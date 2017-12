"Los pasillos de Comodoro Py ahora caminan hacia Angelici"

El libro negro de la Justicia. La lógica del dedo en el gatillo, es el título del último libro del periodista Gerardo "Tato" Young. ¿Por qué "la lógica del dedo en el gatillo"? Porque los políticos, dice Young, tienen amenazados a los jueces con echarlos y los jueces acumulan causas abiertas, para controlarlos. Mientras están en el poder, esas causas duermen, pero ellos mismos saben que, el día que se vayan, esas causas pueden reflotarse e incluso llevarlos a prisión. En pocas palabras, lo que ocurre en en Comodoro Py no es más que una "gran simulación". Todo este entramado, en el que participan los jueces federales, dirigentes políticos, operadores, agentes de inteligencia y abogados, es contado en primera persona por el autor de Código Stiuso.

En una entrevista concedida a 3Días, Young habla sobre la jueza María Servini de Cubría -protagonista del libro-, Angelici, y sobre cómo en Comodoro Py "lo que importa ya no es la búsqueda de la verdad, sino cómo sobrevive el que está ejerciendo el poder".

Decís que los 90 fueron "letales" para la Justicia Federal y que Servini fue una de las fundadoras de ese tiempo. ¿Por qué?

-Porque en los 90 pasó algo que no había pasado nunca, y es que el poder político tuvo una estrategia de usar a la Justicia para encubrir sus delitos. Y la Justicia Federal, que es la encargada de investigar la corrupción, obviamente tiene un rol clave, y Menem le cargó ese control a algunos operadores políticos, pero especialmente a la SIDE. Ahí empiezan a operar un montón de agentes, valijeros, influyentes del mundo del espionaje, Jaime Stiuso el principal, por supuesto -que es amigo de María Servini- y empieza a generarse esta relación promiscua entre los jueces federales y la política, que supone una relación de proximidad, pero al mismo tiempo de lo que llamo "el dedo en el gatillo". Los políticos tienen amenazados a los jueces con la posibilidad de echarlos, y los jueces tienen un montón de causas abiertas, que administran como si fueran carpetazos de inteligencia, para controlar a los políticos. Todo político más o menos importante tiene causas judiciales abiertas en Comodoro Py, cuyo destino es realmente incierto. Mientras están en el poder, esas causas duermen y están debajo de algún escritorio o escalera, pero saben que cuando se van del poder, esas causas pueden reflotarse y llevarlos a la cárcel, que es lo que está pasando ahora con los kirchneristas.

A la vez, decís que "Los Doce" -como los llamás- "son hombres sin paz". ¿Todos llegaron teniendo alguna debilidad?

-Creo que los eligen directamente. La manera de asegurarte que el juez al que elegís no está totalmente libre de manos es elegirlos vulnerables, con lo cual, se genera una relación donde todos están amenazados, donde todos amenazan, donde todos tienen algo para esconder y, realmente, se genera una situación de tensión que le hace mucho daño a la democracia, porque lo que importa allí ya no es la búsqueda de la verdad, sino cómo sobrevive el que está ejerciendo el poder, en este caso los jueces, y esa supervivencia consiste en administrar los procesos judiciales de una manera que no es la que debería ser, sino la que más les conviene a ellos.

Bueno, de hecho decís que es todo una "gran simulación" lo que pasa allí...

-Es una gran simulación. Los fallos judiciales siempre arrancan con una descripción de los hechos, con los famosos considerandos, donde se hace una evaluación de los elementos de los indicios, de las pruebas, bueno, todo eso, ya no importa, hace mucho que ya no importa, lamentablemente, sino que importa la dirección que se le quiere dar a eso. Y eso hace que perdamos certeza, noción de verdad; hace que todo sea opinable, conjeturable y que todo sea sujeto de alguna operación política.

Y que hayan metido presos a Boudou, De Vido, López, ¿forma parte de esa simulación?

-Es parte, yo te diría que es el resultado de ese proceso. Proceso en el cual muchas de las detenciones de hecho ocurren por expedientes viejísimos, que estaban enterrados en algún despacho y que son reflotados por la conveniencia de los jueces que ahora están preocupados, porque tienen miedo de que el nuevo Gobierno vaya por ellos. Entonces, la manera de salvarse es reflotando esos viejos expedientes. De ninguna manera quiere decir que estén mal presos, pero tal vez deberían haberlo estado hace 10, ocho, cinco años atrás.

¿Cómo impactó en Comodoro Py la muerte de Néstor Kirchner?

