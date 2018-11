Larreta: "Hay que actualizarle a Vidal el Fondo del Conurbano"

Horacio Rodríguez Larreta es un hombre de oratoria simple y pocas palabras. Es de esos dirigentes que se sienten más cómodos en acción. Hasta podría arriesgarse que conoce al detalle cada espacio de la Ciudad de Buenos Aires como ningún otro jefe de Gobierno. Todos los días, cuenta, camina una hora y media por los distintos barrios porteños y mantiene reuniones pactadas con grupos de vecinos una vez por semana. No es común en tiempos de crisis y malhumor social que un dirigente político pueda circular por la calle sin que lo escrachen o lo insulten. Pero él sale indemne, según pudo comprobar 3Días, durante el reportaje realizado en un bar de Chile y Lima.

"Yo hago la gran mayoría de mis reuniones o los encuentros con mis colaboradores en cafés de la Ciudad", explica al inicio de la entrevista. "Incluso muchas veces, mantengo las charlas con los integrantes de mi equipo caminando", agrega.

Dice que la gente lo encara para reclamarle cosas puntuales, como el arreglo de las veredas, o contarle los problemas que hacen a su vida cotidiana. Y si bien reconoce ver el desánimo y la incertidumbre entre los porteños por la dura recesión económica, no cree que eso lo afecte en términos electorales. "La gente no deja de valorar nuestro trabajo en la Ciudad o todo lo que está haciendo Cambiemos para normalizar a la Argentina", afirma.

Con todo, Rodríguez Larreta -junto a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal- fue de los pocos dirigentes que advirtió hace unos meses al presidente Mauricio Macri y al jefe de Gabinete Marcos Peña sobre el malhumor social reinante, en especial en el conurbano y la clase media. De ahí, que considere clave que la Nación actualice la brecha generada por la inflación y el Presupuesto en el Fondo del Conurbano, pactado hace un año. No se trata sólo de una defensa corporativa. Rodríguez Larreta mantiene con Vidal una relación casi familiar y de mutua confianza, desde que ella se inició en política bajo su ala en la Fundación Sophía. "Ella es como una hermana", suelen decir sus voceros.

En el entorno de Vidal confiesan que la crisis económica y la recesión los afecta en términos electorales, sobre todo en el conurbano. ¿A usted como le va con los porteños?

-Para las elecciones falta mucho, un año es mucho tiempo y los porteños están preocupados por otras cosas. A mí me preocupa la situación por la gente, al igual que a Mauricio. Estamos convencidos de que vamos a salir adelante pero lleva tiempo. Nos preocupa y nos ocupa. Todo lo que estamos haciendo con la obra pública, récord en la Ciudad, genera mucho trabajo. También instrumentamos los créditos flexibles para Pymes y acortamos los plazos de reintegro impositivo. Estamos haciendo una cantidad de cosas para ayudar en este contexto recesivo.

¿No se queja la clase media sobre la dura situación económica cuando lo ve por la calle?

-La gente me encara y me reclama cosas, me pide que arregle las veredas o me comenta sus problemas puntuales. Yo noto preocupación e incertidumbre sobre la economía, es cierto. Pero la gente sabe que en los primeros años de la Ciudad también nos pasó esto. Al principio se nos inundaba la Ciudad todo el tiempo, el primer invierno tuvimos las escuelas sin gas, después en 2009 tuvimos la gripe A, que me la agarré yo. Los primeros años fueron durísimos en la Ciudad. La gente entiende que cuesta salir adelante.

Se estabilizó el dólar, llegó la plata del FMI, pero el mismo organismo advierte por la magnitud del endeudamiento y la dureza del ajuste. ¿Pasó la crisis o aún no vimos lo peor?

-Decir que lo peor pasó o no es muy relativo. Vamos a tener todavía unos meses complicados en término de actividad económica, y esperemos que se vaya recuperando lo antes posible. Pero vamos en el buen camino.

Los economistas dicen que Macri terminará su mandato en 2019 sin crecer, con caída del producto por habitante, como si nos hubiéramos quedado en 2015. ¿Qué tiene para mostrar Cambiemos?

-En 2015 nos decían que teníamos un país sin desocupados, sin pobres y sin inflación, a los periodistas los escrachaban en 678, el Gobierno K controlaba totalmente al Congreso y a gran parte de la Justicia. Hoy tenemos un país republicano, con división de poderes, donde cada uno dice lo que quiere y a nadie se lo persigue. Recuperamos las estadísticas, sabemos cuánto es la pobreza y la inflación, tenemos un país que se está reinsertando en el mundo. Y una justici a que está yendo a fondo en la lucha contra los principales casos de corrupción. Eso se puede hacer porque este Gobierno sancionó la ley del arrepentido. Todo eso, la gente lo valora. Además, se vienen haciendo inversiones en infraestructura, hay rutas y puentes recuperados, volvimos a tener autonomía energética. Veníamos de comprarle energía a Venezuela a precios escandalosos porque la mitad de la Ciudad de Buenos Aires se quedaba sin luz. Eso también lo ve la gente. Hay un montón de avances. Es verdad que existe una situación complicada, el camino tiene subidas y bajadas, pero no por eso se deja de valorar lo que se está haciendo para normalizar a la Argentina.

