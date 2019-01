Elecciones 2019: qué temas serán eje de campaña para cada espacio

Mirá también

El economista sostiene que el Gobierno "no se cansó de equivocarse" en sus políticas para combatir la inflación. Y que falta una política fiscal seria. Sobre los "riesgos" de un eventual regreso del kirchnerismo al poder, destaca: "Si alguien me dice que tiene una brillante oportunidad de negocios pero no la lleva a la práctica porque no sabe si Cristina vuelve, está macaneando".