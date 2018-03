Metzger: "Mi percepción es que el Gobierno de Cambiemos no tiene llegada a la gente"

Desde hace un tiempo, se convirtió en una cara familiar para los televidentes de Todo Noticias durante el fin de semana. Con su simpatía y estilo descontracturado, conquistó la pantalla chica y hoy es una de las conductoras más reconocidas a la hora de ver la realidad. Se trata de Dominique Metzger, para quien estar en un estudio de televisión es casi como estar en su casa. "Siempre me sentí cómoda y me fue afín, porque conocí el ambiente desde la panza de mi mamá", cuenta la periodista, quien se crió en una familia que trabajó desde siempre en el medio.

Sin embargo, la conductora admite que descubrió "su vocación de grande". "Si bien, tenía la fantasía, no me imaginaba ni ahí al frente de un noticiero. Primero estudié cocina, trabajé en eso, pero después me di cuenta de que me tiraba más el periodismo", recuerda Metzger.

Este 2018 la recibió con nuevos desafíos: además de la conducción del noticiero, donde siente una "conexión muy linda con el público", se sumó al programa radial Ahora Continental, en Radio Continental, junto a Daniel López.

¿Cómo fue arrancar este año con nuevo compañero en el noticiero?

-Fue un año que vino con mucho trabajo, con suplencias en Telenoche, el noticiero los findes, y con un compañero nuevo (Norberto Dupesso) con el que nos estamos conociendo. Estamos viendo, cada uno, cómo empezar a enganchar, porque realmente tenés que crear esa química que se da con el tiempo. No se puede, o por lo menos yo, no puedo imponerlo. Y vamos bien, arranqué la radio también, así que con mucho trabajo empecé este año.

¿Cuáles son los temas que más te sensibilizan?

-A mí me gustan mucho las historias de vida, me interesa más lo que le puede pasar al común denominador de la gente. Aumentos, temas más sociales, cuestiones de seguridad. Mi lectura de la agenda política es ver qué de eso me interesa o me sirve como ciudadano común. Salgo de mi lugar de periodista y me pregunto en qué me afectaría como ciudadana.

Estamos en la mitad de la gestión de Cambiemos. ¿Cómo ves el presente político?

-Mi percepción es que no hay llegada con la gente. La fantasía que tenía gran parte de la sociedad era que para esta época iba a haber un cambio distinto, o más contundente, y eso no llegó. Y que el Gobierno cuenta muchos de sus, entre comillas, logros y objetivos cumplidos, que no alcanzan o no hacen a la diaria de la población. Me parece que hay una desincronización entre el Gobierno y la gente, con un desfase enorme. Es el gran problema que tienen los que llegan al poder. No terminan de comprender lo que le pasa al ciudadano, y por otro lado, no se sabe bien qué le pasa a ellos, dado que no terminan de hacer lo que prometieron.

¿Cuál es tu opinión sobre las últimas decisiones del presidente Macri de recortar cargos, congelar sueldos y desplazar a familiares del Gobierno?

-Me parece bárbaro, es una buena medida, pero es una reacción a algo que no estuvo bien, que fue lo del escándalo del ministro (Jorge) Triaca. Si vos realmente lo pensás, lo hubieses hecho desde el día uno de la gestión. Ahora, a mitad de camino, está bueno, pero como siempre pasa en la política, tiene ahora el sabor de tapar algo, para hablar más de una cosa y evitar otra. Me da esa sensación.

¿Cuál es tu mirada sobre el rumbo económico?

-Realmente, la situación heredada es muy compleja y no la comunicaron bien cuando asumieron. Creo que lo tendrían que haber hecho de una, porque la expectativa económica de estar mejor no se siente. Y obviamente, están los aumentos de los servicios, que tenían que subir porque estaban re desfasados- pero con algo así, tan contundente, le apretás el bolsillo a la gente. Esto dentro de Capital y Gran Buenos Aires, porque el que te ve desde el interior, que paga 18 pesos el boleto de colectivo, se mata de la risa de nosotros por quejarnos. Pero en donde mayor sensibilidad generan estos aumentos es en Capital Federal y Gran Buenos Aires. En general, noto que muchos están asfixiados económicamente.

¿Qué esperás de los dirigentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, para este año?

-Menos discurso. Me gustaría que hablen menos y hagan más, y cumplan con lo que prometieron. Entiendo que es parte del juego de la política esta cuestión de dar declaraciones de un lado y otro para posicionarse mejor. Pero la verdad es que me tiene muy descreída la política, porque los políticos que tenemos en todos los ámbitos se quedan en las frases y no terminan de mirar y trabajar para la gente.

Descontracturada

Si hay algo que caracteriza a Dominique Metzger es su capacidad para generar un clima distendido, dinámico y alegre durante su conducción del noticiero del fin de semana en Todo Noticias. Para ella, el rol del conductor cambió en los últimos años. "Antes el que comunicaba era muy rígido, tenías que ser una persona seria, porque si no dejabas de tener credibilidad", explica la periodista. "Hoy la credibilidad pasa por otro lado, por cómo es uno. Lo que ves de mí en la pantalla es lo que soy. En realidad, estoy ahí contándote la vida misma, donde a veces pasan cosas serias, otras divertidas, otras más solemnes o descontracturadas, por eso lo llevo con mucha naturalidad", cuenta Metzger.