La opinión de los expertos

José Pampuro, ex ministro de Defensa

Paola Spátola, especialista en seguridad

Diego Gorgal, politólogo

"El rol de las FF.AA. es claro y no hay que discutir nada. Frente a las ‘nuevas amenazas’, hay que mejorar el alicaído servicio de inteligencia y deben actuar las fuerzas de seguridad""Los militares pueden tener objetivos fijos en fronteras pero no pueden pedirle a una persona el DNI, ni detenerlos. Si el Gobierno quiere eso, habría que modificar la ley de Seguridad Interior"."Por ahora, solo es un anuncio , que parece motivado por efectos mediáticos más que reales. Llama la atención que no hablaran de esa necesidad al declarar la Emergencia en 2016"