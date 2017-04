La mirada empresaria sobre los comicios de octubre

Luis Miguel Etchevere (Sociedad Rural Argentina)

Adrián Kaufmann (Unión Industrial Argentina)

Jaime Campos (Asociación Empresaria de la Argentina)

Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción)

Mario Grinman (Secretario de la Cámara Argentina de Comercio)

Marcelo Alvarez (Cámara de Empresarios Mineros)

“Las elecciones parlamentarias no deberían afectar la política en curso. Como hizo el kirchnerismo en 2009: quizás se puede redoblar la apuesta. Todavía seguimos pagando la fiesta K: depredaron todos los recursos, incluidos los del campo y ahora pretenden presentarse como los salvadores. Lo que queda hacia adelante es solucionar un problema de competitividad. Pero jamás pedimos devaluar.”“Los comicios de medio término tienen más que ver con la política que con la economía. Y de ahora en más, vemos números positivos. En marzo y abril creció el consumo y eso alienta a la industria y la inversión. Es clave alentar el consumo interno. Con sólo 60% de ocupación fabril, como en febrero, ¿quién podría pensar en inversiones? Pero a este ritmo podemos subir al 75%.”“Hablamos con políticos y sindicalistas. Queremos que les vaya mejor a quienes no levantan banderas populistas, que no es lo mismo que “populares”. Populista es un régimen en el que no existen reglas claras, impera la discrecionalidad y se esconde la verdad. Las opiniones críticas son mal vistas y se ven a todas las empresas como concesionarias del Estado, y su suerte depende de la voluntad del gobierno.”“Si la oposición ganara con mucha diferencia, podría ser un problema: la alternativa podría ser infinitamente peor. Éste es un gobierno infinitamente más normal. El empresariado en general ve que esta gestión recibió una herencia pesada y hace esfuerzos para transformar a la Argentina en un país normal. Este gobierno trata de hacer las cosas bien.”“No somos oficialistas ni opositores. Pero vemos que sobran protestas y faltan propuestas. Tenemos una sociedad antagónica y todos somos responsables. Argentina es un país con muchos empresarios prebendarios y un sector sindical muy politizado, que defiende más banderías políticas que los intereses que tiene que representar. Sería cínico decir que los empresarios somos Madre Teresa de Calcuta.”“Quien conduce la cámara debe estar comprometido con una gestión responsable y con sensibilidad social. La minería no tiene otra opción para ser sustentable. No somos voceros de ninguna empresa sino defensores de nuevos parámetros. Por ahora no hay proyecto sujeto al resultado de Octubre: este año invertiremos más de u$s 1100 millones en nuevos proyectos. Pero estamos a la espera de que se consoliden las políticas macroeconómicas en curso.”