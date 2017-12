Fernández: "Cristina va a montar un show internacional para poner en crisis el fallo de Bonadio"

Enfrentado políticamente desde hace largo tiempo a la ex Presidenta, el ex jefe de Gabinete Alberto Fernández fue, sin embargo, uno de los primeros dirigentes del peronismo no K en salir a poner el grito en el cielo cuando se conoció la orden de desafuero, detención y prisión preventiva contra Cristina Kirchner, investigada por el juez Claudio Bonadio en la causa por el presunto encubrimiento de atentado a la AMIA denunciado por el fiscal Alberto Nisman. En diálogo con 3Días, Fernández sostiene que ese fallo es "un disparate jurídico", alerta sobre "un relajamiento del estado de derecho" en el país y ve una suerte de maniobra del Gobierno para dar por probada la responsabilidad de Irán en el atentado rápidamente y "a cualquier precio".

¿Sostenés como muchos ultra kirchneristas que el estado de derecho está en riesgo en la Argentina?

-Yo no dije nunca que estuviera en peligro el estado de derecho, pero desde que la democracia es democracia, el estado de derecho argentino es un estado de derecho débil. Lo ha sido en todos los tiempos: lo ha sido con la mayoría automática de Menem, con la intromisión de Cristina en la Justicia, cuando intentó llevar adelante la democratización de la Justicia... Siento que los jueces ahora están tratando de reacomodarse y congraciarse con el poder de turno y están haciendo interpretaciones jurisprudenciales que son realmente peligrosísimas: empezaron tratando de ampliar los criterios de la asociación ilícita, siguieron con la lógica de (el camarista Martín) Irurzun de legitimar a los jueces a que en los casos en que ellos sospechen que alguien puede querer evadir la acción de la Justicia o interferir en la investigación los meta presos, con lo cual ha roto toda la lógica del principio de inocencia. Y termina con el disparatado fallo de Bonadio que se anima a decir que un acto terrorista (por la voladura de AMIA) es un acto de guerra. Y cuando escucho eso, me me acuerdo de los militares hablando de la "guerra sucia" y que decían que la lucha contra el terrorismo era una guerra irregular y que había que aplicarle las lógicas de la guerra. Hay un relajamiento del estado de derecho peligroso.

¿Creés que efectivamente hay también hoy una intromisión del poder político en la Justicia? Porque políticamente al Gobierno no parece convenirle una Cristina presa...

-Mirá, cuando vos hablás con los jueces te dicen que este famoso "Pepín" (N de R: por Fabián Rodríguez Simón, asesor jurídico de Macri) vive recorriendo (tribunales) en nombre del Gobierno y pidiendo cosas. Ahora, eso corre por cuenta de los jueces que lo cuentan. Al margen de que haya intromisión o no, sí veo que hay una suerte de decisión del Gobierno en este caso puntual de tener que dar por acreditada la responsabilidad de Irán (en el atentado a la AMIA) a cualquier precio.

Convengamos que es la pista más firme y se supone que hay pruebas que la respaldan...

-Lo que nosotros tenemos es una investigación que dice que unos iraníes estuvieron involucrados en el hecho y yo tengo dudas sobre las pruebas que actualmente existen. Tengo la impresión que el Gobierno debe haber asumido algún compromiso con alguna potencia extranjera de que rápidamente se califique a Irán como responsable. Y entonces, en un plazo muy breve, avanzaron con la ridícula pericia de la Gendarmería, que el otro día reivindicó Macri en el reportaje que le hizo Longobardi, y que es absurda: unos tipos que dos años después de la muerte de Nisman reconstruyen una escenografía del baño de Nisman y sacan conclusiones increíbles: que lo mataron dos personas y dan hasta la hora en que lo mataron y nunca estuvieron en el lugar. Después aparece Carrió diciendo públicamente que a Nisman lo mandó matar Cristina. Luego, avanzan contra Rafecas, que fue el juez que dijo que la denuncia de Nisman no tenía asidero en términos de derecho penal. Y después aparece Bonadio con este disparate. Tengo la impresión que hay como una línea rectora política que dice: "A la mayor velocidad resolvamos que fue Irán". Y ahora aparece que el Gobierno quiere mandar un proyecto de ley para juzgar en ausencia. Creo que hay un compromiso internacional, porque esas cosas pasan, del mismo modo que no sé qué compromiso asumió Cristina para firmar ese pacto absurdo que firmó, que es una imbecilidad política, absolutamente inoperante.

Ahora se conoce una carta del canciller iraní a su par argentino que afirma que el objetivo del memorándum era hacer caer las alertas rojas de Interpol que pesan sobre los iraníes sospechosos del atentado. CFK y Timerman siempre lo negaron...

-Ése debe haber sido el objetivo iraní que nunca se concretó. Tal vez por eso nunca lo aprobaron. No surge del memorándum. La Argentina expresamente pidió que no se levanten las alertas. Te lo dice Interpol...

Sin embargo, Cristina confesó en privado que era la causa que más le preocupaba...

-Porque yo creo que ella es consciente del error político que fue ese pacto. No creo en ninguna de las teorías... creo que alguien la convenció a Cristina de que Irán no tiene nada que ver con esto, que las pruebas contra Irán no son tan contundentes y que alguien le planteó un problema real que existe, y es que Irán no extradita iraníes, del mismo modo que Argentina no extradita argentinos. El modo que ella encontró de solución, y alguien se lo habrá propuesto, es que viaje el juez de la causa a tomarles declaración a los iraníes allí, cosa que a mí me irritaba mucho porque es romper el principio de territorialidad, es un beneficio al acusado insoportable.

¿Vos creés entonces en la inocencia de Cristina en todo esto? ¿Fue sólo un error político el pacto?

-Un error político garrafal, no tengo duda. Lo escribí en su momento, es incomprensible por donde lo mirás. Ella se debe haber encaprichado, debe haber dicho, "a mí no me tuercen el brazo", y como eran los años de la obediencia, todos estos que la mandan en cana hacían lo que ella mandaba.

¿Cuál pensás que será la estrategia de Cristina, tras apelar esta semana la prisión preventiva y el procesamiento que le dictó Bonadio?

-La tesis de ella es llegar rápido al juicio oral. Van a venir de todo el mundo a escucharla, creo que ella está pensando en un show, montar un enorme show donde ella, con su histrionismo, ponga en crisis el fallo, y lo de Bonadio es tan fácil de poner en crisis... Además, quiere ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, va a decirles que esto es un disparate, porque es un disparate.

Amén de sus problemas judiciales, CFK sigue siendo un problema serio para el PJ...

-Ella es un problema, sin duda, más allá de que es la que guarda más adhesión, también es verdad que es la que más rechazo tiene. Ella junta muchos votos pero no gana nunca. Ahora, esto que ha pasado, a mí que la he enfrentado en la última elección, me obliga a ponerme del lado de ella, aunque siga enfrentado. Es lo mismo que me ocurría con Milagro Sala. Estas cosas no hay que dejarlas pasar porque van sentando precedentes. Hoy como se lo aplican a De Vido no nos preocupa mucho, pero mañana te lo pueden aplicar a vos, a mí, a cualquiera. He visto pasar estas cosas en la Argentina y después el costo que se paga es incalculable.