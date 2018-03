La visión de los consultores

María Laura Cali, Sel Consultores

Lorenzo Sigaut Gravina, Ecolatina

Ricardo González, Grupo Vistage

Alfredo Fagalde, Manpower Argentina

“En 2016 no habrá creación masiva ni destrucción masiva de puestos de trabajo, como tampoco la hubo en los últimos cuatro años.”“No habrá una ola de despidos generalizada, sino despidos por goteo y una desaceleración del empleo público que venía creciendo fuerte.”“Las perspectivas son positivas, pero no a corto plazo. Para crear fuentes laborales genuinas se necesita estabilidad y normas claras.”“Estamos en stand by. Pero enero se comportó con una demanda de personal levemente mayor a la de igual mes del año pasado.”