Nielsen: “Está en riesgo la supervivencia del peso"

El ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen alertó hoy sobre la posibilidad de que la Argentina se quede sin moneda nacional, que según opinó “está en jaque”.

Nielsen planteó que tanto “el Gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI ), están tratando de implementar un plan de estabilización, porque ciertamente este no es un plan de crecimiento. Fallaron en la concepción original de todo esto. La buena economía se va construyendo a través del tiempo que se van tomando día a día”.

En esa línea desestimó que vaya a dar resultado la nueva implementación que está evaluando llevar a cabo el Gobierno sobre un congelamiento de precios sobre más productos y por 180 días: “Es toda una ruptura con todo lo que el oficialismo postuló desde el comienzo de su gestión. Y además llegaron tarde con esta medida, esto se tendría que haber hecho en octubre del año pasado, cuando se larga el paquete con el FMI”.

En ese contexto, advirtió que “a raíz de los errores, sobre todo los del año pasado, las devaluaciones del peso y una inflación que no pueden parar, hoy está en riesgo la supervivencia del peso moneda nacional”.

Mirá también Sube el dólar mayorista en el arranque El billete cortó ayer con una racha de 3 fuertes subas consecutivas, en una rueda en la que la tasa volvió a bajar y el riesgo país saltó por encima de los 800 puntos.

“Acá corremos el riesgo de quedarnos como país sin moneda, y eso es gravísimo. Porque cualquier nación que quiera tener una política exitosa, necesita una régimen monetario. Y hoy la moneda argentina está en jaque”, alertó esta mañana en diálogo con CNN radio.

Consultado sobre si consideraba que aún quedaba margen para hacer algo distinto, con las elecciones en el medio, dijo: “Me parece que es tarde. Porque me da la impresión de que no tienen cuadros dentro que sepan hacer ese trabajo, no saben”.

"No conozco tanto a la gente que está en el área de comercio pero los veo flojitos de papeles. Me parece que no saben hacer control de precios", enfatizó.