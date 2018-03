"La sensación que me dejaron los K es pagar una fiesta a la que no fui"

Las noches de Radio Nacional (AM 870) tienen la firma del periodista Osvaldo Bazán. Desde marzo ,de lunes a viernes de 23 a 1, hace 2x1, un ciclo radial con dos facetas: el lado A es más participativo y el lado B, más íntimo.

Después de su debut autoral en el teatro con Y un día Nico se fue, una comedia dramática musical que nació como un libro y pasó a las tablas, Bazán se quedó con sed de más. Las ganas de volver a trabajar con Ricky Pashkus y Ale Sergi dieron impulso a Yiya, el musical, que desde el jueves 28 de abril llega al Teatro El Nacional.



¿Por qué elegiste la historia de Yiya Murano para hacer un musical?

- Andando por las redes, encontré una entrevista que le hizo Lía Salgado. Estaban geniales las dos, incluso podría haber sido un gran musical ese encuentro. Yiya me pareció un gran personaje, empecé a investigar, leer material de la época, hablar con gente...



¿Llegaste a conocerla?

- Sí, en la redacción del diario Crítica. Siempre traía masitas para convidar. Eso me llamaba la atención porque la Justicia dijo que mató a sus tres mejores amigas, aunque ella siempre lo negó. Pero aparecía en la tele como una persona muy simpática. Era fanática del teatro de revista, y le gustaba el humor grosero. Por eso esta historia se cuenta a través de un teatro de revista, con su lenguaje particular.



En marzo desembarcaste en Radio Nacional. ¿Qué factores evaluaste para aceptar?

- Tenía muchas ganas de hacer radio y creía que podía hacerlo en buenas condiciones, y es lo que está pasando. Una radio que llega a todo el país con dos horas de absoluta libertad.



¿Pensaste que podías quedar encasillado como un periodista de la gestión macrista?

- Soy el mismo de siempre, no tengo miedo. Nunca fuícomplaciente, y no tendría por qué serlo ahora.



¿Cambió la audiencia de Radio Nacional?

- Nunca una radio fue tan claramente partidaria como en la gestión K. Tomaron Radio Nacional como un botín de guerra, y ahí perdió toda gracia y todo lo radiofónico. Convirtieron a su audiencia en militantes, lo cual es aburridísimo. Entiendo que esos seguidores querían seguir escuchando su militancia y entiendo que eso estaba mal.



¿Y cómo es ahora?

- Hoy escuchás la radio y es casi contradictoria con todas las voces que hay, y está bien porque somos millones, esa contradicción es lo que somos.



¿Sos usuario de la bicisenda?

- Usuario y defensor. Es más, creo que tiene que haber muchas más. Los que no la usan tienen que respetar y los que la usamos tenemos que respetar las leyes de tránsito. Una bici en la calle es un auto menos y eso es bueno, sano, barato, divertido y en distancias cortas es ideal.



¿Cuál fue tu sensación al ver a Cristina Kirchner en Comodoro Py?

- Ejercí mi libertad de no verla. Es una ex funcionaria que tiene que declarar en una causa judicial, y punto. En ese momento estaba cambiándole las piedritas al gato, tenía otras cosas que hacer.



¿Cuánto influye la situación económica actual en el teatro?

- Me gustaría que la gente tuviera plata no sólo para ir al teatro sino para hacer todo lo que quiera. No estamos en un buen momento económico, es obvio. Dijeron que en el segundo semestre va a mejorar, y espero que así sea. La situación actual es entendible para el nivel de desfalco e irresponsabilidad que hubo. Acomodar las cuentas nunca es sencillo. La sensación que me dejó el kirchnerismo es que estoy pagando una fiesta a la que no fui.



¿Elegís creer que va a estar todo mejor o sos escéptico?

- Me gustaría creer, pero sé que los reyes magos no existen por más que quieras. El nuevo gobierno me da una idea de seriedad y sentido común que no veía cuando antes escuchaba a un funcionario. Puede ser que me esté equivocando y que nos estén mintiendo. Ahora bien, yo veo actitudes coherentes entre lo que se dice y lo que se hace. Si son buenas o malas, en el segundo semestre nos vamos a enterar.



El kirchnerismo se considera de centro izquierda. ¿Estás de acuerdo?

- Eso es absolutamente ridículo. No tiene sentido no trabajar con empresas, porque existen. No podes ignorar que el mundo cambia y no es una frase hecha ni significa que todo lo que cambió está bien. No podés pensar el siglo XXI con los ojos del siglo XX. Eso fue lo que hizo el kirchnerismo y fue un error.