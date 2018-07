Marco Lavagna: "La salida no es el ajuste, la prioridad debe ser el crecimiento"

Para Marco Lavagna, el gobierno de Mauricio Macri se encuentra en una encerrona de la que le será muy difícil salir, en tanto no se decida a cambiar la lógica de una política económica difusa en la que, asegura, hoy solo parece haber espacio para el ajuste. "Aún en el mejor escenario que el Gobierno plantea para el año que viene, no tenés cuáles serán los drivers o factores de crecimiento que hagan que el kiosquero de la esquina, la clase media, vaya a estar mejor. En este esquema, ¿quién te va a generar empleo?", se pregunta, en diálogo con 3Días el diputado del Frente Renovador.

- El Gobierno reconoce que vienen meses de más recesión e inflación, la economía cayó en mayo casi 6% y el contexto sigue complicado. ¿Ves alguna luz al final del túnel?

-Creo que el Gobierno tiene todavía herramientas para dar vuelta la situación, pero requiere que haga un cambio de 180 grados en su política económica. Yo no creo que la forma de salir de este deterioro en el que estamos sea planteando esquemas de ajuste y ver las "buenas señales" que, me dicen, vienen de afuera. Veía al Gobierno el otro día contento por los elogios de afuera... ¿Alguien le pregunta al kiosquero de la esquina si esos elogios también los ve? El problema que yo veo, y se lo pregunté a Dujovne cuando vino al Congreso, suponiendo que les sale todo bien, lo que dicen se cumple, bajan el déficit, todo sale bien, en ese escenario, ¿cuáles son tus factores o drivers de crecimiento? Yo no los veo. En el mejor escenario que ellos plantean no tenés cuáles son los factores que hagan que el kiosquero de la esquina, la clase media, vaya a estar mejor.

- Cuando hablás del mejor escenario, te referís a ir cumpliendo las metas con el FMI, que no haya otros sobresaltos, pero, en el interín, ¿estamos exentos de otra corrida cambiaria? Porque seguimos siendo vulnerables.

-No lo estamos. Fijate que hay algo que ahora no hablan más y antes lo repetían hasta el cansancio, que es el ratio deuda-PBI, que es 70 y pico por ciento. Y cómo te va a quedar después de que el Tesoro absorba las Lebacs... Terminás en una economía donde yo veo, de vuelta, lo financiero dependiente, con mucha vulnerabilidad externa y sin drivers de crecimiento interno. Con lo cual, la economía del día a día no te mejora. Este año vas a tener pérdida de empleo, caída de actividad, caída del salario real. El año que viene, en el mejor escenario que ellos plantean, ¿quién va a crear empleo?

- Es curioso, porque el Gobierno habla del respaldo externo pero hay mucha desconfianza hacia la Argentina y por eso el financiamiento se cortó. El Gobierno lo atribuye al "cuco" del PJ o CFK y la oposición a la falta de rumbo económico. ¿Cuál es el factor determinante?

-El factor político siempre está, no creo que sea el más importante, pero creo que tenés un factor político también que es la propia coalición interna de Gobierno. Antes de cualquier otra cosa que mires en la oposición, tenés que mirar lo que te está pasando internamente, y eso también de afuera lo están viendo. Pero en todo caso, a mí lo que más me preocupa es lo interno. ¿Qué inversiones te van a venir en este contexto? ¿Alguna financiera que viene y se va? Hasta ahora el Gobierno no tuvo ningún problema en términos de gobernabilidad. Se le dieron todas las herramientas que necesitaba y las usaron mal.

- Macri siempre se jactó de su apertura al diálogo, a escuchar otras opiniones. Ustedes presentaron un programa económico hace poco, que incluía bajar el IVA a la canasta básica, que las tarifas no suban más que los salarios... ¿Qué pasó? ¿Se lo acercaron al Gobierno?

-En mayo del año pasado, en una de las visitas que hace el jefe de Gabinete al Congreso, yo mismo le dejé un librito de cerca de 200 páginas, que se llama Programa Económico Urgente, que es lo que nosotros sugerimos que hay que hacer. Así como se lo di, lo habrá puesto en un cajón. Me parece que hay mucha voluntad de diálogo para la foto, pero no para ponerte a discutir algunas cosas de fondo. Por eso yo creo que sí Argentina tiene posibilidades de salir adelante, pero tiene que cambiar el rumbo. Yo por ahora no los veo cambiando el rumbo, los veo medios perdidos, sin saber cuál es la nueva política económica. El programa económico que venían llevando hasta ahora fracasó. Ese fracaso queda rubricado con la firma del acuerdo con el Fondo, nadie va al FMI y hace un stand by cuando las cosas están bien.

- Tras la devaluación de 2002, que fue traumática, empezó a moverse la rueda y verse un efecto positivo en la economía. Ahora, en cambio, nadie habla en términos positivos de lo que el nuevo tipo de cambio puede potenciar. Al menos, no es un eje del discurso oficial.

