Jueces federales en la mira

Jueza desde 1976, el cargo actual lo ocupa desde 1990. Acaba de excusarse en la causa por tráfico de efedrina, por la que está acusado el financista Ibar Pérez Corradi y lo ex funcionarios del Sedronar Ramón Granero y Gabriel Yusef Abboud. Dijo sufrir "hostilidad" de parte de un procesado.Fue designado en el juzgado en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem. A cargo de la causa AMIA, ordenó en 2007 la captura internacional de los siete imputados iraníes, en sintonía con el dictamen del entonces fiscal Alberto Nisman y declaró crimen de lesa humanidad al atentado contra la mutual judía.Asumió en 1994, cuando Menem amplió a 12 el número de Juzgados. En abril procesó a CFK por asociación ilícita, negociaciones incompatibles con la función pública y lavado de activos en la causa Los Sauces. La procesó por el caso del dólar futuro. Y la investiga por traición a la Patria por el Memorándum con Irán.Fue el primer juez federal designado por el Consejo de la Magistratura y el único de primera instancia nombrado por el gobierno de Fernando De la Rúa. Asumió en octubre de 2001. Investiga a Amado Boudou por irregularidades en la compra de 19 autos de alta gama cuado era ministro de Economía.Asumió en 2004 por concurso al quedar vacante el juzgado de Carlos Liporaci. Fue apartado de la causa Ciccone y desestimó la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman contra CFK. Tiene los casos por enriquecimiento ilícito de César Milani, Mariano Recalde y José López. Está en la mira del Consejo de la Magistratura y acaba de recibir otra denuncia.En 2004 cubrió la vacante de Gabriel Cavallo. En 2014 procesó a Amado Boudou en la causa Ciccone, y tiene el caso por enriquecimiento ilícito del ex vice. Acaba de ser denunciado junto con Rafecas en el Consejo de la Magistratura por el Colegio de Abogados porteño por “cajonear causas”.Ocupa el cargo desde 2004. Tiene a su cargo la investigación por la muerte de Alberto Nisman y la causa Hotesur, que investiga maniobras de lavado de dinero a través de los hoteles de la familia Kirchner, y por la que citó a declaración indagatoria a la ex presidenta para el 9 de noviembre.En 2006, tras la renuncia del juez Jorge Urso, el Consejo de la Magistratura designó a Martínez de Giorgi en el Juzgado. Lleva la investigación de los fondos del ministerio de Planificación de De Vido destinados a los planes de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo, la fundación que preside Hebe de Bonafini.En 2012 se convirtió en el juez más joven de Comodoro Py. Lleva la causa llamada “ruta del dinero K”, que investiga el lavado de dinero de la obra pública. Procesó a Lázaro Báez, a sus hijos Martín, Luciana, Melina y Leandro, y abrió el camino para complicar la situación de CFK que ya está imputada.A cargo del juzgado desde 2012. En octubre pasado, pidió al Congreso el desafuero de Julio De Vido, tras el fallo de la Cámara Federal porteña, que ordenó solicitar su desafuero "inmediato" en la causa que lleva por supuesto fraudey desvío de fondos en la minera de Río Turbio.Fue designado en el Juzgado en 2012. Ordenó el procesamiento de Ricardo Jaime y Néstor Otero por el delito de negociaciones incompatibles en la causa que se investigan irregularidades en el proceso de renegociación del contrato de concesión de la Estación Terminal de Ómnibus de Retiro y ordenó mandar a trabar embargo contra sus bienes.Está vacante desde la renuncia de Norberto Oyarbide en abril de 2016. El juzgado está subrogado por Martínez de Giorgi. Entre las causas, está el presunto enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, ex número dos de la Secretaría Legal y Técnica durante la gestión kirchnerista.