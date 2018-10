El peronismo en su laberinto: ¿con Cristina o sin Cristina a 2019?

Dos figuras emblemáticas que hoy imaginan hojas de ruta contrapuestas para recuperar el poder en 2019 conversaron con 3días. Mientras el histórico dirigente Julio Bárbaro pide despegar definitivamente a Cristina del armado político del partido, su titular, José Luis Gioja, levanta la bandera de la "unidad" y reclama una gran PASO que incluya a la ex Presidenta. La sombra de la corrupción, en foco.

José Luis Gioja: "Acá no hay que dejar afuera a nadie y menos a Cristina"

Gioja, exgobernador de San Juan, es el presidente del PJ.

¿Cómo sale el PJ de este momento convulsionado en el que se encuentra, si pretende ser opción a Macri en 2019?

-El peronismo nunca ha sido un colegio de señoritas. Creo que somos la imagen más real de un movimiento con muchísima vida interna y vocación de poder. La única paz que yo conozco es la paz de los cementerios y ahí están todos quietitos... porque no tienen vida.

Bueno, en 2015 muchos los daban por muertos a ustedes los peronistas.

-Pero eso también pasó en el 55 y en otras oportunidades y está demostrado que el peronismo tiene vigencia desde que fue creado el 17 de octubre de 1945. Hoy más que nunca, por la urgencia y la emergencia por la que pasa la Argentina, hace falta que seamos capaces de tener la inteligencia y también poner mucho corazón y mística en la necesidad de levantar una bandera hoy imprescindible, que es la bandera de la unidad. Y no digo tomaditos de la mano ni mucho menos, sino respetarnos.

Una unidad que no todos pregonan...

-Tampoco uno habla de una unidad del 100 por 100. Pero creo que con una mayoría también podemos ser constructores de un gran frente opositor que necesita la Argentina como herramienta electoral para, democráticamente, ganar la elección el año que viene.

¿Y quién quedaría afuera?

-No, no hago distingo, digo que por ahí alguno queda afuera, pero hay que trabajar para que estén todos y nadie tiene el peronómetro para medir quién sí y quién no, quién va y quién no va...

Pero en la foto que reunió a Massa, Urtubey, Pichetto y Schiaretti quedó claro que no hay lugar para Cristina...

-No compartimos que haya que dejar afuera a nadie. Y en el caso de Cristina, menos, porque sin duda que tiene una representación más que importante, no sólo dentro del peronismo sino en la oposición, y tenemos que conformar precisamente un gran frente opositor.

Las encuestas aún marcan un fuerte rechazo a su figura lo que le pone un techo al PJ si pretende recuperar el poder...

-Para construir este frente y tener alguna posibilidad, para que el carro ande, digamos, si ponés el caballo atrás, no anda. Y me parece que poner el caballo atrás es empezar por los nombres propios hoy. Lo que tenemos que hacer es tratar de juntar todo lo que podamos, generar ese espacio, fijar reglas de juego claras, 15 ó 20 puntos básicos que pasan por la defensa del trabajo, la producción, los jubilados, la soberanía y esas cosas que nos van a unir. Y si tenemos alguna diferencia de candidaturas y demás, resolverlo en una gran PASO.

¿No falta autocrítica? Hoy está de moda culparlos de ser responsables de la decadencia del país y no hacerse cargo..

-Eso es un sector chiquito de la sociedad que se ha visto beneficiada en todos los momentos, en los golpes militares, y también cuando el peronismo ha sido gobierno. Desconocen el 17 de octubre, que fue un antes y un después para la vida política argentina: significó el ascenso de los trabajadores a ser actores activos de la vida política argentina.

Pesa fuerte sobre el peronismo la sombra de la corrupción por el escándalo de los cuadernos de las coimas K. Les va a resultar difícil sacársela de encima...

-Está trabajando muy bien todo un aparato mediático que machaca con esto, y lo que tenemos que hacer es no hacerle el juego ni al oficialismo ni a Durán Barba, que es mentor en cuanto al "divide y reinarás". Tenemos historia, trayectoria, vocación, doctrina, ganas, cuadros, todo como para poder ser inteligentes y ver que hoy la encuesta que mires dice que la oposición es mayoritaria.

¿Usted insiste con esto de que Cristina es una perseguida política?

-Sí, porque hay un sector de la Justicia decididamente trabajando con el Gobierno.

Pero hay ex funcionarios K y empresarios que ya han confesado...

-Le falta confesar a uno, al principal, me parece...

¿A quién?

