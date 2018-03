Edición Impresa primer aniversario de la muerte del fiscal de amia

El padecer de la familia y una causa que no encuentra su rumbo La instrucción del caso, que aún no está cerrada, está ahora en manos de la jueza Palmaghini, que dispuso nuevas medidas de prueba y marginó a la fiscal Fein de la investigación, tras 11 meses de escasos avances. El tortuoso derrotero de la ex esposa de Nisman, la jueza Arroyo Salgado, y las hijas de ambos, para conocer la verdad, que sigue velada.