"La Justicia deberá ponerse los pantalones largos"

Si bien condujo varios programas de televisión, es la primera vez que trabajará en la Televisión Pública Argentina. "Estoy muy contenta, es lo que deseaba y es una enorme responsabilidad para mí", aclara Karina Mazzocco, la ex conductora de ciclos como Grandiosas, Mañaneras o De a dos, por citar algunos de los más recordados.

A partir del lunes próximo, se pondrá al frente de Pura vida, un programa de servicios que irá de lunes a viernes, de 10 a 12, en vivo, y acompañada por un equipo de grandes profesionales, entre ellos, Adrián Cormillot y Nicolás Scarpino. "Tocaremos varios temas atravesados por la actualidad, abordando e intentando resolver algunos problemas de la gente", afirma Mazzocco, en diálogo con 3Días.



¿Qué significa para vos trabajar en la TV pública? ¿Quién te convocó?

- Un gran desafío y una inmensa alegría. Es el único canal que llega a todo el país, a lugares recónditos de la Argentina, y es un privilegio poder llegar a tantos hogares. Confío en la nueva gestión de gobierno y muy especialmente en la dirección de Programación encabezada por Horacio Levin, quien me convocó. Levin fue dueño de la productora Promofilm, con quien trabajé en Grandiosas y Transformaciones, un hombre que hizo mucho por la televisión argentina y siempre priorizó contenido y calidad.



¿Cómo ves al Presidente en estos primeros meses de gestión?

- Con mucha determinación, queriendo cambiar muchas cosas que se habían hecho de otro modo. Si bien las primeras medidas fueron drásticas, creo que tiene buenas intenciones y su objetivo es erradicar la pobreza, la corrupción, pero los tarifazos fueron un cimbronazo para todos.



¿Cómo te afectan los altos índices de inflación?

- Muchísimo. Imaginate que si me afecta a mí, que tengo una buena calidad de vida, no quiero ni pensar en lo mal que lo debe estar pasando mucha gente. Me entristece tener que aceptarlo, pero quiero creer que las duras medidas económicas que se tomaron serán en pos de un futuro mejor.



¿Creés que las sociedades off shore, en las que figura Macri según revelaron los Panamá papers, le restaron imágen al Presidente?

- Fue una muy mala noticia. Esperemos que se aclare. Todos tenemos que luchar contra la corrupción en el mundo entero. La corrupción es la gran enfermedad con la que tiene que luchar la especie humana. Confiemos en la Justicia.



¿Qué sensación te generó el famoso video de "La Rosadita"?

- Me impactó, me conmocionó y espero que todo se esclarezca. Ojalá, alguna vez podamos tener un cuento completo: introducción, nudo y desenlace.



¿Qué temas sociales te inquietan?

- Todas las cuestiones sociales me inquietan y me invitan a participar. Creo que todos los ciudadanos deberíamos tener mejor calidad de vida. La salud, la vivienda, los jubilados que merecerían como recompensa no vivir reclamando necesidades básicas como los medicamentos. Soy madrina del centro de estimulación temprana El Nido, en San Isidro, y de ASIRA (Asociación Síndrome de Rett Argentina).



¿Creés que los argentinos podremos superar la grieta?

- Si supiéramos, creo que ya lo hubiésemos implementado. Es como una enfermedad que nos caló muy hondo, es una lástima. Confío en que con el paso del tiempo avancemos como sociedad, nos calmemos un poco y los que estamos en el medio, tengamos la inteligencia de cicatrizar heridas. Soy optimista y creo que tenemos que remar todos juntos.



¿Creés que fue un acierto la visita de Barack y Michelle Obama?

- Estuvo buenísimo. Los EE.UU. es una de las potencias más grandes del mundo y está bien entablar relaciones con ellos, siempre y cuando no nos compliquen. Creo que va a ser beneficioso.



¿Creés que la presión social aceleró los tiempos de la Justicia?

- Es algo que vengo esperando hace mucho tiempo, cuando vuelven a inculpar a personas, como en el caso de Nora Dalmasso, que se manejó como un cachivache. ¿Te acordás cuando aparecieron las remeras que decían "Yo no estuve con Norita"? Todo eso es producto de que la Justicia es un letargo y debe ser más expeditiva. La Justicia deberá a ponerse los pantalones largos para que volvamos a confiar.



¿Cuál es tu deseo para el país?

- Que podamos salir adelante y terminemos con la discordia social. Podemos pensar diferente pero sentir lo mismo como argentinos. Sueño con que nos enriquezcamos en las diferencias. Sueño con que los chicos tengan educación y puedan jugar sin tener que buscar comida en la basura. No quiero ver más gente durmiendo en la calle. Démosle la oportunidad al nuevo gobierno para que saque el país adelante.