Pero la imagen de la gestión política y económica del Gobierno sigue en baja. ¿Macri sigue siendo un candidato competitivo o habrá plan B con Vidal?

-Definitivamente, Macri sigue siendo un candidato competitivo. El será el candidato y está descartada cualquier otra alternativa. Tiene mucho trabajo para hacer en el Gobierno así como María Eugenia tiene mucho para hacer en la Provincia.

¿Y usted?

- Yo tengo que hacer mucho aún en la Ciudad. Lo natural es que yo también siga acá. Tengo varias cosas a mitad de camino.

¿Qué piensa sobre el reclamo que está haciendo Vidal para que se le compense a la Provincia unos $ 19.000 millones por la brecha que abrió el Presupuesto en el Fondo del Conurbano?

-Creo que hay que actualizarle a Vidal el monto del Fondo del Conurbano. De hecho estuve de acuerdo que se recomponga ese Fondo a la Provincia en su momento y, por lo tanto, ahora deber mantenerse su valor. Es razonable que se actualice el monto, sobre todo porque hoy estamos teniendo un nivel de inflación bastante mayor al que se esperaba en el momento de la discusión.

¿Hasta dónde llega el conflicto con el Presidente?

-Ahí se ha exagerado el cortocircuito entre la Provincia y el Gobierno nacional. Es lógico que cada uno defienda desde su lugar el distrito que nos toca representar. Más que un cortocircuito es una genuina defensa de lo que ella entiende son los intereses de la Provincia. Me parece muy bien que los defienda. Es su responsabilidad hacerlo. Eso no quiere decir que no esté de acuerdo con el Gobierno nacional.

Jaime Durán Barba y Marcos Peña dicen que la economía no será un factor preponderante en la campaña. ¿No es ese otro error de diagnóstico, como el que se hizo con la herencia?

-En general, el Gobierno no ha tenido muchos errores de diagnóstico en relación a las elecciones.

Sí en la gestión...

-Pero no en las campañas. Creo que la economía es un tema más. Obviamente es un desafío del Gobierno solucionar esta crisis económica, sin duda. Pero también hay otros temas que hacen a la vida cotidiana que son importantes y siento que la gente valora lo que se está haciendo.

Tanto Vidal como usted tienen más llegada a los ciudadanos en la calle y le han advertido a la Nación sobre este malestar de la clase media por la crisis. ¿Cree que los errores no forzados que comete el Gobierno, como el cargo extra del gas, tiene que ver con que se toman decisiones de manera muy cerrada?

-No, yo no creo eso. Lo que pasa es que estamos saliendo de un momento muy complicado de la Argentina y eso supone tomar decisiones difíciles, y algunas no son simpáticas para la gente. Se toman decenas de decisiones todos los días.

Bueno, Elisa Carrió y la UCR se quejan porque no los incluyen. ¿No se debería dar más espacio a los socios en este momento para eludir costos políticos evitables?

-Entiendo que es un equilibrio difícil de lograr. Somos un gobierno de coalición y como tal debemos trabajar de manera integrada. Pero también es cierto que en la vorágine del día a día es muy difícil consultar cada decisión que se va a tomar. Por algo, nuestros socios tiene representantes en el Gobierno y en el gabinete nacional.

¿No se daña la imagen presidencial cuando Elisa Carrió cuestiona con dureza a Macri?

- No. Lilita siempre ha demostrado sus diferencias cuando las tiene. Es parte de la riqueza de Cambiemos. No es nuevo, además. Siempre lo ha hecho y siempre ha sido constructivo.

¿Por qué Cristina Kirchner sigue teniendo un 30% de intención de voto, pese al escándalo de las coimas y a tener varias causas abiertas por corrupción?

-Eso habría que preguntarselo a ese 30%. Es verdad que lo tiene. Supongo que se trata de gente muy fanatizada. Cuesta entenderlo ante el monumento a la corrupción que estamos viviendo de manera escandalosa cada día con el caso de los cuadernos.

¿No influye la crisis económica en eso?

-No creo que pase por ahí. Estuvo ocho años en el Gobierno y su marido, otros cuatro. Son doce años y es lógico que mantenga cautivo a su electorado. Pasó con Carlos Menem en 2003, que incluso le ganó a Néstor Krichner.

