"La detención de Báez me parece un gran avance de la Justicia"

La actriz Andrea Bonelli se muestra predispuesta a dar su mirada sobre la actualidad del país y señala a El Cronista 3Días que aún es prematuro sacar conclusiones sobre la gestión del gobierno de Mauricio Macri, a la vez que desea que "le vaya bien". "Quiero que le vaya bien al país. Espero que cumplan con las promesas de campaña", advierte. Y, en ese sentido, indica que no está conforme ni con los niveles de inflación ni con "el despido de miles de personas" de la órbita del Estado, ya que "significa miles de familias en la calle".



¿Considerás que existe una polarización en la sociedad?

- Sí, existe una polarización que nunca entendí. De hecho, pareciera que uno no pudiera pararse en ningún lugar de crítica o aprobación sin que te coloquen de un lado o del otro, indefectiblemente. Hay mucha discriminación y poca tolerancia. Es algo histórico.



¿Por qué decidiste participar de la campaña "No volvamos al fondo", que se viralizó en redes sociales, en oposición al pago a los holdouts?

- Porque endeudarse es malo y puede tener consecuencias graves. No soy tan ingenua como para pensar que de eso iba a depender la decisión del Gobierno. Pero sí era una manera de decir: "Tengamos cuidado, estemos atentos; si hay que negociar, que sea de la mejor manera; no nos regalemos". El video no nombra a ningún partido político, no agrede a nadie y está hecho con buenas intenciones. Participó gente de la cultura, entre los cuales algunos adherían al gobierno anterior y otros no. Sin embargo, la mayoría de los medios lo levantaron etiquetándolo como "los artistas K en contra de ". Y yo no soy K ni M. Me hizo pensar que no se puede opinar estando en desacuerdo porque buscan estigmatizarte. La otra cara de eso es quedarse callado.



¿Cómo te hace sentir que, finalmente, se apruebe el pago?

- Singer y los fondos buitre representan un sistema injusto. Son intereses que presionan y terminan sometiéndote. Espero que la negociación sea la mejor para nuestros intereses y no para los de los poderosos.



¿Pensás que el kirchnerismo es responsable de esto? De hecho, no logró un mejor acuerdo durante su gestión.

- No creo, quiero creer que hizo las cosas creyendo que era lo mejor. El gobierno actual tiene otro modelo de país, por lo tanto, elige otra manera de negociar. Repito: estamos hablando de la gente que maneja la economía mundial. Ojalé este arreglo nos beneficie.



¿Cuáles creés que han sido los aciertos de las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner?

- Las políticas de inclusión social: la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, las políticas de derechos humanos Ojalá el actual gobierno tenga la inteligencia de continuar todo lo que se hizo bien y mejorar lo que sea necesario; que no ocurra lo que tantas veces ocurrió en Argentina: se cambia, se descarta y se empieza todo de nuevo.



¿Qué aspectos de los 12 años de kirchnerismo no te gustaron?

- Imposible que no haya habido errores. Creo que reconocerlos a tiempo, comunicándolos y haciéndose cargo, hubiera sido muy bueno.



¿Qué sentís con las imágenes del hijo de Lázaro Báez contando millones en La Rosadita?

- Me da tremenda tristeza. Me provoca horror y bronca. Hay que investigar qué se hizo con esa plata.



¿Qué opinás la detención de Lázaro y su contador?

- Me parece un gran avance de la Justicia. Todos los casos de corrupción deben investigarse a fondo. Me gustaría que devolviera la plata que robó y que ese dinero vaya donde corresponde.



¿Considerás que Macri dio suficientes explicaciones de su presencia en sociedades offshore?

- Macri es el presidente. No es cualquiera. Esta es un investigación internacional. Ya hubo renuncias políticas. Supongo que todos los involucrados deberán dar explicaciones. Macri también, y si se comprueba que no tiene responsabilidad será lo mejor para él y para el país. Sino tendrá que hacerse cargo en la Justicia.



¿Qué deberíamos hacer para contribuir con una mejor sociedad y un mejor país?

- Ser activos, involucrarnos políticamente. No me gusta la grieta, pero no hay que temerle. Lo que ocurrió en los últimos años fue que, tanto desde algunos medios opositores como de ciertos políticos, daba la impresión de que deseaban que al gobierno de Cristina Fernández le fuera mal para tener una razón que nos perjudicaba a todos los argentinos. Espero que no suceda lo mismo ahora.