-Creo que fue crucial, porque Kirchner era el que había montado este blindaje, esta ficción. Y, cuando muere él, lo que ocurre es que Cristina tiene que resetear toda su política de las cloacas, de las que se ocupaba Kirchner y, en esa redefinición, Cristina comete algunos, entre comillas errores, y digo "entre comillas" porque son errores para ella.

Por ejemplo...

-Rompe con el círculo de protección que encabezaba la SIDE, a través de operadores como Javier Fernández o Darío Richarte, y le encarga esa tarea a otros actores más novatos, menos eficaces, como Julián Álvarez, Alejandra Gils Carbó en la Procuración, Mena, que era el dos de la SIDE. Pero ese nuevo grupo de contención no fue tan eficiente como el anterior, no tenía los fondos que tenía el anterior, no tenían la experiencia del anterior, y ahí empieza a resquebrajarse la red de protección que tenía el kirchnerismo en Tribunales.

En el libro decís que con Menem fue la primera simulación y con los Kirchner la segunda. Con Cambiemos, ¿estamos en la tercera?

--Todavía no. Pero estamos como en un proceso, en un momento definitivo para saber hacia dónde vamos. Si hacia otro proceso de simulación o a un proceso de cambio. Todavía estamos en una etapa de oportunidad. El Gobierno creo que todavía está en un dilema que no ha resuelto, y todavía está a tiempo de cambiar. Hay actores del Gobierno que quieren cambiar, otros no, y Macri todavía no ha jugado su carta en este sentido, así que me parece que hay que esperar un poco y observar con mucho detalle qué es lo que pasa.

Elisa Carrió muchas veces lo señaló a Angelici quien, supuestamente, ya no camina más los pasillos de Comodoro Py...

-Los pasillos de Comodoro Py ahora caminan hacia Angelici. Ha cambiado un poco. En realidad, lo que pasó es que cuando se fue el kirchnerismo, efectivamente la Justicia Federal se quedó sin los operadores y los lobbistas habituales, incluso los de la SIDE, que creo que son los más importantes. Pero el Tano Angelici, que era un hombre ya muy influyente en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, poco a poco empezó a ocupar ese espacio, en principio, a través de favores, como el caso de Servini, a quien salvó de ser pasada a jubilación. Servini viene de una larga relación con él. Y, después, a través de los palcos de Boca, donde el presidente del club se vincula con gran parte de la Justicia Federal, salvándolo también a Ariel Lijo, otro de los jueces federales, de imputaciones muy graves que tiene por su hermano, Freddy, que es uno de los lobbistas históricos del fuero. El Tano Angelici está operando en este momento la Justicia Federal argentina, claramente. Pese a lo que ha pedido en su momento Elisa Carrió, cosa que no pide más por otra parte.

¿Y por qué Carrió ya no lo pide más?

-En parte, porque tienen aliados en común en este momento, como María Servini, y enemigos en común, como el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Hay un tema estratégico ahí dando vueltas. Pero además, todo esto está ocurriendo ahora, no quiere decir que no vaya a pasar, venimos de un período de campaña, en algún momento, Elisa Carrió puede darnos la sorpresa, y sobre todo a Macri.

¿Se puede sanear Comodoro Py? Béliz lo intentó y no le fue muy bien.

-A Béliz le costó la carrera. Creo que en este sentido sí importa el cambio en la opinión pública. En ese momento no había tanta conciencia de que Comodoro Py era un problema. Hoy yo creo que toda la política lo sabe y lo asume como un problema. Con lo cual, creo que en este momento se podría cambiar. Pero cambiar no es sólo cambiar a los jueces; hay que cambiar el sistema. Hay que generar organismos de control, oralidad, hay que cambiar muchas cosas, pero creo que es el momento oportuno, porque hay una conciencia de que es un problema, y los políticos saben que esta relación te sirve en el corto plazo, pero en el largo, nunca.

Sobreviviente

El libro negro de la Justicia tiene una protagonista: la jueza federal María Servini de Cubría, en el libro, simplemente "María". ¿Por qué? "Porque es la más antigua y es la que permite contar la historia de la Justicia Federal de los últimos 20, 25 años en toda su dimensión", responde Young, quien la define como una "sobreviviente". Y es que, a lo largo de los últimos 25 años debió atravesar numerosas crisis, y sobrevivió a todas.

Con 80 años, "María" se enfrenta a un posible retiro, que hoy está en manos del ministro Garavano -que en cualquier momento puede reflotar el tema- o, quién sabe, volver al Consejo de la Magistratura, en donde, según Young, Cambiemos está retomando el poder.