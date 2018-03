"Los 70 fue la época más gris y oscura, junto con la década infame"

Decidí dejar el programa Infama porque entendí que era un ciclo cumplido", afirma la locutora oficial de Marcelo Tinelli, quien este año celebra las bodas de plata como la voz histórica en ciclos del conductor. Marcela Feudale, que además es licenciada en Historia, disfruta de un nuevo proyecto televisivo que arrancará en mayo en un canal de la ciudad de La Plata: "Combiné la pasión por la historia y la tele y eso me hace muy feliz. El programa se llama Bonaherencia: la herencia de todos", dice. (Ver recuadro)

En un impasse de una larga jornada de grabación, la Feudale se dispone a conversar con 3Días.



¿Cómo te impactó la elección de Mauricio Macri como presidente y cuál es tu reflexión a 100 días de su mandato?

- No me sorprendió, creo que el kirchnerismo había empezado a decaer en 2013, a partir de la devaluación de enero de 2014 y por los hechos de corrupción que tiñeron a su entorno. De todas maneras, creo que hoy más que nunca, los políticos deben entender que los votos no son de nadie. Hay un alto porcentaje de la población que está dispuesta a cambiar, si las políticas no la convencen. En cuanto a estos 100 días, me parece que estamos atravesando una coyuntura muy difícil. Los argentinos debemos abandonar los exitismos y esperar un poco apara evaluar, porque los efectos de las políticas surgen varios meses después.



¿Podrá este gobierno contra los hechos de corrupción?

- Es errado pensar que el Gobierno tiene que poder con la corrupción, porque el poder lo tiene la Justicia. La intromisión del Poder Ejecutivo en los temas judiciales no está bien. Poner y sacar jueces a gusto y preferencia es arrasar contra la independencia de uno de los poderes en los que está basado el republicanismo. Lo que habría que replantearse es si no necesitamos una reforma del Poder Judicial. Lo que si podría hacer el Presidente es que no se perpetúe una matriz corrupta en las distintas instituciones.



¿Cuánto le suma o le resta a Juan Manuel Urtubey iniciar un romance con Isabel Macedo?

- Ni suma ni resta. ¿Por qué no deberían enamorarse? Carla Bruni y Sarkozy, ¿sumó o restó? ¿Quién lo sabe? Sí creo que Urtubey debería evitar la tentación de estar y patinar como mediático. Con un buen agente de prensa podría salir bien parado.



¿Qué temas sociales que te preocupan?

- Todo. Me parece que seguimos viviendo en una sociedad altamente desigual. Hay que empezar a urbanizar los barrios humildes y ofrecerles la posibilidad de escapar del paco, porque hay muchos chicos con la cabeza quemada por las drogas. No podemos seguir perdiendo generaciones de argentinos. Hay que educar y crear buenos centros de salud. Nivelar para arriba, urbanizar.



¿Qué te generó el video de La Rosadita, donde se ve a Fabián Rossi, ex esposo de Iliana Calabró, entre otros, contando una suma incalculable de billetes?

- Asco. Es indigno ver cómo se cuenta tamaña cantidad de dinero proveniente de la corrupción. Con ese dinero salvaríamos niños que se mueren por desnutrición, podríamos pagar buenos sueldos a los maestros o adjudicar planes de vivienda. La gente que llena sus bolsillos a sabiendas de la necesidad de la gente que lo votó me repugna.



¿Cómo te afectan los altos índices de inflación?

- Me partieron el bolsillo en cuatro, como a todos. Trato de ahorrar en luz para que las boletas sean lo más racionales posibles y reduje gastos de disfrute.



¿Cómo viviste los diez años de gestión kirchnerista?

- Hubo cuestiones con las que coincidí plenamente y me parecieron logros sociales, como los aumentos por ley a los jubilados, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la unión civil, la ley de fertilización de la Provincia y otros tantos. Me cansó la verborragia, la soberbia, la impunidad y la corrupción de algunos funcionarios y militantes. Yo soy más de dialogar y de no creer que me asiste la verdad en todo. Debemos aprender que los gobiernos no deben perpetuarse en el poder.



¿Cuál es tu reflexión a 40 años del golpe militar?

- Desde la muerte de Perón en adelante, fueron épocas terribles. Si bien era chica, recuerdo la preocupación de mis familiares durante ese período, desde el 74 en adelante. A mí me generaba miedo la cantidad de prevenciones con las que vivíamos, sobre todo en materia de seguridad. No soy de los que creen que no se sabía nada. Era sabido que algo pasaba. No se vivía en un mundo de frutillitas como dice mucha gente. Creo que fue la época más gris y oscura de la Argentina junto con la década infame.



Un deseo para el país

- Ojalá nos vaya bien con Macri y los que lo sucedan Cansa ver que un país tan bello, poderoso como el nuestro, no logre salir de la crisis permanente. Y si sacan crédito, que no lo usen para subvencionar déficit, pagar planes... Si no están dispuestos a invertir, que no pidan nada.