Los jugadores y el Mundial: sí al sexo, no a la fiesta y el alcohol

Es un debate clásico de todas las competencias deportivas, que se potencia durante los mundiales de fútbol: ¿pueden los deportistas de alto rendimiento tener sexo en la previa de un partido? Quien encendió la mecha esta vez es el entrenador de la selección alemana, Joachim Löw, al ordenar a sus jugadores que vivan el próximo torneo en Rusia bajo el más absoluto celibato. Aunque polémico, ese mandamiento es algo habitual en el ámbito deportivo. Pero lo raro aquí es que el tipo cambió de idea en relación al mundial anterior.

Löw se había destacado en Brasil por ser de los pocos directores técnicos en permitir al equipo alojar a sus mujeres en el mismo hotel. Y mal no le fue. No hace falta recordar que Alemania se llevo la copa en 2014, tras derrotar a la Argentina. Vaya uno a saber qué pasó por la cabeza del entrenador alemán en los últimos cuatro años para cambiar asílas normas de su credo. Pero quienes reniegan del sexo en la previa de un reto deportivo suelen esgrimir prejuicios de lo más variados. Que se pierde la concentración; que la actividad sexual te deja "con menos piernas", o que el jugador queda exhausto y, por lo tanto, con menor rendimiento. En fin, creen con profunda convicción que esta necesidad biológica elemental del ser humano es algo inconveniente para el éxito deportivo.

Está claro que cada uno es libre de hacer lo que quiera, o pueda, en relación a su intimidad. Algunos eligen la abstinencia en determinado momento de su vida; otros reprimen su sexualidad por cuestiones religiosas, y una gran mayoría tiene la libido por el piso debido a la crisis económica, el trajín diario, la rutina o el stress. Pero nadie puede negar a esta altura de los acontecimientos que el sexo produce placer y bienestar, físico y mental, a cualquiera que lo practique con ganas. Basta consultar los manuales de medicina y psicología básicos para confirmar que la actividad sexual no sólo es fundamental para la vida en pareja; también es clave para gozar de buena salud. Sobran los ejemplos:

- Quienes tienen una vida sexual activa padecen menos stress y bajan el riesgo de contraer enfermedades o infecciones virales.

- Durante las relaciones se liberan grandes cantidades de endorfinas y oxitocinas que reducen dolores musculares y articulares.

- No es todo: justo en la fase de excitación sexual, se aumenta en el organismo la segregación de testosterona y DHEA (dehidroepiandrosterona), que protegen el músculo cardíaco.

- También se reduce la presión arterial alta y se activa la circulación cardíaca.

- Ni hablar del aumento de la autoestima y la confianza, algo vital para el desempeño de todos en el ámbito laboral y, en este caso, del jugador en la cancha.

Pues bien, si los beneficios de tener sexo son innumerables: ¿por qué podría esta práctica impactar de manera negativa en la performance del deportista?

Es probable que el debate esté mal planteado. Norberto Debbag, cardiólogo, deportólogo y médico del Club Atlético Atlanta, le cuenta a 3Días que es un error considerar al sexo como algo nocivo para el jugador. "Tener sexo es algo fisiológico y natural", remarca. Pero aclara que debe practicarse la noche anterior al partido -no horas antes-, y con una pareja estable, para que no haya ningún inconveniente.

"Las relaciones sexuales mantenidas con una pareja estable durante la concentración no son perjudiciales para el rendimiento deportivo. Al contrario, generan una sensación saludable, de bienestar, produce aumento de las endorfinas, que podríamos denominarlas como las hormonas de la felicidad. Y también liberan cierta cantidad de testosteronas similar a cuando el jugador realiza el entrenamiento, que mejoran el resultado y capacidad física del deportista, generan cierta agresividad y se sale así con más fuerza, más ganas y más energía", remarca.

Más claro resulta imposible. Aunque sería lícito pensar que al doctor le dio un ataque de moralismo rancio al proponer relaciones sexuales sólo con una pareja estable. Pero no. Debbag tiene una explicación médica para esa recomendación.

"No es lo mismo mantener relaciones sexuales con una persona a la que ya se conoce en la intimidad, que un encuentro ocasional con alguien del momento. Porque una característica típica del género, que no excluye cierto machismo, hace que los varones quieran mostrar todo su vigor y potencia con una pareja nueva. Y por lo tanto, el deportista va a tener en ese caso un desgaste mayor. Ahí la cosa es distinta", destaca.

El doctor no lo dice pero en lenguaje corriente sería algo así: no es lo mismo tener una noche de sexo habitual con la pareja en la previa de un partido de fútbol u otra competencia que salir de fiesta y mantener un raid de sexo, droga y rock and roll. Conclusión: lo que debería prohibirse no es el sexo sino el irse de juerga, algo que -según las lenguas filosas- suelen hacer varios jugadores, propios y ajenos.

En esa línea, el entrenador Löw estaría un tanto confundido. Porque lo que no prohibió a sus jugadores es el alcohol, aunque se trate apenas de una copa de vino todas las noches. "El alcohol nunca es recomendable para el deporte. Ni siquiera medio vaso de cerveza, que suele usarse con el criterio de generar una buena hidratación", afirma el deportólogo.

Así las cosas, las nuevas reglas del alemán podrían convertirse en una ventaja estratégica para la Argentina. Según Debbag, el equipo médico de la selección dio vía libre a sus jugadores para mantener sexo con sus parejas durante el mundial de Brasil. "No creo que Jorge Sampaoli haya cambiado esa tendencia", dice.

Siempre y cuando Löw no vuelva a abjurar de sus creencias, podríamos esperar entonces que los jugadores alemanes salgan a la cancha tensionados, con poca energía y amargados. A lo mejor esta vez..., ¿quién sabe?