"Estoy convencido de que la ola verde ya no tiene retroceso"

Para el periodista Edgardo Esteban, si la ley de despenalización del aborto no se aprueba este año, "saldrá" de todas formas en un futuro próximo, y celebra el cambio cultural que plantea la actual "revuelta femenista".

"En democracia, la censura funciona por asfixia. Nos ofrecen tanta información y consumimos tanta información, que ya no nos damos cuenta de que alguna (precisamente la que más nos haría falta) no está", escribía el periodista Ignacio Ramonet, en el prólogo del libro Desinformación, Cómo los medios ocultan el mundo, de Pascual Serrano. De la "Argentina Campeón Mundial" al "Estamos ganando" en la guerra de Malvinas, a estos nuevos tiempos de las fake news (las noticias falsas) hay una sociedad que en las últimas cinco décadas fue atravesada por la información. O la desinformación, que también marcó el ADN del periodista y ex combatiente de Malvinas Edgardo Esteban, cuando al concluir la guerra volvió como prisionero de guerra en el Canberra, buque inglés al que él y sus compañeros creían haber destruido en combate. Hasta entonces, su sueño de ser futbolista se mezclaba con las aspiraciones del agrimensor que no fue. Toda esa etapa en el comienzo de una adolescencia que, además, se vio acelerada en 1972 por la repentina muerte de su padre, un militante peronista abatido en una interna sindical en su propia casa ubicada en el barrio La Rural, a diez cuadras de la estación de Haedo. Autor del libro Iluminados por el fuego y actual docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, es también corresponsal de Telesur en Argentina y miembro del Grupo Por la Soberanía (GPS), integrado por ex combatientes de Malvinas.

- La información o desinformación, ¿gobiernan al mundo?

-En las guerras siempre la primera derrotada es la verdad, y las feak news de hoy son lo que ayer era la propaganda del gobierno militar. Sin embargo, creo que hay un cambio cultural muy grande y quien hoy no comprenda las redes sociales y las nuevas tecnologías no maneja la información, la construcción política y no entiende los mecanismos del poder. Nos despertamos para ver primero los mensajes que recibimos en el celular y de Durán Barba a Antoni Gutiérrez Rubí se empieza a ver que son las nuevas generaciones las que han incorporado esta herramienta como un objeto de su pertenencia. Hubo, hay y habrá un intento de hegemonizar la información por parte de las grandes corporaciones mediáticas, pero es tan dinámica la información que corre por las redes sociales que la difamación o cualquier campaña para instalar una mentira genera menos impacto que antes. Eso se pondrá a prueba en las próximas elecciones.

- ¿El Gobierno abandonó la causa Malvinas?

-Hay acuerdos firmados como el de Foradori-Duncan que despiertan muchas dudas y lo que más me duele es que se haya dejado de reclamar nuestros derechos como se deben en los foros internacionales. La causa Malvinas debe tomarse como una cuestión de Estado por lo que significa la defensa de su soberanía frente al objetivo del Reino Unido que es el control marítimo de la Antártida y de los recursos naturales que allí existen. Y si hay un rasgo de fuerte pertenencia entre los argentinos es la causa Malvinas, lo ves en un pueblo lejano con el nombre de alguna plaza o en los estadios de fútbol con hinchas portando una bandera. Ese fervor existe a pesar de que tenemos como grietas donde algunos prefieren la idea castrense de reivindicar la gesta como un relato único y otros, en cambio, preferimos instalar el diálogo y construir desde las distintas miradas un respeto colectivo.

- A casi nueve meses de la desaparición del ARA San Juan, ¿qué sensación tenés?

-Al igual que en la causa Malvinas, tomo una posición humana, lo siento de esa manera y hago una comparación con los que murieron en el crucero Manuel Belgrano, que en el 98 familiares y compañeros de la tripulación pudieron hacer un viaje a la zona de hundimiento y arrojar una flor o una carta en ese lugar. El submarino no se sabe dónde está y ese dolor es inconmensurable. Los 44 desaparecidos son un número en la tapa de un diario pero al dar vuelta la página para ese familiar, novia o hijo no se trata de un simple número sino de alguien con nombre y apellido, con una historia detrás y, lamentablemente, ellos no tienen ni siquiera un lugar a dónde ir. Yo hablaba con los organismos de DD.HH. y lo importante es saber, sentir y acompañar ese dolor, entender, y la obligación que tiene el Estado es buscar esa luz y hoy los familiares del ARA San Juan están desesperanzados.

- ¿Y cómo ves el futuro del país?

-No lo miro por mí, que formo parte de una generación que vivió el inicio de la adolescencia en plena dictadura, pasando por la guerra de Malvinas y el estallido de 2001. A mí me duele el futuro de los jóvenes. Los otros días en una reunión de amigos, dos de ellos me contaban que sus hijas estaban pensando, una en irse a vivir a Washington y otra a estudiar a Barcelona. Ahora mi hija está evaluando la posibilidad de quedarse en México, aún cuando estamos viviendo un cambio cultural que está viniendo con ellas y ese empuje nos fue arrastrando a todos, en especial a los varones que venimos de una cultura machista que estamos empezando a deconstruir. Hice un curso de filosofía con Darío Sztajnszrajber y coincidíamos en que esta revuelta feminista metida en un debate maduro es fundamental en la nueva construcción social. Y si la despenalización del aborto no se aprueba ahora, saldrá dentro de un año o dos, pero saldrá, como se hizo ley la lucha contra la violencia de género. La ola verde ya no tiene retroceso.

- Cicatrices

Su regreso de Malvinas no fue el de la batalla que "se estaba ganando". No había una multitud esperándolo y solo un perro ladrando en la vereda y el abrazo de su madre para prolongar un poco más esa cadena de oraciones que unas vecinas del barrio hacían todas las noches por los soldados caídos. La palmada sobre el hombro y esa frase que no alcanzaba a cicatrizar las heridas: "Ya está, ya pasó". El vacío en el alma fue muy grande. "Por eso Iluminados por el fuego fue una película que no planteaba una mirada de lo que pasó en la guerra en sí, sino que intentó abordar a ese enemigo interno que volvió con cada uno de nosotros al terminar la guerra y era necesario escupir. Así me fui convirtiendo en un militante a la fuerza por la causa Malvinas y aún cuando la película hasta abrió grietas, la idea fue despertar el debate en un marco de respeto", recuerda Edgardo Esteban.