Levy: "La amenaza de Isis para América latina existe, aunque no sea su prioridad"

El periodista español José Levy publicó Terror. Alerta Isis, un libro que, según su propio autor, no sólo fue difícil de escribir, sino también de leer. Y es que se trata de un texto en el que plasma el "horror" generado por el Isis, aquella organización terrorista que surge tras la muerte de Osama Bin Laden.

De acuerdo con su visión, Isis se vale de la religión musulmana "deformada", en pos de sus propios intereses, y que, sobre todo, representa una amenaza para los propios musulmanes: "Resulta que el 95% de las víctimas, según dijo el propio Donald Trump, que no es sospechoso de intentar manipular las cifras en ese tema, son musulmanes", aclara.

"Todo esto hace que Isis sea, primero, una amenaza para los musulmanes y para el mundo. Es un movimiento que, ideológicamente, pretende dominar a toda la humanidad, que todo vaya según sus normas estrictas", resume el corresponsal de la CNN en Español.

En un mano a mano con 3Días, Levy habló sobre su libro, sobre cómo aún hoy, pese a su retroceso territorial, Isis sigue siendo una amenaza y sobre por qué, en América latina, no penetró de la misma manera que en otras regiones del mundo, pero aclara que no por eso queda exenta de su alcance.

Los musulmanes son los principales enemigos del Isis, pese a que se autodenominan musulmanes. ¿No es contradictorio?

-A diferencia de Al Qaeda, Isis considera herejes no solo a los cristianos, a los judíos, a los musulmanes chiitas, sino que en el momento en que proclamaron la creación del Estado Islámico, el califato, desde un punto de vista religioso eso implicaba que todo aquel que es musulmán tenía que aceptar al califato y al califa, Abu Bakr al Baghdadi, como el líder supremo. No se le puede cuestionar nada. Entonces, ése es uno de los aspectos de Isis, que en el momento que existe una base territorial, un califato, todo aquel, incluido el musulmán suní, que no acepta al califa como líder, es un hereje, y se merece la muerte. Ellos intentan imponerse en todo el mundo, consideran que Isis y el califa es el líder de los 1800 millones de musulmanes en el mundo.

Dicen que su fin último es "acabar con el politeísmo" pero, ¿hay otros intereses?

-Bueno, ellos lo que quieren es poder. Y lo que quieren, de alguna manera, es llegar a esa guerra santa, que no la interpretan como superación espiritual, que es lo que se piensa en una gran parte del Islam, sino que la ven como una guerra de sangre, de conquista, cuyo objetivo definitivo es, a través de la sangre, imponer su ideología en todo el mundo. Entonces, éste es un aspecto fundamental. Ellos interpretan la palabra "Yihad" como guerra santa, cuando dentro del idioma musulmán la palabra guerra es otra, no Yihad. Pero ellos dicen: "No, no, aquí se trata de una guerra con derramamiento de sangre", mientras que una gran parte de los clérigos musulmanes te dicen que no, que "Yihad" es una guerra más espiritual, interna, que debe tener cada uno para superarse y ser una mejor persona.

¿Cómo cooptan gente que decida morir para matar? ¿Qué perfil tienen y cómo logran ese fanatismo?

-Muchos de ellos son personas que se encuentran un tanto perdidas, que quizás son psicológicamente débiles, entonces se sienten atraídas por una ideología que lo abarca todo, que es determinante en sus vidas, en la cual no se puede dudar de nada. Ya están todas las ideas claras, de acuerdo a esa ideología fanática, y entonces es lo que intentan respetar. Porque se sienten cómodos en algo así. Aparte, existen fenómenos como la promesa de sus líderes de que, si mueren matando, van a recibir 72 vírgenes en el paraíso. Entonces, esa promesa aberrante ellos la creen real. Hay inclusive más: se les promete que aquel que va con un coche bomba hacia un objetivo, en el asiento del conductor ya está la más guapa de las 72 vírgenes con ellos, viajando, preparadas para aparecer y hablar, únicamente cuando aprieten el botón. O sea, se llega a este tipo de situaciones terribles, pero hay personas que quieren creer ciegamente en algo así y entonces pueden llegar a realizar atrocidades de acuerdo a esa ideología.

Bueno, de hecho esta promesa generó todo un mercado de esclavitud sexual...

