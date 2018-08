"Los cuadernos de las coimas son una cortina de humo para tapar el ajuste"

Ernesto Larrese es un actor, director, dramaturgo y bailarín que hizo historia por haber protagonizado el primer matrimonio igualitario en la Argentina. El 30 de julio de 2010 se casó en Buenos Aires con su pareja de décadas, el representante artístico Alejandro Vanelli, tras haber participado activamente en la lucha por lograr la sanción de esa norma, que se había aprobado sólo 15 días antes. La militancia a favor de los derechos civiles, que volvió a demostrar durante el reciente debate legislativo por la despenalización del aborto, es tal vez la característica que más lo define, junto con su fervor político por el kirchnerismo. Activista en la Asociación Argentina de Actores y profundamente antimacrista, Larrese considera que el país está al borde de una crisis similar a la de 2001, y estima que la ola de denuncias contra la corrupción de la década kirchnerista son solo "cortinas de humo" para distraer la atención de los graves problemas sociales que se viven. En diálogo con 3Días, afirma que sueña con ver a CFK nuevamente en el poder.

¿Cómo están los actores hoy en materia laboral?

-Muy mal. Hoy hacemos changas por dos mangos, a nivel económico es una lágrima. Se pasó de hacer 50, 60 películas por año en el 2015 a hacer dos o tres hoy. Vaciaron el INCA, no hay más créditos ni subsidios al arte y a la cultura, no se filma o se hace muy poco, como por ejemplo, El Angel, una película altamente recomendable de Luis Ortega que es un genio y con un pibito como protagonista que tiene una gran carrera por delante, pero la industria del cine está prácticamente muerta. En TV hay dos o tres ficciones, como Cien días para enamorarse o Simona. Ahora comenzó la segunda parte de El Marginal y saldrá la nueva temporada de Un gallo para Esculapio, en la que yo participo, pero pará de contar. Sólo te queda juntarte con compañeros, armar una cooperativa, subir al escenario y recaudar en boletería o a la gorra para sobrevivir.

¿Cómo definirías la situación política y económica actual?

-Pésima. Tengo ganas terribles de volver adonde estábamos antes.

¿Cuáles son tus principales críticas al gobierno de Macri?

-El coloniaje. Están entregando el país a los buitres del FMI, a la mafia financiera internacional que nos domina y nos aplasta con sus botas. Hablando de botas, vemos lo que está pasando con la instalación de bases norteamericanas en Ushuaia y en Vaca Muerta. Estamos absolutamente dependientes de esa mafia capitalista financiera internacional. Ya no se puede hablar de imperialismo porque hasta los yanquis han caído víctimas de la mafia financiera y son sus esclavos. La Argentina resistió hasta que caímos también en sus garras.

¿Creés que Macri tiene chances de ser reelecto?

-Mi deseo personal es que no y que vayan en cana, porque son chorros de alta gama de larguísima data, le vienen robando al país desde hace 100 años. Me encantaría que no lo volviera a votar nadie, pero veo un núcleo duro de un 20 a 25% del electorado que sigue aferrado a este gobierno, porque prefieren el infierno a volver a ver a Cristina en la Casa Rosada.

No aparecen candidatos en la oposición.

-No hace falta, acordate cómo ganó Néstor Kirchner.

Pero aquella era una situación muy particular.

-Igual que ahora. Para mí ahora estamos en noviembre del 2001: a las puertas de un terrible desastre. Pero me molestaría mucho que algún senador, inclusive peronista, quiera aplicar la misma táctica de Duhalde para quedarse en la Presidencia dos añitos.

Sin embargo fue precisamente Duhalde quien facilitó la llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner.

-Por eso digo, mirá por dónde puede aparecer un candidato, de una forma en la que nunca hubiéramos pensado. Para mí la candidata tiene que ser Cristina, pero puede ser que la mujer no tenga ganas de agarrar esta bomba que va a dejar esta gente cuando se vaya. Ahora hablan de la pesada herencia, pero la que van a dejar ellos es una herencia de plomo. Hay que ver quién tiene ganas de venir en el 2019 para levantar este muerto que van a dejar.

¿Qué sentís frente a esta ola de denuncias sobre la corrupción en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que se reabrieron tras la aparición de los famosos cuadernos de Centeno?

-No podemos saber si son cuadernos, porque son simples fotocopias. Para mí es una cortina de humo más, el juez Claudio Bonadío es un agente de la CIA, como lo son Patricia Bullrich y Laura Alonso. Es una cortina de humo porque va a haber cada vez más despidos, más hambre y más gente en la calle. Salís a la noche por Buenos Aires y ves un tendal de gente durmiendo en la calle, y quieren tapar todo esto con las famosas fotocopias del chofer, que además es un inimputable porque el tipo le tiró una granada a un camarada suyo cuando era militar y lo declararon en ese momento ya inimputable.

¿No creés que haya habido corrupción en el gobierno anterior?

-Sí. Pero una cosa son los casos de corrupción, no creo que Cristina sea una santa y no pongo las manos en el fuego ni por mi vieja. Pero no creo que sea lo corrupta que es Macri, no le llega ni a los talones Cristina en el nivel de corrupción de Macri, de Sturzenegger o de Caputo y todos los mafiosos que nos están gobernando. Una cosa es que haya habido personas corruptas dentro de la administración K y otra cosa es que toda la administración sea corrupta como este gobierno.

Amor y lucha

El 10 de noviembre próximo, día del Orgullo Gay en la Argentina, es la fecha en que Ernesto Larrese y su esposo, Alejandro Vanelli, planean presentar el libro que están escribiendo sobre su vida de pareja y de lucha por la sanción de la ley de matrimonio civil igualitario. "Contamos nuestra relación de 42 años y nuestra militancia a favor de la sanción de esa norma", dice el actor. El libro se va a titular "Rechazo a primera vista: una historia de amor y militancia", que va a editar Planeta. Larrese y Vanelli fueron la primera pareja del mismo sexo que contrajo matrimonio en la Argentina ante el Registro Civil, apenas se sancionó la ley.