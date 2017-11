Mazzocco: "Estamos todos esperando que los brotes verdes aparezcan"

Estoy donde quiero estar", afirma con seguridad Karina Mazzocco (48), conductora, actriz y modelo argentina que, con una larga trayectoria en medios de comunicación, hoy elige estar al frente de Pura Vida, Cada Día, el magazine federal que se emite todas las mañanas por la TV Pública. "Para mí, estar en televisión abierta significa cumplir un deseo que tenía desde hace tiempo, por las temáticas que se abordan, desde hechos de actualidad, salud y hasta violencia de género, por la libertad con la que trabajamos y por la posibilidad de llegar a lugares a los que no llega ningún otro canal", explica Mazzocco.

La conductora de exitosos ciclos televisivos como De a dos, Todos al diván, GranDiosas, Transformaciones y Mañaneras, se siente plena. "Lo que más me gusta de este proyecto es que nos encargamos de contenidos que, tal vez, para el resto de la televisión resultan aburridos. Es como si habláramos en otro lenguaje y eso nos diferencia", explica la conductora. Y cuenta orgullosa: "Me levanto a las cinco de la mañana para ir a trabajar, pero no me importa, lo hago completamente feliz porque sé que brindamos un producto de mucha calidad".

- ¿Qué opinás sobre los programas que buscan el choque para tener más ráting?

-Siento que a lo largo de todos los años que trabajé en los medios de comunicación, siempre hice, o la mayoría de las veces tuve la suerte de hacer programas fuera de lo común. Y en Pura Vida, Cada Día, nosotros nos diferenciamos de los demás. No estoy emitiendo un juicio de valor con respecto al resto de la televisión. El resto se maneja como un negocio, y para nosotros, la gente que está del otro lado no lo es. Por eso siempre todo nuestro contenido tiene que ver con aportar algo bueno, nutrir, dejar algo que sirva, algo útil, somos un programa de servicios, de interés general y eso nos infla el pecho, en el mejor de los sentidos.

- ¿Cuáles son las problemáticas sociales que más te preocupan?

-Me preocupa todo lo que pasa en nuestro país. Me gustaría que la Argentina en algún momento se transforme en un país con oportunidades para todos, donde no haya la brecha que existe entre gente que tiene mucho y gente que no tiene ni siquiera agua corriente o agua potable. Quisiera un país con más justicia social, con educación y salud para todos. También me gustaría conocer las causas de la muerte del fiscal Nisman y de Santiago Maldonado, y la gran lista de desaparecidos en democracia. Me gustaría un país sin corrupción. Sé que es medio una utopía, porque donde hay poder hay corrupción, pero se ha llegado a niveles de corrupción espantosos. Me escucho y pienso que hay mucho por hacer pero creo que es posible llegar a la Argentina que sueño. No sé en cuánto tiempo, tal vez no llegue a verla, pero ojalá que sí puedan hacerlo mi hijo y mis nietos.

- ¿Y con respecto a la economía?

-El tema económico por supuesto que también me interesa, me preocupa que la gente haga las compras para el día y que ya no se haga la compra mensual en los supermercados. Me preocupa ver locales cerrados, que históricamente tenían lista de espera para ser alquilados. Me preocupa la reactivación económica y la llegada de inversiones. Quiero que la Argentina salga adelante, que se reinserte en el mercado internacional y que vengan capitales extranjeros a invertir acá.

- ¿Qué balance hacés sobre la primera mitad de la gestión de Mauricio Macri?

-El primer año fue durísimo, la suba de tarifas realmente fue muy fuerte y hubo mucha inflación. Y en el segundo, estamos todos me parece esperando que los brotes verdes aparezcan. Brotes verdes de los que se viene hablando hace largo rato. Yo no tengo ninguna bandera política en particular, nunca me sentí realmente fanatizada o apasionada por un partido político. No soy una analista política, no sé muy bien qué balance hacer tal vez habría que esperar un tiempo más como para poder sacar una proyección.

- ¿Cómo creés que está posicionado Cambiemos, hoy?

-Entiendo que estas últimas elecciones han sido un voto de confianza muy grande que le dio la gente a Cambiemos, y entiendo que debieran empezar a pasar un montón de cosas positivas y empezar a ver resultados. No tengo idea exactamente de con qué se encontró el Gobierno de la anterior gestión, pero valoro mucho que se hable de cifras reales, escuchar decir: "Nos equivocamos", y que se dé marcha atrás cuando hay un error. Eso me parece muy positivo. Estos dos primeros años fueron muy difíciles pero, de alguna manera, la gente bancó a la gestión porque sino no hubiesen sacado los resultados de las últimas elecciones legislativas. Soy optimista y quiero que a nuestro país y a todos los argentinos les vaya bien.

Satisfacción profesional

Cada mañana a las 9, Karina Mazzocco, junto al médico Adrián Cormillot, se ponen al hombro la conducción de Pura Vida, Cada Día, el magazine federal de interés general, que se emite por la TV Pública, y que ya sumó más de 300 programas al aire. "Somos conscientes de que tenemos la enorme responsabilidad de llegar a cada rincón del país y trabajamos para hacer un producto con mucho profesionalismo", cuenta la conductora. Y agrega: "Si bien veníamos de un 2016 con un lindo equipo en el programa, es como que este año todo decantó y estamos con una felicidad fuera de serie. Fue un año extraordinario y de consolidación para Pura Vida, Cada Día".