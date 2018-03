Hoja de ruta

- Dónde: En Río de Janeiro y cinco ciudades brasileñas (Sao Paulo, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador y Manaos, sólo para competencias futbolísticas)



- Cuándo: del 5 al 21 de agosto (Juegos Olímpicos) y del 7 al 18 de septiembre (Juegos Paralímpicos)



- Atletas: 14.500



- Espectadores: 4.800 millones en todo el mundo



- Visitantes: De 300.000 a 500.000



- Disciplinas deportivas: 28



- Seguridad: 85.000 agentes



- Voluntarios: 70.000



- Presupuesto: u$s 12.700 millones



- Costo de las entradas: Desde u$s 10 hasta u$s 2.000