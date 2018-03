"La posibilidad de que Echegaray deba renunciar existe"

n ¿Echegaray está citado a indagatoria por posible defraudación al Estado. ¿Debe renunciar a la AGN?

- Todavía no está procesado, pero las posibilidades de que tenga problemas con su cargo existen, porque ya está citado a indagatoria. Lo que dice la norma es que si una persona tiene un proceso judicial pendiente no puede ser presidente de la AGN, lo que es razonable. Hoy, él cumple con los requisitos de la ley, sí está en proceso de denuncia y depende de cómo siga el proceso podrá o no conservar su cargo.

n Trascendió que funcionarios macristas, entre otros, Lopetegui y Quintana, compraron dólares a futuro...

- El gobierno anterior generó situaciones irracionales, ilegales o antiéticas y ahora pretende empatar el tema con algo que no tiene punto de comparación con la anomalía que ellos generaron. Quintana comentó que él no compró ningún dólar, el es fiduciario en un 1% de sociedades que compraron porque tenían que pagar deuda en dólares. Y Lopetegui compró dólares y cuando ganamos, los vendió. No hay ninguna especulación, no hay responsabilidad de ellos, al contrario, muestra la integridad de una persona que dice, "si voy a ser parte del Gobierno, los voy a vender ahora para que no se crean que voy a especular". ¿Quién del otro lado puede hacer una cosa así? Nadie.