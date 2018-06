La opinión de los expertos

Marcos Novaro, sociólogo

Sergio Berensztein, analista político

Eduardo Fidanza sociólogo

Rodrigo Álvarez, economista

“La situación se puede deteriorar si el descontrol de prolonga. El futuro del Gobierno va a depender también de la persistente división del peronismo”“Es fundamental que el daño sea esto y no más. Que la hemorragia se frene. El torniquete del FMI no está funcionando tan bien. Algo tienen que hacer”“La continuidad del Gobierno dependerá de la evolución de la situación y de la capacidad de los opositores de presentar un programa atractivo”“El Gobierno debe tomar las riendas de la economía y cambiar el eje del discurso. El ajuste no es un valor social. No seduce ni levanta confianza en el consumidor”