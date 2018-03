"La no aceptación de los problemas yerrores fue lo que me decepcionó de los K"

Desde hace cuatro años, Eduardo Blanco se sube al escenario para interpretar junto a Luis Brandoni Parque Lezama, la obra de Herb Gardner adaptada y dirigida por Juan José Campanella.



En medio de la temporada teatral en Mar del Plata en diálogo con 3Días, el actor propone pensar de manera colectiva como sociedad, sin hacer foco en los partidismos. Con una visión optimista y a la vez crítica de la realidad argentina, Blanco hace un repaso por algunos hechos políticos de los últimos años que repercuten en la actualidad.



- La semana pasada hubo una campaña a través de las redes sociales en contra de La Leona, la nueva ficción de Telefé que protagonizan Nancy Duplaá y Pablo Echarri. ¿Cree que radicó en el apoyo de ambos actores al kirchnerismo?

- Me parece de un infantilismo espantoso lo que pasó, me da mucha bronca y ojalá algún día aprendamos que los actores somos personas y tenemos derecho a expresarnos políticamente como cualquiera. Que los juzguen por la calidad de su programa, en todo caso. Difícilmente podamos crecer si no respetamos la opinión del otro. Siempre intento tener esperanza, aunque a veces la realidad me defrauda.



- ¿La política también lo defraudó?

- A mí Carlos Menem no me defraudó, porque nunca creí en él. Con este nuevo gobierno, tengo depositadas esperanzas, hay gente que tiene muy buena voluntad y quiere hacer las cosas bien. Si me preguntás si me ilusiona, la verdad es que no. En el kirchnerismo sí creí y me siento defraudado. En las primera etapa, creí que se podía provocar un cambio que estaba cerca de lo que yo creía. Sin dudas muchas cosas sí se hicieron y las aplaudo, pero después y sobre todo en el último período de gobierno, me decepcionó.



- ¿Qué fue lo que lo decepcionó?

- La no aceptación de los problemas y de los errores, eso me decepcionó del kirchnerismo, y difícilmente se pueda solucionar algo que no se acepta. Uno de este lado, sin tener participación política ni militante, veía que ocurrían cosas que desde el Gobierno decían que no existían. Lo que creo que excede al kirchnerismo, y es algo generalizado en la política, son los personalismos. Pareciera que necesitaramos creer en un líder e ir todos atrás de él. En nuestro país tenemos tendencia a que la gente que llega al poder quiere hacer todo lo posible para seguir quedándose, y eso no está bueno. Ojalá algún día tengamos un sistema de gobierno similar al de Uruguay, que no tienen reelección inmediata. La alternancia en el poder es muy buena porque nos permite pensar en cosas más importantes que en el poder.



- ¿Qué cosas le preocupan?

- Que todo el mundo en el país tenga una educación de excelencia. La educación es el primer lugar donde se parte de la igualdad, después a uno le puede ir mejor que a otro, pero todos partiendo de la misma línea. Me gustaría que los colegios públicos tengan el mismo nivel o superior a cualquier colegio privado. Lamentablemente no es el único sector que se devastó porque ocurre lo mismo con la salud, la seguridad. No estoy echándole la culpa a ningún gobierno, sino a nosotros como sociedad porque permitimos que esto ocurra.



- ¿Qué evaluación hace de estos primeros pasos del gobierno de Mauricio Macri?

- Quiero ver cómo funciona y me encantaría equivocarme en algunos temores que tengo, de todas formas las cosas positivas las veo. Me parece que la actitud que tomó Sergio Massa de acompañar a Mauricio Macri a Davos es extraordinaria, y espero que signifique un crecimiento. Me conformaría con que, pasado el gobierno de Macri, se hayan establecido por lo menos cinco políticas de Estado en la que la gran mayoría esté de acuerdo para que las continúen, gobierne quien gobierne.



- ¿Cree que va a verse beneficiada la economía con la quita del cepo cambiario?

- Con o sin cepo, es una cultura desgraciada que estemos tan pendientes del dólar. Me guste o no, la gente encontró en el dólar una manera de protección. Respecto del cepo, me pareció un acto de soberbia enorme por parte del gobierno anterior que sólo porque estaban en el poder decidieran cambiar esta cultura. Esto se cambia gradualmente, a través del tiempo y con buenas medidas que hagan a la gente sentirse segura. Si yo pretendo barrer con una cultura de inmediato, la gente se va a defender espontáneamente, no entender esto es de necio.