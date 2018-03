"Hay una presión social muy fuerte para que el proceso de terminar con la impunidad no se interrumpa"

El fiscal general de la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Sáenz, fue una de las pocas voces que se alzaron en los últimos tiempos para denunciar los intentos del kirchnerismo por maniatar a la Justicia, cuando hacerlo tenía aún costos impredecibles para quien se atreviera a desafiar al poder.

Hace poco, Sáenz fue más allá: dictaminó que su colega de la causa AMIA, Alberto Nisman, fue víctima de un homicidio, al solicitar que la investigación que se tramita para clarificar su dudosa muerte pase a la Justicia Federal.

A pocas horas de la inesperada detención de Lázaro Báez, el empresario de la obra pública que acrecentó su patrimonio de manera exponencial al calor de la década kirchnerista, Sáenz conversó con 3Días sobre cómo se adecúa la Justicia a los nuevos tiempos que corren.



Estamos asistiendo al final de un largo ciclo de impunidad en la Argentina o es demasiado pronto para decirlo?

- Yo tengo la esperanza de que esto sea un proceso definitivo que no se revierta, que esto avance. Y la verdad es que es difícil que se interrumpa porque también tiene una dinámica... la presión de la sociedad es muy fuerte.



Las pruebas contra Lázaro Báez estaban hace rato, así como las hay en otras tantas causas contra funcionarios K que, sin embargo, dormían. ¿Qué factores cree que influyeron en esta repentina celeridad de la Justicia?

- La presión de la sociedad, el cambio de Gobierno, lo que hizo Lilita Carrió (al denunciar al poder kirchnerista a lo largo de casi una década) y el trabajo del periodismo.



¿Hubo, a su entender, una señal directa del Ejecutivo a los jueces? Porque Macri dijo hace muy pocos días, cuando se le pedía que explicitara su decisión política de terminar con la impunidad que, a su manera, le estaba pidiendo a la Justicia que se ponga las pilas. ¿Les mandó un mensaje allí?

- Así como criticábamos al gobierno anterior, que frenaba las investigaciones, es bueno que este gobierno dejara hacer. Igual coincido en que Macri dio una señal clara y Lorenzetti también, que trascendió que se reunió con algunos jueces federales y les dijo: "Muchachos, ustedes tienen las causas, hagan algo". Para mí, eso existió.



La Corte dio una señal al levantar la prescripción de la causa por la valija con los u$s 800.000 que Antonini Wilson intentó introducir al país y que supuestamente iban a financiar la campaña de Cristina en 2007...

- Totalmente, y lo de los fiscales que había nombrado Gils Carbó. (N de R: el máximo tribunal resolvió rechazar un recurso y dejar firme el fallo que frenó la designación de 16 fiscales subrogantes nombrados por la Procuradora).



¿Qué tan comprometida está Gils Carbó? Hasta sacó al fiscal Campagnoli de la causa Báez para evitar que se investigara a fondo.

- Así como Gils Carbó lo corrió al fiscal Campagnoli, lo metió en un jury por investigar a Lázaro Báez, ella está manteniendo en el cargo a Carlos Gonella, que es el fiscal antilavado, a pesar de que tiene un procesamiento firme de Cámara por haber favorecido a Báez, lo que es incomprensible e injustificable.



¿Cree que está acorralada la Procuradora?

- Yo como fiscal no soy quién para opinar sobre la permanencia de la Procuradora, es un tema de la política, del Congreso. Ahora, en estos días el Ejecutivo mandó un proyecto donde dice que el Procurador dura cuatro años y se lo puede remover con dos tercios del Senado, sin pasar por Diputados, o sea, con un decreto presidencial y dos tercios. Creo que el Gobierno avanza claramente en modificar las condiciones de remoción del Procurador y con esto no se viola ninguna garantía al aplicárselo retroactivamente a la Procuradora en ejercicio, porque el juicio político que ella tiene como garantía de su remoción, hoy no está previsto en la Constitución sino en una ley. El cargo de Procurador no está entre los sujetos de juicio político que prevé la Constitución, está por ley y se puede modificar con otra ley.



¿Le sorprendió la repentina detención de Báez? Casanello aparece "haciendo los deberes", pero no hizo nada durante dos años en los que tramitó la causa. ¿El peligro de fuga no existía antes? ¿Por qué lo detiene ahora?

- El peligro de fuga estaba presente en alguien que tiene mucho dinero y que tiene un avión. Y la prueba fue que ellos despegan de Río Gallegos sin un plan de vuelo, ahí es donde se ordena la detención. Además, había tareas de inteligencia, lo estaban siguiendo. Es algo legítimo, está dentro de la facultad de los jueces.



Por su experiencia judicial, ¿Báez puede disparar para arriba para proteger a su hijo, complicado por el video de La Rosadita.?¿Puede ser éste un punto de quiebre?

- Uno no lo puede afirmar, pero ya hay algunas versiones. Dicen que habló con la hija y se puso a llorar, el único llamado que le dejaron hacer. Hay ciertos casos en que la gente más grande, cuando los hijos están comprometidos, tienden a colaborar con la Justicia.



¿Ya le cabe la figura del arrepentido a Lázaro Báez como dice el fiscal Raúl Pleé?

- Sí, estoy de acuerdo con Pleé, es lo que dice la ley del lavado.



¿Es posible recuperar la plata o es muy difícil?

- Hay mecanismos legales para hacer que se devuelva lo que se pueda encontrar y es lo que toda la sociedad está esperando.



Mariana Zuvic dice que el dinero está en distintas propiedades de Báez y de Cristina Kirchner en Santa Cruz. ¿Por qué Casanello no allana esas propiedades?

- Eso es resorte de los jueces que están interviniendo en cada causa.