-Hay una diferencia muy grande respecto de ese momento, con todo lo traumático que fue. Una devaluación es un fracaso de tu política económica, igual que la firma con el Fondo. La diferencia fue que vos tuviste ganancia de competitividad entonces; y ahora, vamos a ver... ¿Cuánto te van a subir los precios? Toda devaluación que termina en precios termina teniendo costos y no beneficios. Si vos tenés una devaluación, que siempre es traumática, la clave es cómo hacés para aprovechar el efecto positivo que te puede traer. Devaluaciones venimos teniendo desde hace varios años, te puede dar un margencito para algún sector, pero si después no tenés toda tu política macro y evitás que eso se vaya a precios, en seis meses estás de vuelta en el mismo atraso. Tienen que hacer el cambio de política económica, de lógica, si querés, los 10 puntos que presentamos iban en esa lógica.

- Ahora, estas medidas que pide el FR, ¿cómo se compatibilizan con el acuerdo del FMI, que tiene sus condicionalidades? Ustedes pedían flotación administrada, que no es posible.

-Creo que hay muchas cosas que son errores. En un momento de volatilidad cambiaria, decir el BCRA no puede regular los picos, el mercado, es una locura. El pasar todas las Lebacs del BCRA al Tesoro, que creo que va a haber modificaciones, todo muy lindo pero significa que el Tesoro se va a endeudar en 60.000 millones que son más o menos las Lebacs. Las estás poniendo en letes en dólares, más caras. ¿Cuál es el costo fiscal de eso? El problema es cuál es la lógica que está detrás de eso, que es un modelo más financiero, más para pocos. Creo que tiene que haber un cambio de lógica donde vos plantees, primero, cómo hacés para hacer crecer la economía. Esto no significa que no tenés que lograr superávits fiscales. Pero es a través de una economía creciendo y no de ajustes. Primero ponerle plata en el bolsillo a la gente, tema jubilados, que las tarifas vayan en función de los salarios... que hoy no está claro. Recordemos que hace dos meses nosotros éramos "demagogos e irracionales" por pedir un poco de calma en el tema de tarifas... Tarde, pero se terminan dando cuenta.

- En este contexto tan complicado, el Gobierno no ha dejado de hablar de reelección...

-Es una locura que el oficialismo esté hablando todo el tiempo de reelección. Tu prioridad no tienen que ser las elecciones sino cómo revertís la situación. Y volviendo a lo económico, jubilados, tarifas, la baja del IVA en alimentos, son medidas que pueden tomar para alivianar un poco el peso del bolsillo. Segundo punto, las pymes. Pusimos dos o tres medidas apuntadas a la pymes porque son las que generan puestos de trabajo, siete de cada 10 puestos de trabajo, y el 95% sólo le venden al mercado interno. Con plata en el bolsillo, la pyme puede generar algún movimiento, le das algún incentivo adicional para que pueda contratar nuevos trabajadores, ver en detalle qué pasa en tu balanza comercial, no digo cerrar la economía, pero en un contexto de crisis, tenés que administrar el comercio y hoy no sucede.

- Igual hay que bajar el déficit...

-Desde que asumió Cambiemos, el déficit total es el mismo y significó, en proceso de transferencia de plata, que le estabas dando subsidios a 12 millones de personas, se los sacaste, todos coincidíamos que con tarifas y subsidios algo había que hacer, y así como se los sacaste, se te fue por otra ventanilla para el pago de intereses. ¿Dónde está el ahorro del Estado? Fue una transferencia de riqueza. Están metidos en un círculo vicioso y no saben cómo salir. Y no saben porque están pensando en un mismo contexto y tienen que animarse a pensar algo distinto. El primer objetivo tiene que ser el crecimiento, no el ajuste.

Candidato se busca

Mientras Eduardo Duhalde sigue promocionando una eventual candidatura presidencial del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, para el año próximo, su hijo, Marco, se limita a transmitir la frase que su padre viene deslizando en privado cada vez que alguien le pregunta si aceptaría o no calzarse el traje de candidato en el 2019.

"No lo digo yo como opinión mía, sino que es lo que él me ha pedido que transmita: él cree que este momento es para los más jóvenes, lo que no quita que pueda estar apoyando y aportando atrás su experiencia", resume el joven economista.

Por ahora, Lavagna hijo insiste en la necesidad de dar vuelta la página y "trabajar en una alternativa que no implique volver al pasado" ni la continuidad del macrismo. En esa faena están hoy el massismo y el PJ Federal de cara al 2019, convencidos que en la sociedad crece en dosis paralelas el hartazgo hacia Cristina Kirchner y Mauricio Macri. El problema, claro, sigue siendo encontrar la cabeza de ese entramado. Por ahora, sigue vacante.