hacemos este programa hace muchos años, siempre con el mismo estilo, esta vez hubo un reconocimiento entre pares y nosotros nos plantamos distinto", explica Baños.

Es que para la conductora, no se trata sólamente de un trabajo; Pasión de Sábado es prácticamente su casa y, aunque siempre le gusta probar nuevos desafíos, como hacer teatro, o grabar una canción propia, que será presentada en los próximos días, siempre elige volver al lugar que le abrió las puertas de la televisión. "Somos siempre los mismos, hay un equipo con mucha confianza, todo se hace más fácil y eso hace que uno vaya contento a laburar", destaca Marcela.

En varias oportunidades hablaste públicamente sobre temas de género. ¿Qué sentís cuando aparecen casos de acoso en el mundo del espectáculo, nacional e internacional?

-Yo estoy en contra de cualquier tipo de maltrato, básicamente. Creo que la mujer todavía está muy sola en este tema, que la problemática se trata muy superficialmente y me da mucha tristeza que no se cumplan las leyes. Por un lado, a veces pareciera que estos temas se minimizan y banalizan. Y por el otro, existen tantos casos que el trabajo de la Justicia siempre queda chico. Creo que la Justicia tendría que ser más imparcial y más ligera, porque el mundo va muy rápido, nosotros vamos muy atrás de ciertas cosas que están sucediendo y creo que en ese sentido todavía nos falta mucho.

¿Cuáles son los temas que más te preocupan y creés que deberían hablarse más?

-Básicamente se debería hablar de lo que es el maltrato en sí. Y me refiero a cualquier tipo de maltrato, que incluye también al de los animales. En mi caso, el año pasado, estuve junto a mucha gente esperando que salga la ley de galgos y vi cómo había un grupo de diputados que se quería levantar a último momento, porque no estaba de acuerdo con que saliera la ley, porque había intereses económicos en el medio. Creo que siempre hay que estar del lado del más débil y de quien tiene menos oportunidades. Si uno puede ponerse en la piel del otro, no hay mucho más para explicar.

¿Qué opinás sobre el presente político y económico?

-No soy política, no me gusta la política porque siento que a veces las cosas deberían ser más justas. Obviamente, sé que se están haciendo cosas de a poco y que la política lleva tiempo. Hay mucha corrupción en el mundo y nunca va a desaparecer, entonces uno tiene que lidiar con eso. Creo que estaría bueno que nadie pase hambre, que todos tengan una vida digna, que todos tengan un lugar donde tener una familia, que todos puedan llegar a fin de mes, y que la cuestión de la salud esté bien, no puede ser que siga habiendo hospitales y lugares que no tengan insumos. Son cosas que cualquier persona se merece y me parece que ésa es la política que debería haber en cualquier parte del mundo.

¿Qué esperás para lo que queda del mandato de Cambiemos?

-A mí no me importa si está Macri, Cristina o quien sea, me importa que las cosas salgan bien, que las cosas se resuelvan, que la Justicia actúe y que la gente esté contenta. Creo que hay cosas que se hacen bien y que se hicieron bien, y cosas que se están haciendo mal y que se hicieron mal. Pero también hay cosas que dependen de todos nosotros, si uno pone todo el país en manos de una sola persona, siendo tantos, tenemos una irresponsabilidad ahí. Nuestro trabajo está en el día a día, está en el voto, está en ver lo que pasa, en exigir que nos cuenten la verdad, porque los funcionarios son nuestros empleados. Creo que es un trabajo en conjunto, ellos tienen que hacer y nosotros que estar ahí controlando. Porque si yo te doy mi voto a vos para que hagas lo que quieras vos lo vas a hacer a tu manera, según lo que consideres que está bueno, pero que quizás no es lo que uno necesita. Me parece que desde ese lugar, la política tiene que trabajar en función de lo que la gente quiera.

Exponente de la movida tropical

Con 27 años en el aire, Pasión de Sábado se consolidó como el mayor exponente de la movida tropical. Si bien durante los primeros años existía un prejuicio sobre la cumbia en televisión, para su conductora, Marcela Baños, eso quedó ya en el pasado. "Este cambio se dio porque el país también cambió. Hoy hablamos de un montón de temas que antes no se tocaban, como la violencia de género, por ejemplo, y la movida tropical no es ajena a eso", explica Baños.

Y concluye: "Esto fue gracias a la ayuda de grandes artistas como Rodrigo, Karina, Leo Mattioli o Pablito Lescano, entre muchos otros, que colaboraron para que la cumbia sea tomada como cualquier otro género musical".