-Al que está gobernando Argentina. No sé si se va a arrepentir, pero fue la patria contratista y ha vivido del Estado toda la vida, ha crecido en gobiernos militares, y su padre (Franco Macri) llegó con una mano atrás y otra adelante y creció a costillas del Estado. Eso es innegable.

Julio Bárbaro: "O nos sacamos a la lacra K de encima o desaparece el peronismo"

Julio Bárbaro, histórico dirigente del justicialismo.

¿Tiene chance el PJ de ser alternativa en 2019 o se encamina a la derrota, si la opción es de nuevo Macri o CFK?

-Soy de los que creen que Macri no se va a presentar por la escasa cantidad de votos que sacaría, nadie se expone a una derrota con alegría. Y que Cristina no se va a presentar por sus problemas con la Justicia. Creo que los dos se terminan y que en la próxima elección no están vigentes. Cristina puede ser que intente hacerlo, pero si se presenta se convierte en una minoría que se va achicando. Pensemos que Lula es infinitamente mejor que ella y terminó como terminó.

Más de una vez usted ha dicho que "el peronismo es un recuerdo que da votos". ¿El peronismo ya fue?

-En la Argentina el fin de las ideologías se asumió como un desafío universal, entonces, nadie tiene una idea, porque si vos tomás al radicalismo, está peor que nosotros. Y el PRO, lo mejor que tiene es el cuestionamiento de Lilita que marca un gesto de libertad, digamos, queda un debate interno que en el caso de Cristina hubiera mandado a la "KGB Argentina", que es Página 12, a "reprimir". Ellos no tienen un medio que persiga disidentes, eso habla bien del PRO. Después, no pegan una en la economía y eso habla muy mal del PRO. Yo creí que eran buenos en economía y malos en política, pero son malos en las dos cosas. Además, te plantean un esfuerzo sin destino; eso es lo suicida.

En el Gobierno culpan al peronismo por todos los males del país.

-La decadencia empieza exactamente hace 40 años, el peronismo es socio de la decadencia, pero la decadencia tiene dos grandes actores principales, que son Martínez de Hoz y Cavallo. Uno en la dictadura y otro asociado al peronismo.

Pero, en realidad, el peronismo fue una cáscara, no fue un contenido ideológico. Cavallo piensa igual que Macri hoy. Estamos pagando culpas de haber adherido a ideologías que no eran nuestras. La ideología que falta hoy en Argentina es la cordura. La perdió el radicalismo, la perdió el peronismo y la perdió el PRO. La Argentina tiene una decadencia de la política: en las tres fuerzas principales ganaron los peores. Yo digo siempre que hablar de ideas en la política argentina es como leer poemas de amor en un prostíbulo.

Y los peronistas, ¿se puede decir que tienen cintura política pero también la corrupción en su ADN? Porque digamos que Menem, Kirchner y CFK se caracterizaron por un desmesurado nivel de corrupción durante sus gobiernos.

-La corrupción real se da con las privatizaciones de Menem y Cavallo, son la alianza entre lo peor del peronismo con lo peor del liberalismo. Esa alianza es la destrucción de la Argentina. Eso jamás hubiera sido peronista, porque ideológicamente el peronismo tenía empresas nacionales y ellos las vendieron. Así como en los 70 la guerrilla quiso hacerse peronista, en los 90 la derecha se hizo peronista para vender el país. Con los Kirchner, bueno, ya es un extravío moral, inician la etapa del grotesco.

¿Hay algún peronista que puede tomar la posta y reconstruir el partido?

-Creo que tiene que sacarse el nombre peronismo y ponerse Movimiento Nacional. A veces yo encuentro en el PRO, en Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, en la misma Vidal o en Stanley elementos más peronistas que los que encuentro en los kirchneristas. Lo que pasa que después vienen Macri, Durán Barba y Peña ...

Ahora, Massa, Urtubey, Pichetto, Schiaretti, los integrantes de esa mesa tan promocionada como la del "peronismo alternativo", ¿tiene chance?

-Esa mesa es lo mejor que tiene el peronismo como planteo de futuro. Del otro lado quedan los kirchneristas.

Todos de una forma u otra estuvieron cerca del kirchnerismo...

-Cuando se hizo la unidad en España se hizo con los comunistas que se habían matado con los franquistas. No se hace la unidad entre gente sin pasado. Asumamos que la unidad es con los que tienen pasado, los que no tienen pasado lo que tienen que hacer es ir a ver a Durán Barba a ver si les hacer un coaching.

¿Una interna en el PJ, ¿no debería incluir a Cristina y a los K?

-No. O nos sacamos esa lacra kirchnerista de encima o desaparecemos como partido.