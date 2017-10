Maduro a la oposición: “Las elecciones que vienen van con ustedes o sin ustedes” 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó hoy un triunfal balance de las elecciones regionales venezolanas del pasado domingo ante periodistas extranjeros, a quienes contestó preguntas en una conferencia de prensa.

El primer mandatario bolivariano dedicó la mayor parte de su extensa presentación a rechazar las acusaciones que por fraude realizó la oposición, a la que le advirtió, en tono amenazante, que “las elecciones que vienen van con ustedes o sin ustedes”, en el sentido de que el cronograma electoral se concretará tal cual está pautado participen o no participen los partidos opositores.

Maduro señaló que las listas oficialistas ganaron la elección, que votaba cargos regionales, un equivalente a lo que en la Argentina serían elecciones para gobernador e intendentes de municipios, con un 54%. “Triunfamos por casi un millón de votos de diferencia, con una participación de 61,4%, la más alta de la historia en elecciones regionales”, dijo Maduro, a la vez que detalló que “hemos ganado el 78% de las gobernaciones que estaban en disputa. De 23, ganamos 18, incluyendo Bolívar, a la que tenemos confirmada y sólo esperamos

que se legalice”.

Según Maduro, “la oposición gano 5 gobernaciones”, que “son importantes, lo reconocemos”.

El jefe del Ejecutivo venezolano acusó a la oposición de haber pretendido instalar a estas elecciones como un “plebiscito” sobre su continuidad en la Presidencia. “Ganamos el plebiscito”, dijo Maduro, quien recordó que, en cambio, que “la gente salió a elegir gobernantes regionales para resolver sus problemas regionales, pero la derecha, en su obsesión contrarrevolucionaria, quizó transformarlas en una elección para derrocar a Maduro, como hacen con cada elección, aunque se trate de la junta del consorcio para un edificio”.

“Hubo un proceso de elección libre, totalmente libre, con ventaja para ellos”, dijo Maduro y denunció que las redes sociales fueron enteramente opositoras porque “a los candidatos del Gobierno no les dejaron meter una cuña”. Maduro dijo que citará a los responsables de Instagram y otras redes sociales “para que me digan porque me proscriben”.

Maduro explicó que los líderes opositores avalaron la legitimidad del comicio hasta entrada la noche, “cuando empezaron a darse cuenta que perdían. Entonces, empezaron a denunciar fraude, cuando nuestro sistema de votación electrónica es el más seguro y auditado del mundo”.

“No mientan al mundo, están las actas con las firmas de los testigos, de los representantes de la oposición en cada mesa”, fustigó Maduro.

“Cambiaron sobre la marcha porque ellos se engañan con encuestas, encuestas trucadas. Cuando se dieron cuenta, fue tarde y empezó la improvisación, la locura y el odio”, dijo y señaló que “hemos obtenido una gran victoria, en las peores circunstancias, con un ataque al sistema de agua, al sistema eléctrico, a los cajeros electrónicas, con ataques al sistema de precios, con aumentos de hasta 1000% en algunos productos y servicios”, explicó.