"Macri tendría que tener un poco más de sensibilidad popular"

La propuesta es hablar de política y Luis Ventura acepta gustoso. El reconocido periodista de la farándula argentina no tiene empacho en dar su opinión sobre el Gobierno y, en especial, sobre los argentinos. Dice sin anestesia que el pueblo no tiene memoria. "Uno ve todo lo que se sufrió en este país y a la hora de las urnas, los argentinos no actúan en consecuencia, porque si hicieran memoria sobre el voto y las equivocaciones de otras etapas, a lo mejor no estaríamos cometiendo los errores que hoy se cometen", dice.

En un alto de su intensa actividad laboral, Ventura también se lamenta por el alto índice de pobreza, pese a la enorme riqueza que tiene la Argentina.



¿Qué opinás sobre el desempeño del Gobierno?

-Algo bueno de este gobierno es que llevan las cuentas claras. También veo que descubren hechos y al mismo tiempo necesitan ingreso de divisas. Por ejemplo yo haría así: si descubro que alguien se robo 1000 millones de dólares trataría de recuperar esos capitales en un momento donde el país necesita de ese dinero y que no se pierda el patrimonio que se ha robado. También veo que, a veces, detienen el caballo en gente que labura para otros y los verdaderos mafiosos son los que están más arriba.



¿Qué diferencias ves con el mandato de Cristina Kirchner?

-La forma de comunicar de Macri es muy distinta a la de Cristina. Él lo hace de manera más solemne y tajante, y a lo mejor tendría que tener un poco más de sensibilidad popular. Muchas veces, sus decisiones suenan frías y cortantes. Y en otras, su discurso está más cerca de lo que yo pienso: que la gente esta tomando conciencia que ahora hay que laburar y poner el hombro. Los grandes países del primer mundo tienen otro régimen de trabajo. En cambio acá antes se hacían feriados "puente" con la excusa de lo turístico, y yo no se que tan ventajoso resultaba.



¿Y sobre los casos de corrupción?

-Tenemos un país que está legislado. Tan fácil y tan difícil como aplicar simplemente la ley. El que roba, el que viola o comete algún delito, tiene que estar en cana. Por lo menos purgando sanciones que yo no veo que purgan.



¿Crees que van a llegar a algún acuerdo con los gremios docentes?

-Me parece que hay mucha política en el medio y que lo que menos les importa es la educación de los pibes. Algo que para mí debería ser el primer mandamiento. A partir de allí, tenés toda una proyección a futuro de lo que debe ser la sociedad de un pueblo. En función de los patrimonios que tienen los líderes docentes estamos en presencia de gente que presiona en lugares donde no debería presionar, se debería seguir negociando sin poner como variable de ajuste la posibilidad de educar de nuestros chicos. Yo, si fuera maestro, seguiría dando clases mientras sigo negociando de qué manera voy a cobrar.



El gobierno ahora dice que la economía se va a reactivar en el segundo trimestre. ¿Pensás que es así?

-Estoy cansado que me digan el futuro, como los gitanos, y después te estafan. A mí ya me prometieron que la tendría que estar pasando mejor y la realidad es otra. Espero que de una vez los argentinos empecemos a disfrutar de todas las riquezas que tenemos y no que las riquezas las disfruten los de afuera.



¿Qué te parecieron las marchas oficialista del 1 de abril y la del día de la Memoria, con Hebe de Bonafini junto a Roberto Baradel y Aníbal Fernández?

-Quiero que me dejen elegir a qué marcha me gustaría ir y a la que no, y que no me estén juzgando permanentemente si estoy a favor o en contra. A mi déjenme vivir con lo que pienso. Si ese día decido ir a trabajar y no quiero ir a la marcha, que tampoco sea un pecado. No me gusta que me condicionen, si hay un piquete por ejemplo, no me gusta que me obliguen a desviar de calles, todo eso me rompe las pelotas... condicionan mi derecho a la libertad permanente.



¿El Gobierno elige a Cristina como única candidata opositora?

- Puede ser que lo haga pero yo no creo que sea así. Puede llegar a ser una de las cabezas opositoras, pero seguro que a último momento van a aparecer los que quieren aparecer.



¿Que opinás de las escuchas de Cristina Kirchner con Oscar Parrilli?

-Menos mal que no tenemos escuchas todos. Si dijésemos todo los que pensamos, estaríamos en presencia de grandes conflictos personales, miramos desde lejos como si nosotros nunca hubiéramos pecado por ese lado. Si a mí me grabaran en mi teléfono, creo que estaría espantado de todas las cosas que podría llegar a hablar.

Trabajos múltiples

Luis Ventura está recargado. El farandulero periodista dice no alcanzarle las 24 horas del día para cumplir con una agenda laboral colmada. Algo que le deja poco espacios para respirar, ante la exigencia de un profesional de alta competencia. En television conduce Secretos Verdaderos (sábados a las 20, América TV) y Código Ventura (domingos por A24). Y como si fuera poco, es columnista en el programa de Mauro Viale (Lun a vie x A24), y en Infama (América). También se da el gusto en radio, donde participa en Iluminados (Radio Rivadavia) y Venturisimo (Radio Espacio). Como si fuera poco, también despunta en la gráfica. Hace periodismo de espectáculos en el Diario Crónica, en El País de Montevideo, y en la web Elinformanteshow.com. Además, cumple funciones como presidente de Aptra y dirige un equipo de fútbol ascenso, Victoriano Arenas.