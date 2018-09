La escasez de dólares llegó para quedarse

La s

uba del tipo de cambio mejora la competitividad precio de la industria. No obstante, hay otros factores relevantes que impactan negativamente.

1. El incremento general de los costos industriales viene subiendo mucho más que el IPC, debido a los desproporcionados aumentos de las tarifas de los servicios públicos y también, aunque en menor medida, de los insumos básicos que están dolarizados y de los combustibles. Por lo tanto, el análisis de la mejora de la competitividad desde el punto de vista convencional (tomando como referencia el IPC) no da cuenta de la realidad sectorial.

2. La caída de la demanda por el deterioro del poder adquisitivo general perjudica a los sectores que dependen del dinamismo del mercado interno (gran mayoría en la industria) y particularmente a las pymes que tienen menor capacidad de negociación y en un escenario recesivo suelen perder participación de mercado. Este factor también socava la mejora de la competitividad precio dado que las empresas producen menos y, por lo tanto, pierden economías de escala, incrementándose los costos medios, sobre todo por el mayor efecto de los costos fijos que además vienen subiendo en mayor medida que el nivel general.

Respecto al borrador que está circulando con proyecciones oficiales sobre tipo de cambio (dólar a 42 pesos a fin de 2019 y promedio de 40 pesos, inflación de 23% y crecimiento cero), me parece que no son consistentes con la dinámica que se fue observando en los últimos días y el impacto de la actual crisis. La tensión en el mercado cambiario continúa porque el desequilibrio de cuenta corriente y la fuga de capitales persiste en altos niveles. Por lo tanto, no me parece posible que se vaya a estabilizar el mercado cambiario como se propone en ese borrador del presupuesto. En cuanto a la inflación, la dinámica de reacomodamiento de precios tras el desacople de algunos como resultado de la devaluación y la dolarización de las tarifas indica que sería mucho más elevada para el año que viene. Y, respecto al nivel de actividad, una cosecha mejor es muy probable que se produzca pero no creo que alcance para compensar la dinámica contractiva del consumo y de la inversión, especialmente en ciernes de un año electoral. Además, la escasez de dólares es un problema que ha llegado para quedarse por un buen tiempo, con lo cual habrá más dificultades para el sector industrial que es un gran demandante de divisas.