"Mientras sigamos agrediéndonos unos a otros, creo que el país no va a funcionar"

Su trayectoria es larga: comenzó a actuar a los ocho años con la obra teatral Annie y a partir de ahí no paró más. Eleonora Wexler (43), es una actriz todo terreno que supo destacarse en cine, teatro y televisión, y cierra este 2017 con ficciones que rompieron con los esquemas tradicionales y dieron que hablar: se lució como Carolina Fazzio en el policial Amar después de amar (ADDA), de Telefé; luego como Estela Benítez, en el unitario Un gallo para Esculapio, que fue producido por Underground, Telefe, TNT y Cablevisión; y hoy aparece todas las noches en el canal de las pelotas, como la doctora Marcela Ríos, en Golpe al Corazón.

"Para mí, ADDA marcó una diferencia, muchas personas me decían que hacía mucho que no se enganchaban con una tira. Creo que se distinguió por la forma en que estaba contada y producida, y eso la gente lo agradeció", cuenta Wexler. Y agrega: "Lo de Un gallo... también fue increíble, me acuerdo que no podía dejar de leer los guiones y luego superó todas mis expectativas cuando lo vi al aire. Y Golpe al corazón es un culebrón hecho y derecho, donde tenemos un lindo equipo de trabajo".

Además, este año, la actriz estuvo presente en la reapertura del Teatro San Martín, donde por primera vez pisó el escenario de la sala Casacuberta, con la obra teatral Umbrío. "Fue un año espectacular, tuve la posibilidad de hacer trabajos muy diferentes y me siento muy agradecida por haber podido disfrutar mucho de las cosas que hice y que estoy haciendo", dice Wexler.

- Todas las ficciones que hiciste en 2017 hablan de temas sociales. ¿Cuáles son los que más te preocupan o conmueven?

-El tema de la educación me preocupa mucho, creo que hay algo que falla, más allá de los paros, sino más bien de la educación en sí, de lo que se enseña, de lo que se cuenta a los chicos. Hay algo que para mí está obsoleto, que tiene que modificarse en las formas. Después, también me preocupa muchísimo la inseguridad y la violencia de género. Esos son los temas que me parecen prioritarios en este momento.

- ¿Cuál es tu mirada sobre el clima político que se vivió este 2017?

-Estamos viviendo una transición enorme, la verdad es esa. Necesitamos realmente una democracia con libertad de pensamiento para todos. Creo que hay algo que pasa y es que no se respeta la opinión de los demás, y se ataca mucho cuando alguien piensa diferente. Creo que tenemos que ser más tolerantes, entender que vivimos en democracia, que cada uno tiene su ideología política. Cada gobierno tiene sus cosas buenas y malas, pero me parece que hay algo que tiene que ver con el respeto y que nos falta como sociedad. Te digo esto sin entrar en ningún tipo de detalle: sí es un momento de transición y momento de cambio, sí hay desocupación, sí están pasando muchas cosas, pero para mí lo más fuerte tiene que ver con respetar la ideología del otro para que podamos crear algo más fuerte entre todos y salir adelante. Mientras sigamos agrediéndonos unos a otros, unos en un bando y otros en el otro, creo que hay algo que no va a funcionar.

- Te referís a encontrar más puntos de encuentro...

-Puntos de encuentro y ser tolerantes, ése es el punto. No hay tolerancia y hay agresión. No puede ser que si sos kirchnerista o macrista... seguramente hay cosas en las que estoy de acuerdo con un gobierno o con otro, o con determinada política o la otra, pero si vos hablás o te expresás, ya te encasillan en un lugar y hay un nivel de agresión muy grande. Y eso es algo que nos preocupa.

- Con respecto a la economía, ¿cuáles creés que son los temas prioritarios?

-Yo de economía no puedo hablar, pero sí de lo que pasa en mi medio. Lo que quiero es que haya más trabajo para la gente, que se generen cosas en nuestra industria. En nuestro sector lo que uno quiere es que haya ficción, que haya producción, tanto en teatro como en cine, que se solucione el problema del INCAA y que haya leyes más claras. A veces nosotros los actores estamos un poco a la deriva, entonces, creo que tiene que haber más trabajo, hay muchos de nuestros compañeros que están desocupados. No sé cómo se va a solucionar el tema, pero seguramente se va hacer algo al respecto.

- ¿Cuáles son tus mayores deseos para el país en este nuevo año que arranca?

-Que podamos crecer como país, que la industria artística pueda crecer cada vez más, que tengamos una industria nacional que tenga valor. Que nos respetemos más entre nosotros y que creamos que podemos salir adelante y luchemos por eso.

Una actriz que traspasa fronteras

Eleonora Wexler hizo una breve pausa en las grabaciones de Golpe al Corazón, y a fines de noviembre viajó a la ciudad de Goa (India), para asistir al 48 Festival Internacional de Cine, donde se presentó por primera vez a nivel mundial, Pensando en él, el film de Pablo César, que ella protagoniza. Se trata de una coproducción entre India y la Argentina, donde se muestra el encuentro entre la escritora Victoria Ocampo, representada por Wexler, y el premio nobel de Literatura, Rabindranath Tagore. "Fue muy emocionante, fueron cinco días intensos. Realmente (India) es de otro mundo, otra cultura, otro pensamiento. Es difícil explicarlo pero son esas oportunidades mágicas y únicas que te da la profesión", cuenta la actriz.