En 20 años crecimos la cuarta parte que Chile y una tercera parte que Uruguay. ¿Por qué los argentinos no podemos crecer?

-Hemos tenido mucha volatilidad. No tenemos políticas de Estado de largo plazo. Cambia el Gobierno y el péndulo se va de un lado al otro. En Chile pasan los Gobiernos y no cambia nada. Y a priori parecen gestiones de signos muy diferentes pero hay una estrategia de país, de Estado, que va más allá de los Gobiernos. Acá pasamos de (Raúl) Alfonsín, que termina con la peor hiperinflación de la historia, a Menem, que se va al otro lado, al hiperliberalismo con la convertibilidad. Después le termina explotando eso por al aire a De la Rúa y el país se cae el 14% en el año 2002. Y a final, vino una económica más populista. No tenemos una continuidad como país. Creo que el gran aporte que Macri le hará a la Argentina es dejar sentadas las bases para frenar la inercia pendular e ir hacia una país normal. Cada Gobierno nuevo que llega, quiere refundar la Argentina. Los países que más se desarrollaron crecen durante 20 ó 30 años a tasas razonables. Tenemos que tener un país normal, sin cepo ni restricciones como tenía el kirchnerismo.

Interna con Lousteau

¿Habrá alianza Cambiemos el año que viene en la Ciudad?

-Debería, ya se firmó el acuerdo. En la Legislatura ya tenemos un diálogo mucho más fluido.

¿Le va a dar la interna a Martín Lousteau?

-Todos los que sean parte de Cambiemos en la Ciudad se pueden presentar a las PASO. Y Martín es parte de Cambiemos. Así que no tengo problema.

La Legislatura modificó el Código electoral porteño. ¿Se van a unificar las elecciones de la Ciudad con las presidenciales o seguirán separadas?

- Con el cambio en la legislación, yo ya tengo la autoridad para definir el día de la elección y si se unifican o no. La ley que no permitía unificarlas era, por lo menos, dudosa y ya no existe. Voy a esperar hasta el verano para decidir.

Bueno, seguro que ahí influirá cómo se llega a las elecciones con la crisis nacional...

-En el verano nos vamos a dedicar seguramente con Mauricio y María Eugenia para decidir que es lo más conveniente.

Piquetes y violencia: "No podemos cerrar toda la Ciudad para evitar que rompan algo"

¿Por qué su Gobierno sigue permitiendo los cortes de calles, pese al reclamo del propio electorado?

-Primero porque hay un derecho constitucional a manifestarse que no se puede impedir. Nosotros pusimos una condición a las organizaciones sociales que se viene cumpliendo: respetar el transporte público porque la mayoría de la gente viaja a través de este medio. Salvo en rarísimas excepciones, como manifestaciones muy grandes, eso se cumple. Y el otro avance es que ya no hay piquetes de diez personas cortando una calle, no tenés el piquete por el piquete mismo. Es cierto que este año hay manifestaciones de las grandes por la crisis. Pero en general, las organizaciones están cumpliendo el planteo de respetar el transporte público.

¿Los hechos de violencia que se vieron en el Congreso durante el tratamiento del Presupuesto fueron planificados?

-Nadie va con palos y piedras a una manifestación si no piensa usarlos. Todo indica que fueron orquestados. Claramente, la estrategia era embarrar la cancha afuera para intentar suspender la sesión adentro. Es lo que hicieron también en noviembre del año pasado con el tratamiento de la reforma previsional. Nosotros no podemos cerrar toda la Ciudad para evitar que rompan algo. Hay gente que tiene derecho a manifestarse pacíficamente. Nuestra misión era garantizar que el Congreso sesione y eso se garantizó.

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se preparan para la seguridad del G20?

- Ya tuvimos una buena experiencia con la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, en diciembre del año pasado, que en otras ciudades había sido muy conflictiva. También nos fue muy bien con la organización de los Juegos Olímpicos. Obviamente que esta cumbre va a requerir un operativo de seguridad importante, y por la envergadura de las visitas, va a generar restricciones de tránsito. Por eso se puso un feriado. Pero la coordinación del operativo de seguridad es en este caso del Gobierno nacional y nosotros acompañamos.

El amigo Tinelli

Hay dirigentes de la oposición que ven con buenos ojos una candidatura presidencial de Marcelo Tinelli. ¿No es audaz alentar a un postulante que no tiene ninguna experiencia política ni de gestión? Ya quedó demostrado que gobernar un país no es lo mismo que administrar una empresa...

-Yo no sé quien fogonea eso, pero está claro que Marcelo no es. Yo soy su amigo, hablo con él bastante seguido y, más allá de ser un tipo que tiene mucho compromiso social, no veo que esté lanzado a la política. Tiene su programa de TV, a San Lorenzo y a su Fundación, donde hace trabajo social. Pero nada más.

