Marcela Feudale: "Macri, por ahora, sólo expresa buenas intenciones"

Para miles de familias argentinas, su voz forma parte de su cotidianeidad como la de una integrante más. Desde que trabaja junto a Marcelo Tinelli, Marcela Feudale es una marca registrada que sobresale por su espontaneidad, su humor, y su gran sentido de la oportunidad.

Locutora recibida en el ISER, con años de carrera en radio y televisión, Feudale tiene un lado B que comenzó a explotar desde hace muy poco tiempo: su profesión como licenciada en Historia, y su pasión por contarla.

Marcela recorre el interior bonaerense y estudia, investiga, y prepara los episodios semanales para su programa Bonaherencia, que transmite el canal de televisión platense Qm Noticias desde hace poco más de un año.

Pero ello no implica que deje de lado el humor, otro de sus costados característicos. Así, intercala la investigación histórica con el comentario sobre el día a día del cambiante mundo del espectáculo como panelista en el programa Confrontados, que transmite Canal 9.

En mayo vuelve cuando Tinelli retome su programa televisivo, y mientras tanto tiene listo otro proyecto más que lanza el lunes: un programa en Radio Uno que va a ir todos los días, de 15 a 17, para abordar temas de actualidad, con un contenido que anticipa como bastante elaborado.

En su diálogo con 3Días, habla sobre las realidades que constata provincia adentro y de su desencanto con la política.

¿Qué enfoque le das a tu programa sobre la historia de la provincia de Buenos Aires?

-En Bonaherencia investigamos hechos históricos que ocurrieron en determinadas ciudades o pueblos y luego vamos al lugar a hacer las tomas. Por ejemplo, en Navarro hicimos el Fusilamiento de Dorrego; en Monte, un programa sobre la Anarquía en los años 20; en Bragado, sobre el tenor Florencio Constantino; en Castelli hablamos sobre la vida de Felicitas Guerrero. Tenemos programado ir a José León Suárez para hacer Operación Masacre, entre otros proyectos. El programa se retomará el año próximo.

¿Sufriste algún tipo de censura?

-Siempre trabajé con total libertad. En el tiempo que llevo haciéndolo, jamás me dijeron nada, ni en el canal ni en el Gobierno. Gracias a Dios, nunca sufrí censura.

Si tuvieras que definir en pocas palabras la historia de los últimos 20 años en la provincia de Buenos Aires, ¿cómo lo harías?

-Diría que es una historia complicada. Si arrancamos desde la renuncia de Carlos Ruckauf como gobernador (en enero del 2002) para ser sucedido por su vice Felipe Solá, podemos advertir que todo fue muy complejo. Es que Buenos Aires es una provincia muy difícil de manejar, hay una gran diferencia entre el Conurbano y las distintas ciudades del interior, que tienen distintas problemáticas e intereses.

¿Qué es lo que más te llama la atención cuando recorrés la Provincia?

-Me duele muchísimo ver lo desconectada que está. El ferrocarril no está llegando a la mayoría de las ciudades del interior; en algunos casos hay un servicio ferroviario por día, en otros hay dos por semana. Hablamos de progreso, pero es extraño que los ferrocarriles sigan parados. La Provincia necesita un impacto fuerte, no la han manejado bien, evidentemente.

¿Pensás que la gobernadora Vidal podría provocar ese impacto?

-Hace muchos años que dejé de creer en un partido o en el otro, por una cuestión lógica. Creí en muchos y me desengañaron todos. Ahora soy más prudente, espero prudentemente que las cosas cuajen. Hoy en día quiero ver resultados, y me parece que a todos los argentinos nos está pasando lo mismo. Nos hemos ido en promesas y la gente sigue viviendo en barrios marginales, el paco sigue siendo una realidad, está dominando el narcotráfico. Quiero creer fervientemente que este gobierno lo resolverá y que dentro de 20 años no me encuentre con el mismo cuadro. Llevo 30 años encontrándome con el mismo cuadro. Lo importante es que las obras de infraestructura se concreten y que en cinco años digamos "funciona". Eso depende de que quienes estén a cargo de ellas sean ejecutivos y no se queden con la plata.

¿Y en estos últimos 20 años se resolvió algo?

-Veo que nada se hizo en forma coherente. Un progreso sostenido significa que empieza el crecimiento y no se detiene. Eso no lo he visto.

¿Qué medidas serían importantes para lograr ese progreso?

-Primero, que arranque la economía de una vez por todas, y para todos. Segundo, y esto ya es cuestión de nosotros los ciudadanos, que aprendamos a vivir pagando impuestos, porque hoy hay muchos que no los pagan y te obligan a exigir boletas cuando en realidad ya debería ser algo natural.

¿Qué te pareció el discurso de Macri en el Congreso?

- Me parece que expresó buenas intenciones; en algún momento trató de salir del papel escrito para expresar sus buenos deseos, en el final del discurso, pero por ahora no son más que eso. Ojalá que lo que dice se cumpla, pero la realidad hoy en la Argentina es difícil, y creo que la dificultad radica en que estamos desmantelando un sistema utilizado por el gobierno anterior, que se basaba en el subsidio y el apoyo estatal, para pasar a una política liberal. Esto va a llevar tiempo, porque son dos países distintos. Los dolores que vamos a sentir en este período van a ser inmensos, porque la plata que no va a poner el Estado la vamos a tener que poner los ciudadanos; la gente votó por el cambio y esto es el cambio, porque: ¿qué otra cosa iba a cambiar?

El tren, la gran deuda

Marcela cuenta que en sus recorridos por la provincia de Buenos Aires es palpable la variedad y diferencia de intereses que animan a sus ciudadanos. Cada pueblo lucha por necesidades muy focalizadas de acuerdo a sus respectivas producciones, a sus particulares necesidades de infraestructura.

Por lo que ve en sus viajes tierra adentro, el campo "está un poco más reactivado porque este gobierno cree más en el campo que el anterior y reactiva muchas actividades que se desarrollan a su alrededor". El común denominador, sin embargo, es la necesidad de contar con medios de comunicación. El tren sigue siendo la gran deuda. En las ciudades del interior, la reactivación del ferrocarril es una promesa que nunca se cumple.