Massa y Lavagna dudan del Gobierno y proponen su agenda para el diálogo

Desconfianza, muchas críticas, cero entusiasmo. Así reaccionaron, al algunas diferencias de matices, Roberto Lavagna y Sergio Massa ante la convocatoria del Gobierno a los sectores del peronismo no K para sellar un acuerdo preelectoral destinado a llevar tranquilidad a los mercados. Lavagna asumió la posición más crítica: excluido de la invitación inicial del oficialismo, como también fue el caso de Cristina Kirchner, tildó públicamente de marketinera la propuesta de la Casa Rosada y se apuró a difundir su propio documento con los lineamientos que -en su opinión- deberían ser los ejes para “un gobierno de unidad nacional”.

La reacción del ex ministro de Economía tuvo lugar después de recibir el llamado del propio Mauricio Macri, quien buscó así reparar el error que lo excluyó de la convocatoria original del oficialismo. Sin embargo, lejos de validar la propuesta macrista, Lavagna asumió una posición profundamente crítica y redobló la apuesta del Gobierno al postular sus propios ejes para un acuerdo. Así, tras juzgar como una estrategia de “marketing” electoral la convocatoria del Ejecutivo, diferenció su iniciativa al sostener que supone una “propuesta de consenso más amplia y detallada”. “Una amplia concertación requiere la inteligencia necesaria para encontrar coincidencias básicas y promover consensos. Tampoco puede ser solo un recurso desesperado de gobiernos en situaciones de crisis que intentan transferir a todo el sistema político sus fracasos”, reprochó sin suavizar sus críticas.

La réplica de Massa, a su vez, se conformó por etapas y escaló en el tono de los cuestionamientos. Desde los reproches de su conferencia inicial del viernes y luego de la conversación telefónica de 30 minutos que mantuvo con Macri el sábado, el discurso del líder del Frente Renovador fue profundizando en la dureza de sus críticas hasta coincidir con Lavagna en la opinión del sentido “electoralista” de la convocatoria del oficialismo a un acuerdo. Ayer, a través de un comunicado, remarcó que con su propuesta “el Gobierno no tiene ninguna voluntad de corregir el rumbo, solo quiere que nos hagamos cargo de su fracaso”, tras lo cual reclamó ampliar la invitación al diálogo a todos los sectores de la oposición, en clara referencia a Cristina.

En esa misma línea, Massa definió como una “operación” la convocatoria que recibió del Ejecutivo para sumarse al diálogo. “El jueves a la tarde, el Gobierno filtró a los medios de comunicación que estaría negociando una declaración conjunta con Juan Manuel Urtubey, Miguel Pichetto y conmigo. No fue el anuncio de una negociación real y sincera, sino una nueva operación del Gobierno para distraer y dividir a la oposición. El diálogo no se hace a través de filtraciones de prensa; y los acuerdos no se construyen por WhatsApp”, reprochó el líder del FR.