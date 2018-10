Jorge Ávila: "Macri tiene más traste que cabeza, creo que va a llegar a diciembre de 2023 gobernando"

El economista Jorge Ávila, director del Centro de Economía de la Universidad del CEMA, es un defensor acérrimo de la dolarización. Si bien ve hoy con buenos ojos el nuevo plan de emisión cero que lleva adelante la actual conducción del BCRA, está convencido de que se trata de una solución "de paso" que no será capaz de recrear la confianza de los argentinos en el peso.

¿Funciona el plan Sandleris? ¿Se logró estabilizar el dólar o es prematuro decirlo?

-No creo que sea prematuro, era previsible. Yo tomé conciencia del plan Sandleris a fines de septiembre, cuando tuve conocimiento de la regla monetaria que iban a aplicar. El plan Sandleris está claro en una política fiscal que lleva a un déficit cero y eso parece ser creíble y estar apoyado por el FMI. Y lo distintivo, lo que él habría negociado con el Fondo, es el mantenimiento de la base monetaria básicamente constante hasta junio.

Un plan muy restrictivo para Argentina.

-Para cualquier país, en particular para Argentina, porque la demanda de dinero en el país viene creciendo a un ritmo del 40% anual y para mantener las condiciones estables, en el nivel de inflación en el cual veníamos, la tasa de emisión monetaria, o sea, la tasa de crecimiento de la oferta de dinero debería ser también del 40% anual. Pero como acá bruscamente se la reduce a cero, esto lleva a una suerte de estrangulamiento financiero y una muy alta tasa de interés y eso provoca recesión, acumulación de inventarios, liquidación de inventarios y un colapso en la tasa de inflación. Deberíamos ver una caída pronunciada de la tasa de inflación.

¿En cuánto estima que cerrará este año?

-Septiembre fue 6,5%, un 5% sería en octubre, y se espera para noviembre, diciembre, que la inflación vaya cayendo a un 3% mensual y un cierre del 45 ó 47% en el año. Si se cumpliera que, en efecto, la autoridad monetaria cumpla lo prometido, o sea que la tasa monetaria se mantenga constante en términos nominales.

No le queda otra que cumplirlo porque es lo acordado con el Fondo...

-La historia argentina está llena de acuerdos que no se cumplieron. Si Sandleris y su equipo cumplieran lo que prometieron y firmaron con el Fondo, y si efectivamente el mercado les creyera a pie juntillas que van a cumplir, en ese caso nosotros presenciaríamos en los próximos meses un colapso de la inflación. Ahora, podría darse el caso de que el Gobierno, aún cumpliendo, debido a que atraviesa una zona de turbulencia por cuestionamientos por los cuatro costados, de la oposición, sindicales, por shocks internacionales como la disparada de la tasa de interés en el mundo, puede haber una suerte de gran incertidumbre de parte de los inversores, un cambio de cartera y un alza de la inflación y que no se cumpla pese a que el Gobierno quiera hacerlo.

¿Ve un cambio en las expectativas en las últimas semanas con el dólar ya contenido, incluso bajando, o los mercados todavía dudan de la Argentina?

-Me parece que los profesionales del manejo del dinero están viendo que las tasas de interés sobre las letras y los bonos en pesos del Gobierno son atractivas y se están pasando a eso. Y veo que muchas empresas y familias están liquidando posiciones en dólares para financiarse. Pero vayamos a casos particulares, hay gente que tiene dólares y que compró dólares relativamente baratos y que aún sabiendo que la probabilidad de caída de la cotización es mucha, no los vende. O los vende solamente apretados por la necesidad... no termina de creer. Pero globalmente me parece que está teniendo éxito.

¿Hasta cuándo es sostenible la tasa de interés en estos niveles? Las pymes son las más complicadas.

-Es que el argumento no es que las pymes estén complicadas, que haya recesión, que haya desempleo; es la alternativa: si no se cumple, se rompe el acuerdo stand by con el Fondo, y si no se cumple el acuerdo, estamos en default. Si esta es la alternativa, mejor hagamos lo que hemos prometido.

Muchos economistas critican al Gobierno porque está muy enfocado en cómo hace el ajuste pero no habla de crecimiento.

-Es ingenuo. ¿Cómo va crecer cuando tiene una inflación del 7 por ciento mensual? ¿Cómo va a crecer cuando hemos estado a un tris de una locura financiera y monetaria, con un tipo de cambio que subió 120% en el año, cuando hemos estado al borde de un colapso propio de un default? Eso hubiera significado una caída del 16% del PBI, como en el primer trimestre del 2002. Se debe tener en cuenta lo que se trata de evitar. Estamos saliendo de una circunstancia terriblemente amenazante, acá lo que hay que hacer es enderezar el barco.

¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Por circunstancias externas, como repite el Gobierno, o por sus malas políticas?

-La política gradualista es muy riesgosa, siempre, creo, es mucho más conveniente cortar la cola del perro de un golpe y no un trocito cada día, ya lo aconsejaba Nicolás Maquiavelo, "todo el mal de golpe y el bien en cuotas". Pero, por otra parte, y por eso no me he pronunciado en el último tiempo, no sé si el gobierno de Macri hubiera tenido el capital político necesario para hacer este ajuste en diciembre de 2015. Quizá la población necesitó prepararse mediante esta secuencia administrada de desconcierto hasta mediados de 2018 para realmente aceptar tragar esta pastilla amarga. Lo que yo critico es la política monetaria del BCRA, que me pareció realmente mala.

¿Se refiere a la de Sturzenegger?

-Sí, la política de Sturzenegger, creo que debería haber admitido lo que muchos economistas recomendamos y era decir: "¿cuánto es el déficit fiscal? Tanto, ¿qué parte tengo que financiar?" Supongamos que era 8% del PBI en diciembre de 2015, "voy a financiar tres puntos de los ocho mediante emisión monetaria y el correspondiente impuesto inflacionario. Ese 3% va a ser declinante a lo largo del tiempo, lo tengo que financiar con deuda y recorte de gastos". En lugar de ponerse como objetivo esa meta relativamente humilde, además pretendió acumular reservas hasta u$s 90 mil millones, lo cual nos llevó a emitir pesos para comprar dólares y luego absorber esa emisión mediante Lebacs generando una bola. Y, como si fuera poco, puso metas de inflación. Las metas requieren, primero, un banco central independiente y Argentina no lo tiene. Segundo, fijó las metas cuando la inflación estaba en el 25% y había que aplicarla cuando estaba en el 8%. Y tercero, la enseñanza mundial dice que se aplican prácticamente sin déficit fiscal.

¿Le faltó experiencia?

-Le sobró entusiasmo y le faltó madurez; le faltó conocer el timing del mercado. Debe ser el germen radical, social demócrata, hay muchos radicales que son parte del fracaso económico de esta etapa de Macri.

Pero si la UCR casi no tiene voz ni voto...

-Y Prat Gay, ¿qué es? Dujovne, ¿qué es?

¿Prat Gay, también se equivocó?

-Sí, él abogó por el gradualismo, tuvo éxitos resonantes, pero relativamente fáciles.

Salió muy bien del cepo...

-En Argentina ha habido tantas modificaciones cambiarias, porque lo que hizo fue unificar el tipo de cambio, se ha hecho mil veces, Erman González lo hizo de un plumazo a fines del año 89. Y salir del default, era 7% la deuda, había un montón de planes de bancos de Nueva York para salir del default, había que elegir uno. Él lo hizo bien, y es decidido e inteligente, pero no es superman. Además, aconsejó el gradualismo.

Usted es un defensor de la dolarización. Con este nuevo plan, ¿no cree posible regenerar la confianza en el peso?

-Si el Gobierno cumple con el Fondo y el equipo de Sandleris cumple con la base monetaria cero y se maneja con profesionalismo y timing, que es lo que le faltó a Sturzenegger, recrear la confianza en el peso, nunca; estabilizar la situación, sí. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Hasta que Macri se vaya. Después supongamos que viene Massa, ¿no cree que la situación corre riesgo de reeditarse? Esto es posible para salir del paso, pero no es una solución permanente para Argentina. De eso soy un convencido: mientras haya banco central, la devaluación está al alcance de la mano, y mientras se devalúe, habrá inflación.

¿Cómo cree que va a jugar la economía de cara a las elecciones de 2019?

-Creo que Macri es un príncipe, un hombre ungido, tiene más traste que cabeza, es decir, es un hombre de suerte y creo la tasa de inflación va a ir cayendo y que para junio/julio puede que veamos una estabilización, no creo que haya un boom, aún si hace las cosas bien, está difícil, porque estamos en un plan que mes a mes se va a ir verificando si se cumple. Y, por otro lado, una elección presidencial siempre ha sido recesiva en el país, sobre todo cuando mucha gente piensa que después de Macri puede venir un populismo, y si hubiera una explosión en el medio, sería complicado. Pero Macri es un hombre de suerte. Y en un contexto, no de recesión aguda, sino de estancamiento pero una cosa estable, creo que el deseo de continuidad, de normalización de la población es muy grande y le va a querer dar una segunda oportunidad. La gente entiende que Macri es imperfecto pero está haciendo lo que puede. Creo que va a llegar a diciembre del 2023 gobernando.