-En el Estado Islámico, años atrás, se llegó a realidades extremas que a nosotros nos pueden parecer imposibles en el siglo XXI, porque como digo en el libro, con las tecnologías, las redes sociales, la cibernética, los avances de la medicina, en las democracias, creíamos que ya estábamos en el futuro. Y de pronto, vienen estos métodos de Isis, que de golpe y porrazo nos vuelven a la Edad Media, donde lo normal son las decapitaciones, donde se puede llegar a estos fenómenos de mercados de esclavas sexuales: niñitas, de 10 u 11 años que acaban de ser despojadas de sus padres, que quizás ya fueron ejecutados, que de pronto se encontraban en mercados, al lado de las bestias, de los asnos, de los caballos, de las ovejas, como si fueran una mercancía más, y ver a los ojos de aquellos que llegan ahí para ver si las compran, hay subastas: "Quién da más por esta niñita de 11 años". Esa realidad aberrante ha estado en la zona del Estado Islámico, y desconocemos si existen estos fenómenos en otros países, donde hay situaciones similares de movimientos afiliados a este Estado Islámico. Es una realidad del pleno siglo XXI.

También hablás de los "Cachorros del Califato".

-Es otro de los capítulos, donde niñitos de 7, 8, 9 años son educados, pero para transformarse en suicidas: morir matando. Que ése sea el ideal supremo de un niñito, porque hay que tener en cuenta que uno de los grandes problemas que lleva a que este fenómeno Isis sea preocupante es que, por ejemplo, hay millones de niños en el mundo que no tienen educación, entonces se transforman en presa fácil para estos extremistas.

Pese a que perdió territorio, ¿Isis sigue siendo una amenaza?

-Sí. Vemos que el gran auge de Isis fue en 2014, cuando logra sorprender al mundo: 200, 300 milicianos de Isis lograron hacerse de una ciudad como Mosul, la segunda más importante de Irak. Y 20, 30 mil soldados, que habían sido entrenados y tenían armas de los Estados Unidos para impedir esta posibilidad, huyeron despavoridos. Pues estos milicianos, terroristas, lograron crear una realidad que provocó esa desbandada del ejército iraquí. Entonces, ver ese avance de Isis y que llegaron a hacerse con el control de 200.000 kilómetros cuadrados en su apogeo, con un control sobre la vida de ocho millones de personas, en un principio, creó pánico en el Medio Oriente. Si en unos días han conseguido hacerse con estos territorios inmensos, qué puede ocurrir en los próximos días, Jordania se echó a temblar, Arabia Saudita también. Todo esto creó una realidad muy preocupante. Pero como eran relativamente pocos, tuvieron que parar con el objetivo de afianzar su presencia. En Mosul, se hicieron de u$s 1000 millones del Banco Central, de u$s 400 millones en lingotes de oro, que el ejército iraquí no tuvo tiempo de sacar. Todo esto ayudó a financiar a la organización terrorista que se dice que ha sido la más rica de toda la historia. Ahora la presencia territorial en Siria y en Irak ha sido prácticamente anulada. Vemos que el autoproclamado Estado Islámico fue derrotado, pero el problema es lo que ocurre en el resto del mundo, cuando ya Isis ha ganado tanto protagonismo, cuando todavía siguen con su posibilidad de difundir sus ideologías a través de las redes sociales. Cuando un gran número de ellos regresan a sus países, cuando ya no existe el Estado Islámico y pueden representar una amenaza para hacer un ataque terrorista: muchas veces basta una persona, y entonces esta amenaza que continúa.

¿Por qué estas agrupaciones prácticamente no se ven en América latina?

-Hay unos aspectos por los cuales Isis quizás tiene menos intereses en actuar en América latina. Aunque su alcance es global y su deseo es dominar el mundo. Pero, por ejemplo, América latina no aparece en el Antiguo Testamento, no aparece en la Biblia, ni en el Corán, no se sabía que existía. Entonces, esto de alguna manera, le quita simbolismo. También vemos que no han tenido un papel central en la coalición aérea encabezada por los EE.UU., es verdad que han apoyado a esta coalición, y a menudo aparecen banderas de países latinoamericanos en las propagandas de Isis, pero no ha habido un papel central. Todos estos son aspectos que hacen que quizás América latina sea menos prioridad para Isis, aunque el riesgo y la amenaza existen.

Hijos de Dios

"Tenemos que hacer que las religiones nos unan y construyan el futuro", dice José Levy cuando se le pregunta cómo combatir a Isis, más allá del aspecto bélico, al tiempo que agrega: "Hay que mostrar que el denominador común es mucho más fuerte que lo que separa". Y pone como ejemplo -aunque destaca que líderes de otras religiones se pronunciaron en igual sentido- el momento en que Francisco dijo: "Sé que muchos de ustedes, los medios de comunicación, no son católicos, son quizás ateos, pero tenemos que destacar que, al fin y al cabo, todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos". De esta forma, los líderes religiosos, para Levy, deben tomar ese camino, y no "destacar los aspectos que dividen", como hicieron otros líderes en el pasado.