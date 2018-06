Fabián Vena: "El Gobierno sólo quiere que los números cierren y no mira a los que menos tienen"

La cita es en un bar de la Avenida Santa Fe, justo frente al Teatro Regina, donde todos los domingos se sube a escena para poner el cuerpo en la obra Conferencia sobre la lluvia. Pero además de deleitar al público con su personaje del bibliotecario y el texto poético de Juan Villorio, Fabian Vena se encarga de la dirección teatral junto a José Luis Arias. "Estoy disfrutando mucho de un orgullo nuevo como es la dirección, feliz por el acompañamiento de tanta gente y por haber asumido completamente esa responsabilidad" expresa con entusiasmo a 3Días.

Con un largo recorrido en la tele y el teatro, su última aparición fue en la tira de ficción Golpe al corazón, donde se puso en la piel de un cirujano soltero, que le gustaba el jazz, y "no andaba con medias tintas", cuenta el actor, deseoso de hablar de su reciente unipersonal.

¿Cómo ves la gestión de Enrique Avogadro como ministro de Cultura porteño?

-Avogadro tiene un rol muy importante y me lo he cruzado en el Teatro San Martín, en el homenaje merecido y emocionante que le hicieron a Alfredo Alcón cuando bautizaron el hall con su nombre. No podría evaluar puntualmente el trabajo que está desarrollando, pero sí puedo decir que, por comentarios que he recibido de gente que lo conoce, es un tipo muy compenetrado con su actividad. Me parece interesante la iniciativa de Acercarte y supongo que debe estar trabajando con toda su voluntad. Fijate que en los gobiernos importan mucho más los números y las planillas, pero la cultura siempre queda muy relegada y hay algo ahí que no se termina de entender. La cultura es un gran negocio. El día en que los gobernantes se den cuenta que es un negocio extraordinario, ya no solamente va a ser el sostenimiento de la identidad, sino el producto cultural, el teatro, el cine Nosotros tenemos un nivel de calidad y cantidad de teatro que no creo que exista en el mundo.

¿Te parece que la televisión está en crisis?

-En la tele está bajando la cantidad de espectadores por cuestiones de modernidad y a los productores les conviene ofrecer latas, salvo en algunos casos puntuales. No solo tiene que ver con cuestión de números, sino de poner más voluntad y esfuerzo a la hora de generar contenidos. Cuando sale bien, el éxito es mucho mayor. En los países desarrollados ubican la cultura en el podio, cosa que no hacen ni con la soja ni con la bolsa.

¿Cómo evaluás la gestión del Gobierno?

-Ellos mismo se están dando cuenta de que están haciendo cualquier cosa desde el primer día en que asumieron. Retroceden, van, vienen, no saben qué hacer. El único interés que tiene este gobierno es que cierren los números y no mira a los que menos tienen. Todos los países están con deuda y con problemas, pero no ponen la obsesión ahí, no descuidan todo lo demás. Si vos tenés la responsabilidad de gobernar para todos, donde más tenés que poner el ojo es en la gente que no tiene las mismas posibilidades. En el gobierno anterior era todo lo contrario, siempre había una mirada sobre aquel que tenía menos posibilidades de todo.

¿Cómo te afectan los tarifazos y la suba del dólar?

-Lo que está pasando económicamente es terrible. Yo soy un privilegiado porque puedo vivir bien de mi oficio de actor. Tengo empleadas en mi casa, cuatro chicos, nuestra vida es un poco más cara porque estamos mucho tiempo afuera. Cada vez que tengo que hacer un recuento de todos mis gastos no puedo imaginarme cómo hacen quienes tienen un sueldo fijo, aquellos que no llegan a fin de mes. Me provoca una angustia muy grande.

¿Creés que la gestión de Macri fracasó y podría volver el kirchnerismo?

-Habría que ver como se instala eso. Nuestro país está absolutamente fragmentado en millones de pedazos y la política también. Nosotros, generacionalmente, ya hemos vivido unas transversalidades políticas que no te permiten saber quién es quién. Yo voy a cumplir 50 años y conozco la historia perfectamente. Acordate que Menem venía a hacer la revolución productiva desde el campo, con patillas de hacendado, y terminó siendo el neoliberal que entregó el país de punta a punta. Ahí ya arrancó la locura, nadie cumple lo que promete en las campañas. Siempre sabemos que vamos a votar a alguien que no va a cumplir y esto también pasó la última vez. ¿Qué pretendían? ¿Qué se imaginaban los que votaron a este gobierno? También hay algo de querer castigar al otro: "Me hago de San Lorenzo porque le va a ganar a Boca", y en el fondo no me interesa ninguno de los dos. Todo eso nos ha provocado mucho daño porque no nos permite tener una continuidad, la ruptura que se genera en los ámbitos políticos es la que vivimos gobierno tras gobierno.

¿Qué opinás sobre la marcha opositora en contra del acuerdo con el FMI y de su lema, "La patria está en peligro"?

-La patria está en peligro hace rato y todo el tiempo. Yo en otra época tuve necesidad de ir a la Plaza y no hay que temerle a eso. Por otro lado, ¿quién no está en contra del FMI? Resulta que nosotros vamos a pedir plata para pagar los intereses de ellos mismos y, en definitiva, lo pagamos todos porque nadie saca su dinero del bolsillo. Tenemos que agachar la cabeza de vergüenza porque hay temas que son de arrastre por el adormecimiento que tenemos.

¿Te identificás con el kirchnerismo, entonces?

-Más allá de mi ideología, siempre traté de no embanderarme políticamente y no tiene que ver con la falta de compromiso porque, a través del teatro, digo lo que quiero y lo que pienso. Prefiero mantenerme en ese rol que me funciona mejor.

Unplugged

"La literatura es un lugar en el que llueve" o "me he quemado las pestañas buscando citas", son algunas de las frases que degusta el personaje que interpreta Fabián Vena en Conferencia sobre la lluvia. La obra pasó en modo unplugged por la Feria del Libro y pronto irá a la ciudad de Rosario. "Apenas basta con llevar un par de libros, música que acompañe y equipo que contenga", dice Vena. Y cuenta que en las últimas funciones "se llenó el teatro de alumnos", lo que los anima a llevar la obra de paseo "por todos lados". Conferencia sobre la lluvia se presenta todos los domingos, a las 19 horas, en el Teatro Regina.