Llega una nueva edición del IAB Now, el mayor evento de marketing digital

El Interactive Advertising Bureau de Argentina (IAB), entidad que agrupa a las principales empresas de Internet y de publicidad interactiva, realizará el próximo martes 27 de agosto un nuevo IAB Now. La entrada es gratuita y requiere inscripción previa acá hasta el 26 de agosto.

Esta nueva edición del IAB Now tiene como claim “Presente y futuro en el marketing digital” y se centrará en temas como: Big Data, Inteligencia Artificial, tendencias sociales y consumo, Creatividad, Audiencias, Non human traffic, Medios, Social Media, Influencers, Compra Programática, entre otros tópicos.

Entre algunos de los speakers, estarán: Mariela Mociulsky, CEO y Fundadora de Trendsity y Presidenta de SAIMO; Agustina Servente, Innovation Director Kantar; Seraj Bharwani, Chief of Strategy del grupo AcuityAds; Ignacio Zuccarino, Director Creativo de Google Cloud US y Líder Creativo de Google Latam; Florencia Bameule, Head Comercial de Mercado Libre Publicidad en Argentina, Chile y Uruguay; Carolina Angarita Barrientos, Country Manager para Colombia de Discovery Inc. y Head Digital para Latinoamérica; Lucas Campodónico, Co-Founder de Bioguía y Director Grupo B-ECO; Walter Sosa Escudero, economista, especializado en estadística y profesor plenario de UdeSA; Raquel Oberlander, Directora y Fundadora de MarketingAVC, Directora General Creativa y Digital en Notable Publicidad y Vicepresidenta del IAB Uruguay; David Posada, Chief Digital Officer Latam de Groupm; Martín Jaramillo, Head of Brand Strategy Spanish Speaking Latin America en Twitter; María Martínez Díaz, Directora Comercial de White Ops, y Federico Harrington, Security Researcher de White Ops.

También participarán de la jornada, José del Río, Secretario General de Redacción de La Nación, quien brindará una charla sobre: “Cómo maximizar los datos para la generación de contenidos de calidad”, y Daniel Hadad, fundador de Infobae, quien expondrá sobre: “Por qué van a sobrevivir los medios digitales”.

“Este año nos propusimos centrarnos en el presente y el futuro del marketing digital. A través de una agenda de contenidos que atraviesa los principales temas de la industria digital, expertos locales e internacionales brindarán a los asistentes su visión sobre lo que está sucediendo como también sobre lo que vendrá en publicidad, medios, creatividad y big data, entre otros tópicos. Por otro lado, durante el IAB Now se entregarán los Premios +Digital, iniciativa conjunta entre el IAB e Interact, que reconoce las mejores estrategias digitales del país de una forma integral”, expresó Gervasio Marques Peña, Presidente de IAB Argentina y Director Comercial de La Nación.

Por su parte, Gustavo Buchbinder, Presidente de Interact y secretario de IAB Argentina, señaló: “El IAB Now es el evento de publicidad y de marketing digital más grande de la Argentina, y posiblemente de la región, tanto por la cantidad y calidad de speakers locales e internacionales que participan como así también por el alto nivel de asistencia que registra cada año. Es una Jornada que abarca prácticamente todos los temas vinculados con la industria, y además es un excelente espacio de networking, que reúne a más de 2.000 profesionales del sector”.

El IAB Now también contará con más de 35 charlas y paneles, en los que participarán anunciantes y referentes locales de la industria digital. La Jornada está dirigida a: Brand Managers, Gerentes y Directores de Marketing, Publicidad y Medios, profesionales de agencias de medios y creativas, medios de comunicación, y profesionales de publicidad interactiva y marketing digital.

Durante el IAB Now, se entregarán los Premios +Digital, que reconocen las mejores estrategias digitales del país y que organizan conjuntamente el IAB Argentina e Interact.